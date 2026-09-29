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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Simuliatoriuje praleisti metai atsipirko: „Power Hit Radio“ vedėjo išvažiavimas į Niurburgingo trasą pateikė staigmenų

2026-09-29 21:23 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt / aut.
2026-09-29 21:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugeliui automobilių sporto entuziastų Vokietijoje esanti Niurburgringo trasa yra tikra Meka, į kurią svajojama nuvykti bent kartą gyvenime. „Power Hit Radio“ laidų vedėjui Laurynui Matoniui ši kelionė tapo dešimtmečius brandintos svajonės išpildymu. Nors realybėje „Žaliajame pragare“ jis atsidūrė pirmą kartą, kiekvieną šios legendinės trasos posūkį žinomas vyras jau mokėjo atmintinai.

Kelionės į Niurburgringą akimirkos (nuotr. Karka Media)
GALERIJA (15)

Daugeliui automobilių sporto entuziastų Vokietijoje esanti Niurburgringo trasa yra tikra Meka, į kurią svajojama nuvykti bent kartą gyvenime. „Power Hit Radio“ laidų vedėjui Laurynui Matoniui ši kelionė tapo dešimtmečius brandintos svajonės išpildymu. Nors realybėje „Žaliajame pragare“ jis atsidūrė pirmą kartą, kiekvieną šios legendinės trasos posūkį žinomas vyras jau mokėjo atmintinai.

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„Savo pažintį su Niurburgringu pradėjau dar vaikystėje, tiesa, tai nutiko neišeinant iš miegamojo. Tikriausiai ten, simuliatoriaus pagalba lankydamas ikoniškiausias autosporto lokacijas, ir išmokau vairuoti“, – šypsosi L. Matonis.

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Reali kelionė į Vokietiją prasidėjo nuo bendradarbiavimo su „One Boy’s Story“ komanda. Prieš kelerius metus Laurynas buvo pakviestas komentuoti jų virtualų pasirodymą „iRacing“ platformoje surengtose 24 valandų lenktynėse.

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Po šio iššūkio OBS įkūrėjas Dimitrijus pažadėjo, kad kitas žingsnis bus vizitas į tikrąją trasą. Praėjus keleriems metams, pažadas virto lėktuvo bilietais ir sukrauta kuprine su lenktynininko šalmu.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kelionės į Niurburgringą akimirkos

Kelionės preliudija – 500 mln. eurų vertės muziejus

Prieš pasiekiant pagrindinį kelionės tikslą, lietuvių delegacija užsuko į Dychiolctalio (vok. Dietzhölztal) miestelyje įsikūrusį automobilių muziejų „Nationales Automuseum“.

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Pasak L. Matonio, tai vienas įspūdingiausių privačių automobilių muziejų pasaulyje, kurio kolekciją dešimtmečius kaupė Vokietijos pramonininkas prof. Friedhelmas Lohas.

„Kalbama, kad ši kolekcija verta apie 500 milijonų eurų. Visiems automobilių gerbėjams vienareikšmiškai rekomenduoju aplankyti šią vietą.

Seilę varvinti priverčia ne tik pagrindinė ekspozicija, bet ir keičiamos parodos – mūsų vizito metu viena jų buvo skirta legendinės ralio B grupės technikai“, – įspūdžiais dalijasi radijo laidų vedėjas.

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Kai virtualūs įgūdžiai persikelia į trasą

Atvykus į Niurburgringą, L. Matonio laukė Vokietijos „Porsche“ klubo renginys. Rytas prasidėjo nuo kavos ir pokalbių su vietos entuziastais, o netrukus persikėlė į „Grand Prix“ trasos konfigūraciją.

Pirmuosius realius kilometrus Laurynas sugerdavo iš keleivio sėdynės, sėdėdamas išskirtine „Viola“ spalva nudažytame „Porsche 911 GT3 RS“, o po kelių valandų atėjo laikas pačiam sėsti prie OBS komandai priklausančio „Porsche 911 GT3“ vairo.

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Nors patirties prie vairo L. Matoniui netrūksta, pirmasis išvažiavimas į legendinę trasą kėlė jaudulį.

„Daugiausia streso buvo iki paliekant techninę zoną ir įvažiuojant į trasą. Vėliau įsijungė tai, dėl ko žmonės ir naudoja simuliatorius – raumenų atmintis.

Tik įveikęs kelis pirmuosius posūkius jau puikiai žinojau, kurioje vietoje reikia stabdyti, kuria pavara važiuoti, o akys automatiškai tikrino veidrodėlius, nes stebėti eismą aplink svarbu ir lenktyniaujant virtualiai“, – pasakoja pašnekovas ir priduria, kad dėl apėmusios euforijos net pametė įveiktų ratų skaičių.

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„Kaskart kirsdamas starto ir finišo liniją sau primindavau, kad reikia mėgautis, nes nežinau, ar dar kada gyvenime tai pavyks patirti.“

Tikrasis „Žaliasis pragaras“

Kitą dieną lietuvių kompanija stebėjo profesionalių komandų pasiruošimą savaitgalio lenktynėms, o Lauryno dar laukė vizitas į patį svarbiausią objektą – legendinę „Nordschleife“ (Niurburgringo komplekso Šiaurinė kilpa). Tai ilgiausia ir sudėtingiausia Niurburgringo dalis, atvira visiems smalsuoliams.

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Nors šįkart L. Matonis sėdėjo keleivio vietoje, jį vežęs pilotas šioje trasoje buvo įveikęs daugiau nei 40 tūkst. kilometrų.

„Patikėkit manimi, tas patyrimas tikrai jautėsi. Po važiavimo supratau, kad man tiesiog skauda veidą nuo šypsenos, – emocijų neslepia laidų vedėjas. – Tai buvo viena įsimintiniausių dienų mano gyvenime, o dabar tiesiog turiu sugalvoti naują svajonę.“

 

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