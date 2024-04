WRC Rally Croatia 2024: ko tikėtis ir kur stebėti savaitgalį vyksiantį ralį?

Kroatijos ralis į Pasaulio ralio čempionato kalendorių pateko tik 2021-aisiais, tačiau iškart tapo vienu mėgstamiausių ir labiausiai lankomų ralių Europoje. Kasmet šias varžybas aplanko daugiau kaip 300 000 žiūrovų.

Svarbiausi faktai apie WRC Rally Croatia 2024:

Kada vyks? Balandžio 18-21 dienomis

Balandžio 18-21 dienomis Kur vyks? Kroatijoje

Kroatijoje Greičio ruožų skaičius : 20

: 20 Greičio ruožų ilgis : 283,28 km

: 283,28 km Kur žiūrėti? Go3 Sport 1

Ko galima tikėtis iš Kroatijos ralio?

Didžiausias šio WRC etapo išskirtinumas – greiti greičio ruožai, kuriuose netrūksta itin aštrių posūkių. Be to, organizatorių paruoštuose greičio ruožuose kelio dangos būklė keisis dažniau negu to norėtų lenktynių dalyviai.

Aksominio švelnumo asfaltą keis milžiniškais krateriais nusėtos atkarpos, tačiau žvelgiant iš žiūrovų perspektyvos, nuolatos besikeičianti kelio danga sudarys puikias sąlygas įtemptoms lenktynėms.

Per tris dienas Kroatijos ralio dalyviai turės įveikti 20 greičio ruožų, kurių bendras ilgis sieks 283,28 km.

Visi greičio ruožai išsidėstę Kroatijos vakaruose, palei sieną su Slovėniją, tačiau starto ir finišo ceremonija įvyks šalies sostinėje – Zagrebe.

WRC Rally Croatia 2024 programa:

Balandžio 18.

Shakedown greičio ruožas – 3,65 km

Balandžio 19

GR1/8 – Krašić - Sošice. 23,63 km

GR2/7 – Jaškovo - Mali Modruš Potok. 9,48 km

GR3/6 – Ravna Gora - Skrad. 10,13 km

GR4/5 – Platak. 16,63 km

Balandžio 20

GR9/13 – Smerovišće - Grdanjci. 15,72 km

GR10/14 – Stojdraga - Gornja Vas. 20,77 km

GR11/15 – Vinski Vrh - Duga Resa. 8,78 km

GR12/16 – Pećurkovo Brdo - Mrežnički Novaki. 9,11 km

Balandžio 21

GR17/19 – Trakošćan - Vrbno. 13,15 km

GR18/20 – Zagorska Sela - Kumrovec. 14,24 km

WRC Rally Croatia 2024 favoritai

Automobilių sporto apžvalgininkai neslepia, jog Kroatijos ralyje laukia nuožmi lyderių kova. Šiuo metu Pasaulio ralio čempionato vairuotojų įskaitoje pirmaujantis Thierry Neuville laikomas asfaltinių ralių ekspertu, todėl dauguma tikisi, jog Kroatijos ralyje būtent jis diktuos važiavimo tempą.

Belgo šansus laimėti šiame ralyje padidina ir tai, jog Kroatijoje neišvysime Kalle Rovanperä, kuris prieš kelias savaites nepaliko jokių vilčių savo varžovams Safario ralyje.

Pirmoji transliacija – penktadienį

Pasaulio ralio čempionato gerbėjai Kroatijos ralį galės stebėti per „Go3 Sport 1“ kanalą, o transliacijų pakartojimus – per naujos kartos televiziją „Go3“.

Transliacijų tvarkaraštis:

Penktadienis

15:45-17:00

17:00-18:15

18:15:19:10

19:10-20:00

Šeštadienis

07:00-08:00

08:00-09-00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

15:30-16:25

16:25-18:00

18:00-19:00

19:00-19:45

Sekmadienis