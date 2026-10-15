13 metų vyresnį Mantą pamilusi 19-metė Monika atsidūrė košmare: „Žmogus pasiklydo“

Skaudi Monikos ir Manto akistata – laidoje „TV Pagalba“.
Monikai tik 19 metų. Mergina turėjo gražių vilčių kurti šeimą, tačiau šiandien jos akyse tvenkiasi ašaros. Mainais į atsidavimą ji gavo tik didžiulį nusivylimą, mergina neslėpė, ji tikėjosi, kad 13 metų vyresnis partneris bus brandesnis.
„Žmogus pasiklydo. Mažiau atvirumo, daug slėpimo, melavimai“, – sakė Monika.
Santykiuose buvo ir smurto
Poros santykiai jau trunka beveik metus, tačiau gražus periodas truko stebėtinai trumpai.
„Du mėnesius. – Du mėnesius? – Po to prasidėjo“, – stebėjosi laidos vedėjai.
Netrukus santykius apkartino melas, atvirumo trūkumas ir besikaupianti baimė. Monika prisipažino, kad patiria psichologinį spaudimą, girdi žeminančius žodžius, tačiau smurtą neigia, nors pats Mantas prisipažino, kad buvo ir to.
„Netyčia vieną kartą pastūmęs buvau“, – minėjo jis.
Paklausta, kodėl iš karto nepabėgo iš tokių santykių, Monika užsiminė apie savo sunkią praeitį – augo alkoholikų šeimoje, todėl tokia aplinka jai, deja, gerai pažįstama. Dėl patirtų traumų ji bando prisiimti gelbėtojos vaidmenį, nors pati supranta, kad viskas slysta iš rankų.
„Aš kaip gelbėtoja pati nemoku gelbėti žmogaus“, – skaudžiai kalbėjo devyniolikmetė.
Išgirdęs Manto pasiteisinimus dėl praeities traumų, tėvo mirties bei sudėtingų santykių su mama, laidos vedėjas Edgaras Navickas neslėpė pasipiktinimo ir griežtai kreipėsi į vyriškį.
„Kas jūs vienas kitam, kas ji – gelbėjimosi ratas? Akmuo po kaklu? Ne. Tai žmogus, kuriam tu nori sugriauti gyvenimą ir tau sekasi jį griauti“, – rėžė Edgaras Navickas.
Davė paskutinį šansą gydytis
Į studiją atvyko ir Manto mama Nijolė, kuri nesulaikė ašarų matydama sūnaus klystkelius.
„Sūnau, kodėl pasikeitei? Praeitais metais, liepos mėnesį viskas buvo gerai. Išvažiavai, išvažiavai ir viskas nuo lapkričio mėnesio pasikeitė. Kodėl?“ – klausė Nijolė.
Laidos vedėjai Mantui pasiūlė konkrečią pagalbą – galimybę profesionaliai gydytis priklausomybę, kad jis galėtų ištrūkti iš uždaro rato ir išsaugoti santykius.
Ar Mantui pavyks įveikti savo žalingus įpročius ir susigrąžinti Monikos pasitikėjimą? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.