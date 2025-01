Prabangus tarnybinis automobilis: motyvacija ar prabanga?

Automobilis kaip motyvacinė priemonė

Tarnybinis automobilis jau seniai yra daugiau nei tik transporto priemonė – jis tapo įvaizdžio ir statuso dalimi. Tai taip pat vienas pagrindinių veiksnių, padedančių pritraukti ir išlaikyti talentingus darbuotojus. Vadovų paieškos įmonės „Master Class Lietuva“ vadovė Laura Duksaitė Iškauskienė teigia, kad tarnybinis automobilis ypač svarbus aukštesnių pareigų kandidatams.

„Automobilis dažnai įtraukiamas į vadovų naudų paketą, ypač jei žmogus prieš tai dirbo įmonėje, kur tokia privilegija buvo suteikta. Paprastai aiškiai apibrėžiama, kurios pareigos įgyja teisę naudotis tarnybiniu automobiliu, ir tai laikoma standartine praktika“, – paaiškina ji.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto, daugelyje įmonių tokios priemonės naudojamos gana racionaliai. Paprastai vadybininkams skiriami paprastesni modeliai, vadovams – vidutinės klasės automobiliai, o „premium“ segmentas dažniausiai tampa direktorių privilegija.

REKLAMA

Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (11 nuotr.) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) +7 Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių) Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje (nuotr. Organizatorių)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujoji „Mercedes-Benz C-Class“ modelio karta – jau Lietuvoje

Įmonių politika – tarp taupumo ir prabangos

Automobilių rinkos ekspertas Vitoldas Milius pažymi, kad įmonių požiūris į automobilius labai skiriasi. Kai kurios įmonės pasirenka „kuklią“ politiką, pirkdamos racionalius modelius, kitos nori pabrėžti savo sėkmę.

„Vienos įmonės riboja biudžetą, nustato kainų rėžius ar markes, o kitos leidžia darbuotojams prisidėti prie brangesnių modelių iš savo kišenės. Tačiau pernelyg brangūs automobiliai gali būti suvokiami kaip perteklinė prabanga, neatitinkanti įmonės įvaizdžio“, – teigia V. Milius.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pateikia pavyzdį, kai klientas pasirinko pilnai sukomplektuotą „Škoda Superb“ vietoje „Mercedes-Benz“, nes įmonės politika neleido rinktis prabangesnių markių. Tačiau yra ir išimčių – pavyzdžiui, prekybos tinklas „Lidl“, savo parduotuvių vadovus aprūpinęs „Audi“ ir BMW automobiliais.

Naujos kartos „Škoda Superb“ (54 nuotr.) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) +50 Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo) Naujos kartos Škoda Superb (nuotr. gamintojo)

(54 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Škoda Superb“

„Premium“ klasės kaina – ar tikrai brangu?

Vienas iš stereotipų, dėl kurių įmonės atsisako prabangių automobilių, yra jų brangumas. Tačiau skaičiuojant realias išlaidas, skirtumas tarp vidutinės ir „premium“ klasės modelių nėra toks didelis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, „Škoda Octavia“ ar „Toyota Corolla“ modeliai kainuoja apie 32 tūkst. eurų, o mėnesio įmoka siekia apie 356 eurus. Tuo tarpu „Škoda Superb“ arba „Volkswagen Passat“ kainuoja apie 40 tūkst. eurų, o jų mėnesio įmoka – apie 474 eurus. C klasės „Mercedes-Benz“ modelis už 50 tūkst. eurų atsieina apie 621 eurą per mėnesį. Taigi, skirtumas tarp geros vidutinės klasės ir „premium“ automobilio gali siekti tik apie 150 eurų per mėnesį.

REKLAMA

Toyota Camry (8 nuotr.) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) +4 Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo) Toyota Camry (nuotr. gamintojo)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Toyota Camry

Automobilio poveikis motyvacijai

Tyrimai rodo, kad atlyginimo padidinimas motyvacinį efektą išlaiko kelis mėnesius, o tarnybinis automobilis gali motyvuoti darbuotojus iki dvejų metų. „Premium“ klasės automobiliai ne tik padeda pritraukti gerų specialistų, bet ir stiprina įmonės įvaizdį. Tiesa, svarbu rasti pusiausvyrą, kad automobilis nesukeltų perteklinės prabangos įspūdžio.

„Tokie modeliai kaip C ar E klasės „Mercedes-Benz“ Vakarų Europoje yra standartinis pasirinkimas vadovams ar net vadybininkams. Tinkamai parinktas automobilis ne tik motyvuoja darbuotoją, bet ir formuoja teigiamą įmonės įvaizdį“, – apibendrina V. Milius.