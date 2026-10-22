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Taksi be vairuotojo tampa realybe: išbandyti bus galima jau kitąmet

2026-10-22 16:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 16:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Autonominių taksi paslaugas Europoje ruošiasi teikti dvi didelės bendrovės. „Uber“ kartu su Kinijos „WeRide“ pirmuosius bandymus Madride planuoja pradėti dar šiemet, o „Google“ patronuojančiai bendrovei „Alphabet“ priklausanti „Waymo“ paskelbė apie ketinimus 2027 metais Ispanijos sostinėje pradėti komercines keliones automobiliais be vairuotojų. Tiesa, iš pradžių visose transporto priemonėse dar sėdės už jų saugumą atsakingi specialistai.

„Waymo“ autonominis automobilis (nuotr. gamintojo)

Autonominių taksi paslaugas Europoje ruošiasi teikti dvi didelės bendrovės. „Uber“ kartu su Kinijos „WeRide“ pirmuosius bandymus Madride planuoja pradėti dar šiemet, o „Google“ patronuojančiai bendrovei „Alphabet“ priklausanti „Waymo“ paskelbė apie ketinimus 2027 metais Ispanijos sostinėje pradėti komercines keliones automobiliais be vairuotojų. Tiesa, iš pradžių visose transporto priemonėse dar sėdės už jų saugumą atsakingi specialistai.

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Spalio 20 dieną „Waymo“ pranešė apie plėtrą Ispanijoje. Jau artimiausiomis dienomis Madrido gatvėse pasirodys bendrovės naudojami elektriniai „Jaguar I-PACE“ automobiliai, aprūpinti autonominio vairavimo įranga.

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Pirmiausia jais bus važinėjama įprastai, vairuojant žmogui. Taip bendrovė rinks informaciją apie vietos gatves, eismo organizavimą ir kitų eismo dalyvių elgesį. Vėliau automobiliai pradės važiuoti savarankiškai, tačiau už vairo vis dar sėdės specialiai parengtas darbuotojas, pasiruošęs prireikus perimti valdymą.

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Tik baigusi šiuos bandymus „Waymo“ ketina pradėti vežti keleivius be vairuotojo. Bendrovė tikisi tokią paslaugą Madride pasiūlyti 2027 metais, tačiau konkrečios datos dar nepaskelbė.

„Uber“ gali aplenkti konkurentus

„Waymo“ nebus vienintelė bendrovė, siekianti įsitvirtinti Ispanijos autonominių taksi rinkoje. Rugsėjį šalies institucijos išdavė pirmuosius nacionalinius leidimus tokių automobilių bandymams bendrovėms „Uber“ ir „WeRide“.

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Jos tikisi pradėti veiklą Madride dar iki 2026 metų pabaigos. Tačiau kol kas leidimai suteikia teisę bandyti autonominius automobilius, o ne iš karto vežti keleivius be vairuotojo.

Tuo metu „Waymo“ plečiasi ir kitose rinkose. Dar šiemet bendrovė siekia pradėti autonominių taksi paslaugas Londone, o 2027 metais – Tokijuje, kur bendradarbiauja su Japonijos transporto bendrovėmis „Nihon Kotsu“ ir „GO“. Pastarojo projekto įgyvendinimas priklausys nuo Japonijos priežiūros institucijų leidimų.

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JAV autonominiai taksi keleivius veža jau kurį laiką

Europoje „Waymo“ dar tik ruošiasi pradėti veiklą, tačiau Jungtinėse Amerikos Valstijose jos automobiliai jau tapo kasdiene transporto paslauga.

Bendrovės duomenimis, daugiau kaip penkiolikoje JAV miestų veikiantys autonominiai taksi kas savaitę atlieka per 500 tūkst. mokamų kelionių. Nuo paslaugos teikimo pradžios jų suskaičiuota daugiau kaip 20 milijonų.

„Waymo“ taip pat skelbia, kad autonominiai automobiliai bendro naudojimo keliais jau nuvažiavo daugiau kaip 400 mln. kilometrų. Remdamasi sukauptais duomenimis, bendrovė teigia, kad, palyginti su žmonių vairuojamais automobiliais, jos transporto priemonės 95 proc. rečiau patenka į eismo įvykius, kuriuose patiriami sunkūs ar mirtini sužalojimai.

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