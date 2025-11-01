 
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Volkswagen“ koncernas pranešė apie milijardinius nuostolius: atleis dar daugiau darbuotojų?

2025-11-01 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 11:03

Volkswagen ID.7 (nuotr. Aivaras Grigelevičius)
33

Volkswagen“ koncernas paskelbė itin prastus 2025 metų trečiojo ketvirčio finansinius rezultatus. Pirmą kartą per penkerius metus Vokietijos automobilių pramonės milžinas fiksavo grynąjį nuostolį, kuris siekė 1,07 mlrd. eurų.

0

Bendras veiklos nuostolis – 1,3 mlrd. eurų. Pranešama, kad šį dramatišką nuosmukį lėmė išskirtinės išlaidos, įskaitant naujus JAV muitus ir, svarbiausia, strateginės „Porsche“ produktų gamos revizijos kaštus, pareikalavusius milžiniškų turto nurašymų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Koncerno vadovybė patvirtino, kad vien JAV taikomi muitai biudžetą slegia net 5 mlrd. eurų per metus. Tačiau didžiausiu inkaru, tempiančiu rezultatus žemyn, šįkart tapo būtent „Porsche“.

Pelningiausia koncerno markė buvo priversta atlikti kelių milijardų eurų vertės turto nurašymus, susijusius su skausminga produktų strategijos revizija ir netolygia elektromobilių paklausa.

Bendras devynių mėnesių vaizdas ne ką geresnis: grynasis pelnas per metus susitraukė daugiau nei 60 proc. – nuo 8,8 mlrd. iki 3,4 mlrd. eurų.

Bendra JAV muitų ir „Porsche“ nurašymų suma per šį laikotarpį pasiekė 7,5 mlrd. eurų (vien „Porsche“ dalis – 4,7 mlrd. eurų).

Nepaisant katastrofiško ketvirčio, koncernas kol kas palieka galioti savo konservatyvią metinę prognozę, tikėdamasis 2–3 proc. veiklos maržos. Tačiau vadovybė aiškiai pareiškė, kad bus spartinamos taupymo priemonės ir mažinamos fiksuotos išlaidos.

Koncernas į ateitį žvelgia atsargiai, pagrindine rizika išliekant JAV muitų politikai. Išeities iš krizės bus ieškoma laikantis griežtos finansinės disciplinos ir išlaikant subalansuotą modelių portfelį, kuriame vietos atrastų tiek elektriniai, tiek hibridiniai, tiek vidaus degimo varikliai.

Būtent ši strategija, kartu su pokyčiais „Porsche“, turėtų stabilizuoti pinigų srautus ir ilgainiui grąžinti koncerną į pelningos veiklos vėžes.

