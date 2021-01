Su viršsvoriu kovojusi rokiškietė negalėjo net pasilenkti: atskleidė, kas jai padėjo

Moteris kardinaliai pakeitė savo gyvenimo būdą, per kiek daugiau nei metus numetė 15 kilogramų, pradėjo geriau jaustis fiziškai ir labiau pasitikėti savimi. Šiandien ji ne tik pati tęsia savo kelionę, bet ir padeda kitoms moterims atrasti sveikesnės gyvensenos kelią.

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rokiškietė Agnė savo pavyzdžiu įkvepia ne vieną

Kovojo su viršsvoriu

Agnė pasakoja, kad kiek save prisimena, ji visą laiką bandė atsikratyti nereikalingų kilogramų. Prieš dešimtmetį jai atsirado skydliaukės sutrikimų, dėl kurių svoris augti pradėjo dar greičiau.

„Tačiau tuo metu savęs taip neprižiūrėjau kaip dabar“, – atvirai kalba pašnekovė ir priduria, kad svorio metimas priminė važinėjimą amerikietiškais kalneliais:

„Po vaikelio gimimo, prieš beveik 5-erius metus, ėmiau mesti svorį ir pavyko grįžti į tokį, koks jis buvo prieš nėštumą. Tačiau numetusi atsipalaidavau ir vėl grįžau atgal... Beveik dvejus metus taip ir važinėjausi amerikietiškais kalneliais – tai numetu, tai priaugu.“

Agnė dalijasi, kad prieš kardinalius pokyčius ji valgė viską, ypač mėgo saldumynus, kuriems neatsispirdavo kiekvieną dieną.

„Vyravo ir kitas nesveikas maistas, išėjimai pavalgyti į kavines baigdavosi tikrai ne sveiku maistu. Tuo metu aktyviai nesportavau, porą kartų per savaitę lankiau zumbos treniruotes ir tiek.

Kai apsisprendžiau viską keisti, mano svoris siekė beveik 75 kilogramus. Mano ūgiui (167 centimetrai) tai jau buvo viršsvoris“, – sako rokiškietė.

Ėmėsi kardinalių permainų

Vis tik ji nebenorėjo, kad toks gyvenimo būdas tęstųsi ir toliau, tad nusprendė imtis permainų.

„Mano gyvenime buvo lūžio taškas, kai suvokiau, kad nebepatinku sau nei išvaizda, nei vidumi, jaučiausi užsisėdėjusi, nieko nedaranti, tik plaukianti pasroviui. O taip gyventi – tikrai ne mano būdui. Nemylėjau savęs, jaučiausi „pilka“, norėjau išsiskirti iš kitų, padaryti kažką dėl savęs.

Taip pat atėjo suvokimas, kad man tada buvo dar tik 28-eri metai, tad kodėl aš, būdama tokiame jauname amžiuje, turiu atrodyti ir jaustis kaip vyresnio amžiaus, savęs neprižiūrinti moteris? Kol esame jauni, mes ir turime tokie atrodyti bei jaustis“, – neabejoja Agnė.

Pirmiausia ji užsirašė į sporto klubą ir užsisakė specialiai jai sudarytą mitybos planą:

„Ėmiau aktyviai sportuoti – iš pradžių 4–5, paskui jau ir 6 kartus per savaitę po pusantros, dvi valandas. Tačiau svarbiausia metant svorį yra susitvarkyti mitybą, nes kas iš to, jei arsime salėje ir valgysime bet ką. Mityba yra viso to pagrindas.“

Svorio atsikratė per kiek daugiau nei metus

Taip žingsnis po žingsnio Agnė ėjo pirmyn ir per metus ir tris mėnesius pasiekė idealų sau svorį – 60 kilogramų. Ji sako, kad daug kam gali atrodyti, kad tai yra labai ilgas laiko tarpas, tačiau pašnekovė nenorėjo skubinti įvykių, nes žinojo – greitai numesti kilogramai, greitai ir sugrįš.

„Mėgavausi tuo keliu, nesikoncentravau ties tikslu, todėl man ir pavyko. Per metus buvo visokių minčių, poilsio vasarą, kai leisdavau sau atsipalaiduoti, tik tiek, kad neapleidau sporto ir aktyviai juo užsiiminėjau.

Nesinorėjo nuleisti rankų, nes, pametus vis daugiau kilogramų, mačiau, kaip gražiai keitėsi kūnas, kaip gera, kai gali parduotuvėje nusipirkti kokį nori drabužį ir žinoti, kad jis tau tiks. Iš 44 dydžio drabužių peršokau į 34–36“, – šypsosi moteris.

Įvyko daug permainų

Ji sako, kad po numestų kilogramų matant vis malonesnį sau pačiai atvaizdą veidrodyje, labai pasikeitė jos emocinė savijauta:

„Jaučiausi daug geriau, lyg eidama savo keliu, dingo ta visa ne meilė sau, savo kūnui, tas jausmas, kad plauki pasroviui. Vis dažniau buvau pastebėta ir nebesijaučiau „pilka“ asmenybė, o tai man suteikė tik dar daugiau ryžto siekti savo tikslų ir svajonių.“

Taip pat Agnė sustiprėjo ir fiziškai:

„Anksčiau dėl nugaros skausmų negalėjau pasilenkti ir atsitiesti, dabar šių problemų nebeturiu. Tapau tvirtesnė, o ilgainiui tai tapo mano gyvenimo būdu, su kuriuo gyvenu iki šiol.“

Asmeninių pokyčių metu rokiškietė atrado ir savo pašaukimą – padėti kitoms moterims, norinčioms sveikiau gyventi. Ji savo pasiektais rezultatais pradėjo dalintis socialiniame tinkle ir sulaukė vis daugiau klausimų – kaip jai tai pavyko, ką ji darė ir panašiai.

Galiausiai Agnė nusprendė baigti kelių rūšių mitybos specialisto kursus ir dabar padeda savo tikslo siekiančioms moterims.

„Sukaupusi bendros patirties, ėmiau sudarinėti moterims mitybos planus, kurie nealina jų organizmo, jos gauna maisto įvairovę, o tuo pat metu krenta ir kilogramai“, – sako pašnekovė.

Turi naują tikslą

Nuo šių metų pradžios Agnė pradėjo naują kelionę, kadangi kurį laiką leido sau atsipalaiduoti ir priaugo keletą kilogramų. Tačiau ji sako, kad dabar jos tikslas yra ne pasiekti konkretų kilogramų skaičių svarstyklėse, bet džiaugtis atvaizdu veidrodyje.

„Sąmoningai nuo rugsėjo iki gruodžio mėnesio norėjau užsiauginti raumenuko, valgiau nemažai sveiko maisto, sporto salėje aktyviai sportavau. Iki karantino užaugo 5 kilogramai. Tačiau gruodį aš visada sau leidžiu atsipalaiduoti, nes tai mano gimtadienio mėnuo ir gražiausių metų švenčių.

To atsipalaidavimo dėka priaugau dar 3 kilogramus, bet visai neliūdžiu ir nesinervinu, nes jau grįžau į savo ritmą ir režimą, vėl keliausiu sveikos mitybos ir sporto keliu, o vasarą pasitiksiu ir vėl patenkinta savimi.

Iš kur žinau? Nes labai to noriu, o jei noriu – man pavyks. Esu žmogus, kuris linkęs siekti tikslo, o ne tik to norėti“, – užtikrintai sako Agnė.

Laikosi šių taisyklių

Su tv3.lt portalo skaitytojais ji sutiko pasidalinti ir savo šiandieninio gyvenimo būdo įpročiais bei taisyklėmis. Tačiau svorio metimas yra labai individualus dalykas, todėl kiekvienas turi atrasti savo kelią ir, prieš imantis pokyčių, pasitarti su specialistais.

„Kiekvieną naktį stengiuosi išmiegoti bent po 7 valandas, reguliariai valgau 4 kartus per dieną, neužkandžiauju tarp valgymų nereikalingais maisto produktais. Stengiuosi valgyti kuo sveikesnį maistą, produktus renkuosi su kuo mažiau cukraus juose, skaitau etiketes, valgau daug šviežių daržovių, stengiuosi gerti kuo daugiau vandens.

Taip pat stengiuosi gaminti ir patiekti maistą taip, kad būtų skanu ir „akims“, geriu reikalingus vitaminus, šiuo metu namuose sportuoju 4–5 kartus per savaitę, be progų nevartoju alkoholio, nevalgau 3 valandas iki miego.

Mano mityba yra subalansuota, neišbraukiu angliavandenių, nes organizmas turi gauti visas reikalingas maistines medžiagas“, – nurodo Agnė.