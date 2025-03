Vokietijos elektromobilių rinkoje – pokyčiai: „Volkswagen“ dominavimas ir „Tesla“ nuosmukis

Vasario mėnesio rezultatai buvo netikėti. Nors trumpesnis mėnuo įprastai reiškia mažesnius pardavimus, šį kartą situacija susiklostė kitaip. Vokietijoje užregistruoti 35 949 nauji elektromobiliai. Tai yra 8 470 daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Anksčiau Vokietijos vyriausybės subsidijos buvo pagrindinis veiksnys, skatinęs elektromobilių plėtrą, tačiau šiuo metu gamintojai turi patys ieškoti būdų, kaip padidinti pardavimus. Griežtėjantys ES taršos normatyvai verčia gamintojus aktyviau pardavinėti elektromobilius, pirkėjams taikyti nuolaidos ir panašu, kad tai duoda reikšmingos naudos.

Kol kai kurios bendrovės sėkmingai prisitaiko prie pokyčių, „Tesla“ fiksuoja ženklų nuosmukį. Pagrindinės to priežastys – būsimi pirkėjai laukia atnaujinto „Model Y“ pasirodymo. Be to, neigiamą įtaką pardavimams daro Elono Musko vieši pasisakymai ir jo ryšiai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Tuo tarpu didžiausia metų staigmena tapo „Volkswagen ID.7“, kuris ne tik įsitvirtino rinkoje, bet ir pranoko populiariuosius SUV modelius, tapdamas geriausiai parduodamu elektromobiliu Vokietijoje.

„Volkswagen“ grupei priklausanti „Škoda Enyaq“ taip pat išlaikė aukštas pozicijas, nors vasarį pardavimai šiek tiek sumenko dėl tos pačios priežasties kaip ir „Tesla Model Y“ – pirkėjai laukia atnaujino modelio.

Tuo metu „Tesla Model Y“, ilgą laiką dominavęs Europos ir Vokietijos elektromobilių rinkoje, smuktelėjo į septintąją vietą.

Populiariausi elektromobiliai Vokietijoje (2025 m. sausis–vasaris)