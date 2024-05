„Rally Visaginas 2024“ varžybose nugalėtojo taurę namo išsivežė ekipažas iš Estijos

Prieš pat ralio startą visų akys krypo pagrinde į keturis lenktynininkus iš kurių buvo tikėtasi, jog jie lips ant aukščiausiojo apdovanojimų pakylos laiptelio. Lietuvą atstovavo Giedrius Notkus bei Nedas Radišauskas, kurie abu vairavo identiškus „Škoda Fabia R5“ automobilius.

Kitoje barikadų pusėje - du Lietuvoje „MV Sport“ kolektyvo pagaminti „Hyundai i20 VRT“ automobiliai už kurių vairų sėdėjo itin garsūs kviestiniai svečiai iš Estijos bei Suomijos - Egonas Kauras bei Teemu Asunmaa. Deja pastarasis jau pačioje ralio pradžioje susidūrė su variklio aušinimo problemomis.

REKLAMA

REKLAMA

„Rally Visaginas 2024“ (36 nuotr.) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) +32 „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio) „Rally Visaginas 2024“ (nuotr. Armando Knezio)

(36 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Rally Visaginas 2024“

Galiausiai, dėl bendros įskaitos nugalėtojo vardo kova išsikristalizavo tarp Giedriaus Notkaus bei Egono Kauro.

Taip jau nutiko, jog nuo pat trečio greičio ruožo priekyje buvęs lietuvis susidūrė su automobilio problemomis pačiame ralio gale. Tuo pasinaudojo puikiai Visagino miesto gatvėmis suvažiavęs estų ekipažas, kuris nuskynė pergalę ir žieminiame LARSČ etape, lygiai taip pat kovodamas Giedriumi Notkumi.

REKLAMA

Paskutinę podiumo vietą užtikrintai pasiėmė Nedas Radišauskas, kuriam tai buvo debiutas su naujai nusipirktų „Škoda Fabia R5“ automobiliu, kurį jis įsigijo iš taip pat šiame ralyje dalyvavusio esto Kasparo Kasari.

Estas šiame ralyje taip pat debiutavęs su nauju, „Ford Fiesta Rally2“ automobiliu, finišavo iš karto už Nedo - ketvirtoje pozicijoje. Tiesa šią poziciją Kasparas Kasari išlošė tik pačiame paskutiniame greičio ruože.

Lygiai taip pat viena pozicija aukštyn pakilo ir latviai Kalvis Blūms su Raimonds Zeiluks vairuojantys ne pirmos jaunystės „Mitsubishi Lancer Evolution VI“. Šių dviejų svečių šoktelėjimas pozicijomis aukštyn įvyko tik dėl to, jog jaunųjų Irmanto bei Edvino Buivydų „Ford Fiesta N5“ automobilis kliudė šalia kelio buvusią kliūtį ir apgadino automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant to, turbūt vienareikšmiškai Irmantui ir Edvinui galima skirti „Driver of the rally“ nominaciją - jiedu beveik be treniruočių pirmą kartą karjeroje vairuodami 4WD techniką parodė įspūdingą greitį viso ralio metu.

Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato įskaitoje triumfavo Benas Šimkus su Vaidu Pauliku, kurie pilotavo „Mitsubishi Lancer Evolution IX“ automobilį. Įsiveržęs į priekį nuo pat pirmojo greičio ruožo „Gevara Punks Racing Team“ ekipažas šios pozicijos nebeužleido niekam visą likusią dieną. Į nugarą su „Subaru Impreza GT“ automobiliu Benui kvėpavo svečiai iš Latvijos Andris Spilva su Mārtiņš Krieviņš.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visgi dėl dvidešimties sekundžių baudos ir nepakartojamo Marko Buteikio bei Deimanto Gajausko pasirodymo miestiniame greičio ruože, latviai nukrito į trečią vietą, kuria džiaugėsi jau minėtas Marko bei Deimanto ekipažas.

Jaunieji ukmergiškiai vairuojantys „BMW MKR“ automobilį, visą dieną kovojo nuostabioje BMW automobilių trikovėje kartu su Klaudu Bučinsku / Pauliumi Gutausku bei Dariumi Sukacku / Ernestu Česoku. 2-4 vietas po ralio finišo skyrė vos 5 sekundės.

Trečiasis Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatas vyks Kelmėje, po „Rally Žemaitija“ vėliava.