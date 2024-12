30 kg numetusi Aušra pribloškė visus: išdavė sėkmės paslaptį

Aušra sutiko pasidalinti savo lieknėjimo istorija ir papasakojo, ko prireikė, kad vėl galėtų tilpti į numylėtą suknelę.

Išbandė įvairiausias dietas

Pašnekovė pasakojo, kad problemų dėl svorio ji anksčiau niekuomet neturėjo. Pasak jos, visą gyvenimą ji stengėsi maitintis sveikai ir prisižiūrėti savo fizinį aktyvumą.

Visgi, esminiai pokyčiai organizme ėmė vykti sulaukus 50-ies ir prasidėjus menopauzei. Tuomet kiekvienas kąsnelis ėmė palikti antspaudą moters kūne.

Aušros Buožienės pokyčiai (5 nuotr.) Aušra Buožienė prieš svorio numetimą (nuotr. asm. archyvo) Aušra Buožienė prieš svorio numetimą (nuotr. asm. archyvo) Aušra Buožienė po svorio netekimo (nuotr. asm. archyvo) +1 Aušra Buožienė po svorio netekimo (nuotr. asm. archyvo) Aušra Buožienė po svorio netekimo (nuotr. asm. archyvo)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Aušros Buožienės pokyčiai

„Tai buvo pasakytina ir apie savijautą po taurės vyno. Tuomet man atsirasdavo patinimai ir taip toliau“, – išryškėjusiais pokyčiais dalijosi Aušra.

REKLAMA

REKLAMA

Tuomet moteris nieko nelaukusi ėmė ieškoti dietų, kurios galėtų pagelbėti metant svorį. Ji kalbėjo, kad teko išbandyti ne vieną jų, kad suprastų, jog šių rezultatas – tik trumpalaikis.

REKLAMA

Aušra išmėgino grikių dietą, bananų dietą, Viduržemio jūros dietą ir daug kitų – rezultatai netenkino. Pasak jos, nors ir pavykdavo numesti kelis kilogramus, tačiau po kurio laiko jie grįždavo, o dieta antrąkart nesuveikdavo.

„Paskui prasidėjo pandemija, uždaras gyvenimas ir buvo daug streso. Niujorkas – miestas, kuriame niekas nemiega, o per pandemiją viskas sustojo...

Tad priaugau siaubingai daug svorio. Pamenu, kad svėriau 75 kilogramus, nors mano ūgis 164 centimetrai. Mano svoris anksčiau visuomet būdavo 50-52 kilogramai“, – įvykių seka dalijosi Aušra.

REKLAMA

REKLAMA

Ji pasakojo, kad tuo metu pati sau tapo nemaloni. Moteris norėjo gerai atrodyti, būti energinga, tačiau tam kliudė ir pandemijos apribojimai: „Aš tik į balkoną išeidavau pasisveikinti su kaimynais ar padėkoti medikams.“

Ilgainiui, kuomet pandemijos ribojimai nurimo, Aušra su vyru eidavo pasivaikščioti po parką. Tuomet moteris pastebėjo, kad bevaikščiodama ėmė dusti. „Būtent tada nusprendžiau kažką dėl to daryti“, – sakė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ryžosi surizikuoti

Po tokių pokyčių organizme Aušra jautėsi labai prastai. Ji pasakojo, kad iš tiesų jau nebesitikėjo sulieknėti, tačiau laiku ir vietoje sulaukė pagalbos iš draugės.

Aušros draugė, gyvenanti Lietuvoje, paragino moterį užsirašyti į keto mitybos kursus: „Ji man sakė: „Žinok, Aušra, Žana yra stebuklingas žmogus“, tad aš prisijungiau prie keto mitybos grupės.“

REKLAMA

Šioj grupėje buvo 300 žmonių. Aušra kalbėjo, kad iš pradžių visiems buvo išdėstyta medžiaga, kodėl reikia imtis šios mitybos, kokie vitaminai yra reikalingi.

„Per paskaitas mums iškart pasakė, kad pirmas keturias savaites turėsime gyventi be miltų, be bulvių, be cukraus. Mūsų kasdieninėje mityboje turėjo būti tik mėsa arba žuvis ir daržovės“, – pasakojo Aušra, pridurdama, kad taip pat reikdavo kasdien išeiti po 15-30 minučių pasivaikščioti.

REKLAMA

Nors ir nelabai tikėjo galimais pokyčiais, Aušra ryžosi pabandyti. Tuo metu ji juto bendravimo su kitais trūkumą, tad pamanė, jog gali naudos sulaukti bent jau iš to.

„Pabandžiusi keto dietą ėmiau pastebėti, kad po savaitės ima grįžti energija. Kilogramai ėmė tirpti jau po antrosios savaitės. Visa tai pakėlė man nuotaiką“, – pasakojo Aušra.

Ji pasakojo, kad mitybos plano ėmė laikytis 2021 metų lapkritį, o jau per savo gimtadienį, 2022 metų vasarį, ji buvo netekusi apie 20 kilogramų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pas mane viskas vyko labai staigiai. Jaučiausi kaip studentė, man buvo toks didelis energijos antplūdis. Kadangi grupėje mes nuolatos dalindavomės savo nuotraukomis, būdavo smagu stebėti pokyčius, o ir kitos moterys stebėdavosi rezultatais“, – džiaugėsi Aušra.

Ieškojo aukso vidurio

Intensyvios keto mitybos Aušra laikėsi metus laiko. Ji visuomet žiūrėjo į tai kaip į tam tikrą disciplinos reikalaujantį procesą, kuris džiugino ją savo rezultatais.

REKLAMA

Po metų laiko Aušra buvo numetusi 30 kilogramų, tačiau pastebėjo, kad jos ėmė netenkinti kiti aspektai. Aplinkiniai taip pat ėmė pastebėti, kad moteris stipriai sulyso.

„Man tas svoris oho, kaip nukrito. Kadangi man dabar yra 60 metų, oda jau buvo nebegraži, veidas susiraukšlėjo, o ir rankų oda buvo nudribusi. Atrodė tarsi susiraukšlėję maišai.

Paskui mano draugės ir vyras man ėmė sakyti, kad atrodau nebegražiai. Kas per daug – tas nesveika“, – sakė ji.

REKLAMA

Tad Aušra ryžosi nuo keto mitybos pereiti prie „low-carb“ dietos, kurios esmė yra vartoti kuo mažiau angliavandenių, tačiau mitybą praturtinti baltymais, riebalais ir skaidulomis.

„Tada man prasidėjo alkio grįžimas. Matote, kai laikaisi keto dietos, tu visiškai nenori valgyti, nes gauni pakankamai proteino, riebalų ir šiek tiek angliavandenių.

Buvau įsidirbusi su keto dieta, o dabar reikėjo šį tą pakeisti. Tad perėjusi prie „low-carbs“ priaugau keturis kilogramus“, – pasakojo ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visgi, pasirinkusi šį mitybos tipą moteris ėmė sau leisti suvalgyti šiek tiek daugiau cukraus. Per šventes ji suvalgydavo pyragėlį arba pasilepindavo šampano taure.

Tiesa, ji pridėjo, kad po keto mitybos jos organizmas stipriai išsivalė, tad reakcija į cukrų būdavo intensyvi: „Pastebėjau, kad mano pulsas padidėja arba imdavo pūsti vidurius, kas būdavo tam tikras diskomfortas.“

Gyvenimas dabar

Šiuo metu Aušra sveria 57 kilogramus ir tuo džiaugiasi. Ji pasakojo, kad yra laiminga ir patenkinta savo išvaizda.

REKLAMA

Moteris tikino, kad gali sau leisti pasilepinti, tačiau vis dar stengiasi maitintis sveikai. Ji pasakojo, kad kadangi namuose mėgsta gaminti, jai pavyksta palaikyti visavertę mitybą.

„Iš tiesų, dabar galiu gyventi ir daryti tai, ką aš noriu. Pavyzdžiui, per atostogas suvalgau saldumyną, pasimėgauju šampano taure.

Mano organizmas jau yra nurimęs, jis taip stipriai, kaip anksčiau, į cukrų nebereaguoja. Dabar manęs tikrai nekankina nemalonūs pojūčiai, kai suvalgau daugiau cukraus turintį produktą“, – pasakojo ji.

REKLAMA

Pasak Aušros, jos sveikatos rodikliai taip pat puikūs. Tad moteris džiaugėsi, kad galėjo pasisemti įkvėpimo iš keto mitybos ir prisipažino, kad kartais vis dar prie jos sugrįžta.

„Maistą gaminu pati, tad ir produktus jam renkuosi pati. Dėl tokios pasirinktos mitybos aš jaučiuosi tikrai gerai.

Tad ši keto mitybos kelionė truko 2,5 metų, nors, tiesą pasakius, dar ir dabar man kartais norisi grįžti prie tų įpročių, nes tai yra disciplinuota mityba“, – pastebėjo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Auksiniai patarimai

Paklausta apie tai, ką norėtų perduoti skaitytojams, Aušra pasidalijo keliais patarimais. Pasak jos, tai svarbu norint pasiekti trokštamų rezultatų.

Visų pirma, ji ragino žiūrėti ne tik į skaičius užlipus ant svarstyklių, bet ir į nuotraukas, kuriose matosi vizualūs pokyčiai.

„Pasižiūrėkite į save veidrodyje, pasidarykite nuotraukas, nes kai jūs matysite save, matysite pokyčius, tai jus labai motyvuos žengti pirmyn.

Pamenu, kad pati fotografavausi su suknele, kuri man tikrai buvo mažoka. Po kurio laiko nusifotografavau, kai ji man jau puikiai tiko“, – dalijosi Aušra.

Taip pat ji pabrėžė, kad labai svarbu yra laikytis disciplinos ir numatyto režimo. Tad ji patarė moterims šią mitybą paversti savo gyvenimo būdu, o ne vos 2-3 mėnesius trunkančiu procesu.

Galiausiai, Aušra ragino tinkamai skaičiuoti angliavandenius produktuose. Pasak jos, daugelis sulieknėti norinčių žmonių išsigąsta ant produktų parašyto angliavandenių skaičiaus, tačiau iš tiesų, skaičiavimas vyksta kitaip:

„Jeigu aš matau, kad didinu savo angliavandenių kiekį, tada greitai puolu skaičiuoti skaidulas. Skaičiuoti angliavandenių, deja, tačiau dažnas nemoka.

Reikia skaidulų skaičių atimti iš angliavandenių – tuomet tai bus realus angliavandenių skaičius. Tad raginu išmokti skaityti etiketes.

Taip pat cukraus turi būti ne daugiau kaip 4 gramai 100 gramų. Jeigu jo vartosite per daug, tuomet jau bus negerai.“