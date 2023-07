„Renault“ senus naudotus automobilius paverčia elektriniais

Ši transformacija yra pasaulinio „Renault“ grupės pertvarkos plano, orientuoto į vertės kūrimą ir tvarumą, dalis. „Refactory“ pradedama ir kita veikla: klasikiniuose grupės automobiliuose vidaus degimo variklis pakeičiamas elektrine pavara.

Planuojama, kad „Refactory“ projektas taps pasauliniu, o jo veikla kaip dekarbonizacijos kelio dalis iki 2040 m. atves „Renault“ grupę į anglies neutralumą Europoje.

Įprasti automobiliai virsta elektriniais

Daugelyje Europos šalių valdžios institucijos, kovodamos su oro tarša, spartina planus apriboti įprastais degalais varomų transporto priemonių naudojimą. Tokiu būdu siekiama, kad po kelerių metų gatvėmis tyliai riedėtų vien tik elektromobiliai.

Visgi dalis ekspertų pripažįsta, kad visą esamą vidaus degimo automobilių parką pakeisti naujais elektromobiliais nei įmanoma, nei pageidautina. Šiuo atveju kaip vienas ateities sprendimų matomas automobilių modernizavimas, galintis paspartinti energijos transformaciją ir sumažinti anglies dvideginio išmetimą.

Kad nauji elektromobiliai – ne vienintelė išeitis, – siekia įrodyti į prancūzų gamintoja „Renault“. Tam ji pasitelkė gerokai pigesnę alternatyvą: benzininį ar dyzelinį automobilį paversti 100 proc. elektromobiliu. Štai gamykloje Flinse (Prancūzija), be kelių metų senumo „Renault“ automobilio atnaujinimo, galima pakeisti vidaus degimo variklį į elektrinį.

Tiesa, šiuo metu minėtas pasiūlymas galioja ikoniniams modeliams: „Renault 4“ ir „Renault 5“ bei pirmosios kartos „Twingo“. Bet gamintoja žada, kad laikui bėgant galima bus modernizuoti ir kitų modelių automobilius.

„Renault“ yra pirmasis automobilių gamintojas, bendradarbiaujantis su modernizavimui skirtų komponentų gamintoju „R-fit“. Modernizavimo rinkinį „Renault 4L“ modeliui jau galima įsigyti nuo šių metų vasario už 11 900 Eur. Savo ruožtu „Renault 5“ modeliui skirtą rinkinį bus galima įsigyti nuo 2023-ųjų rugsėjo. Šiuo metu pasiūlymas yra prieinamas Prancūzijoje, kur pagal reglamentus gamintojas leidžia atlikti tokius pakeitimus.

Transformacija – per kelias dienas

Vidaus degimo varikliu aprūpintos transporto priemonės pertvarkymas į elektrinę taikomas visoms senesnėms nei penkerių metų transporto priemonėms su benzininiais ir dyzeliniais varikliais. Šią „operaciją“ atlieka įgalioti automobilių techninės priežiūros ir remonto specialistai, o jos metu montuojami jau pagaminti rinkiniai.

Minėtas procesas trunka nuo kelių valandų iki keleto dienų, priklausomai nuo modelio. Po pertvarkymo automobiliui suteikiama garantija. Atlikus transformaciją, transporto priemonės registracijos liudijimas turi būti atnaujintas, kad būtų patvirtintas variklio galios šaltinio pakeitimas. Beje, po modifikacijos klasikiniam automobiliui būtina iš naujo atlikti techninę apžiūrą.

Esminė sąlyga, keliama inžinieriams, – išlaikyti automobilio svorį, neviršijantį 120 proc. pirminio homologavimo proceso metu nustatyto svorio. Šį apribojimą diktuoja saugumo sumetimai. Šiuo atveju visos sudedamosios dalys, pavyzdžiui, stabdžiai ir pakaba, suprojektuotos atsižvelgiant į konkretų svorį.

Minėti reikalavimai yra esminė priežastis, kodėl per sunkūs akumuliatoriai negali būti montuojami į klasikinius automobilius ir jų rida po transformacijos bus apribota maždaug iki 90 km. Po pertvarkymo klasikiniai automobiliai bus prilyginami naujiems elektromobiliams, todėl jiems bus taikomos elektromobilių lengvatos ir 2 metų garantija. Be to, transporto priemonei ir toliau bus taikomos tokio paties dažnumo techninės apžiūros kaip ir anksčiau.