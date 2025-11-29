 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

4 Zodiako ženklams prasideda klastingas laikas: nesakykite, kad Budraitytė neįspėjo

2025-11-29 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 12:00

Dabar danguje galima išvysti vis pilnėjantį mėnulį, kuris išduoda, kad tai – priešpilnio laikas. Savaitės prognozės šįkart yra nevienareikšmiškos.

Vaiva Budraitytė apie priešpilnį (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)

Daugiau apie priešpilnio laiką papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė, pažymėjusi, kad keturiems Zodiako ženklams prasideda klastingas laikas.

Nevienareikšmiškai vertinamas metas

Astrologė pasakojo, kad pirmomis dienomis priešpilnis buvo itin malonus ir džiaugsmingas. Šis poveikis turėtų trukti dar kelias dienas.

„Labai gera savaitė, fainos dienos, nes įtampa nebebus aktuali, viskas bus neblogai. Principe, tai gera savaitė, nes žmonės gali džiaugsmingiau jaustis, o taip pat ir sveikata per priešpilnį bus geresnė“, – sakė ji.

Nepaisant to, šiuo metu džiaugsmingos dienos eina į pabaigą ir laukia sudėtingoji priešpilnio dalis.

„Gruodžio 3-4 dienomis reikia būti labai atsargiems, nes gali būti padidėjusi įtampa. Apskritai, gruodis gali būti sudėtingesnis mėnuo“, – pranešė V. Budraitytė.

Anot jos, šiuo laiku vertėtų būti atsargesniais, nes susipykti bus labai lengva. Dėl to ji patarė kontroliuoti savo emocijas ir stengtis neprisikalbėti.

„Nuo šių dienų didės konfliktų tikimybė, tą pajus dauguma, dėl to verta būti namuose, save apriboti, kad neįsiveltumėte į konfliktus, nes ir traumų tikimybė tada yra didesnė“, – tikino ji.

Siuntė įspėjimą 4 Zodiako ženklams

Galiausiai prabilus apie kassavaitinę astrologinę prognozę Zodiako ženklams, pašnekovė ypatingą dėmesį skyrė keturiems iš jų.

Anot V. Budraitytės, šie ženklai turėtų būti atsargesni, nes jiems nusimato išbandymų kupinas metas.

„Ypatingai turi būti atsargios Žuvys, Mergelės. Žiūrint į bendrą neblogą foną, vis tik šiems ženklams bus sunki gruodžio pradžia. Taip pat Jaučiams ir Skorpionams bus nelengva“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovė.

O štai kitiems Zodiako ženklams šis laikas turėtų būti gana stabilus. Vis tik V. Budraitytė patarė ir šiems ženklams pasistengti nepasiduoti užklupusioms intensyvioms emocijoms.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

