Naudotų automobilių pirkėjai Lietuvoje rodo ištikimybę trims markėms: paklausa kaip niekada didelė

Iš šių registracijų asmeniniai (M1) automobiliai sudarė 12 684 vienetus, o lengvieji komerciniai (N1) – 771 vienetą. Populiariausios markės lapkritį buvo „Volkswagen“ (1 498 vnt.), BMW (1 416 vnt.) ir „Peugeot“ (990 vnt.).

Tarp modelių pirmavo 5 serijos BMW (346 vnt.), 3 serijos BMW (319 vnt.) ir „Volkswagen Passat“ (306 vnt.). Pirmą kartą registruotų automobilių vidutinis amžius siekė 9,5 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 66,7% (praėjusių metų lapkritį – 67,0%).

Be to, per lapkritį Lietuvoje buvo atliktos 16 705 naudotų lengvųjų automobilių savininkų keitimo operacijos, tai yra 1,7% daugiau nei 2023 m. lapkritį (16 433 operacijos). Asmeninių automobilių savininkų keitimo operacijų buvo 16 164, o lengvųjų komercinių – 541.

Dažniausiai savininkus keitė „Volkswagen“ (2 666 vnt.), BMW (1 950 vnt.) ir „Toyota“ (1 813 vnt.) markių automobiliai. Tarp populiariausių modelių pirmavo „Volkswagen Passat“ (746 vnt.), „Volkswagen Golf“ (643 vnt.) ir 3 serijos BMW (640 vnt.). Savininkus pakeitusių automobilių vidutinis amžius buvo 13,7 metų.

2024 m. sausio-lapkričio rezultatai

Per pirmuosius vienuolika 2024 m. mėnesių Lietuvoje pirmą kartą buvo įregistruota 155 917 naudotų lengvųjų automobilių – 9,3% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2023 m. (142 698 vnt.). Vidutinis pirmą kartą registruotų automobilių amžius siekė 9,8 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė 67,3% (2023 m. – 66,8%).

Naudotų automobilių savininkų keitimo operacijų per tą patį laikotarpį įvykdyta 195 005 – tai 5,4% daugiau nei 2023 m. sausį-lapkritį (184 938 operacijos). Vidutinis savininką keitusių automobilių amžius šiemet siekė 14,1 metų.