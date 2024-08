„Renault“ nusprendė pasišaipyti iš „Tesla“: pabrėžė populiaraus SUV trūkumus

„Renault“, kuri savo elektromobilių gamą plečia pamažu, Jungtinėje Karalystėje potencialius pirkėjus nusprendė sudominti į pagalbą pasitelkdama faktus, o tiksliau – „AutoExpress“ žurnalisto nuomonę.

„Renault“ atstovai į savo reklamą įtraukė konkrečią, bet daug pasakančią frazę: „Naujasis „Renault Scenic“ kaina ir nuvažiuojamas atstumas daro gėdą „Tesla Model Y“.

Jeigu dar nebūtų gana – reklamos autoriai į pagalbą pasitelkė papildomas priemones.

Kadangi tai yra skaitmeninis reklaminis skydas, jis gali iš anksto atpažinti artėjančius „Tesla“ automobilius ir pakeisti išankstinį reklamos užrašą į kitokį.

Pavyzdžiui:, „This is awkward“, „Elong-er“ ar „You're probably good at other things“.

Šiuo metu „Renault Megane e-Tech“ yra toliausiai nuvažiuojantis bendrovės elektromobilis.

Versija su 87 kWh talpos baterija gali nuvažiuoti iki 610 kilometrų atstumą, arba maždaug 150 kilometrų daugiau negu panašių parametrų „Tesla Model Y“.