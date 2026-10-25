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Porsche“ ruošia naują flagmaną: „Mission S“ primena legendinius modelius, tačiau slepia netikėtus sprendimus

2026-10-25 12:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 12:21
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Porsche“ pristatė koncepcinį superautomobilį „Mission S“, kuris atskleidžia ne tik būsimų markės automobilių dizainą, bet ir gerokai ambicingesnius planus. Vokietijos gamintojas kuria naują sportinių automobilių platformą su viduryje montuojamu varikliu. Jos pagrindu sukurtas modelis „Porsche“ gamoje užims aukštesnę vietą nei legendinis „911“. Be to, gamintojas žada, kad tai nebus ribotos serijos automobilis, o nuolatinis modelių gamos papildymas.

„Porsche Mission S“ koncepcija (nuotr. gamintojo)

Porsche“ pristatė koncepcinį superautomobilį „Mission S“, kuris atskleidžia ne tik būsimų markės automobilių dizainą, bet ir gerokai ambicingesnius planus. Vokietijos gamintojas kuria naują sportinių automobilių platformą su viduryje montuojamu varikliu. Jos pagrindu sukurtas modelis „Porsche“ gamoje užims aukštesnę vietą nei legendinis „911“. Be to, gamintojas žada, kad tai nebus ribotos serijos automobilis, o nuolatinis modelių gamos papildymas.

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Niujorke pristatytas „Mission S“ tapo vienu pirmųjų konkrečių žingsnių įgyvendinant naują „Porsche“ strategiją „Sportwagenschmiede '35“, pagal kurią bendrovė siekia sustiprinti savo pozicijas prabangių sportinių automobilių rinkoje.

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Premjerai pasirinkta neatsitiktinė vieta – prieplauka Niujorko Kvinso rajone, kurioje 1953 metais buvo fotografuojamas „Porsche 550 Spyder“. Šis automobilis tapo vienu svarbiausių ankstyvųjų gamintojo sportinių modelių.

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Dabar toje pačioje vietoje „Porsche“ pristatė savo ateities viziją, kurioje nemažai dėmesio skiriama istoriniams markės automobiliams ir vairavimo malonumui.

„Porsche“ automobilis iš pirmo žvilgsnio turi būti atpažįstamas kaip „Porsche“. „Mission S“ leidžia pažvelgti į idėjas ir dizaino elementus, kurie formuos mūsų markę ateinančiais metais“, – teigė „Porsche AG“ valdybos pirmininkas Michaelis Leitersas.

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Įkvėpimo sėmėsi iš legendinių modelių

Nors „Mission S“ sukurtas kaip ateities superautomobilio vizija, jo išvaizdoje galima atpažinti daugybę istorinių „Porsche“ modelių bruožų.

Koncepcinis automobilis turi žemą ir platų kėbulą, išraiškingas ratų arkas bei apvalius priekinius žibintus, primenančius klasikinį „911“.

Priekinės dalies forma įkvėpta lenktyninio „Porsche 911 GT1“, o nuožulni stogo linija ir jos perėjimas į galinę kėbulo dalį primena legendinį „959“.

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Gamintojas taip pat pasinaudojo 1974–1989 metais gamintos „911“ G serijos dizaino sprendimais. Tai ypač pastebima kėbulo dalių sujungimo linijose, kurios įsilieja į žibintų kontūrus.

Ne mažiau dėmesio skirta galinei automobilio daliai. Čia įrengtas aktyvus aerodinaminis aptakas, o aušinimo sistemos konstrukcija primena lenktyninio „Porsche 917“ naudotą sprendimą.

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Dar vienas istorinis akcentas – ratlankiai. Jų dizainas sukurtas remiantis „Porsche 928“ būdingu penkių angų motyvu, tačiau pritaikytas šiuolaikiniams lengvos konstrukcijos reikalavimams.

Visus šiuos elementus gamintojas siekė sujungti į vientisą automobilio išvaizdą, kuri būtų atpažįstama ir nereikalautų gausybės dekoratyvinių detalių.

Variklis bus montuojamas automobilio viduryje

Vienas svarbiausių „Mission S“ konstrukcinių ypatumų – tarp ašių montuojamas variklis. Viduryje sumontuotas variklis leidžia kitaip paskirstyti automobilio svorį ir suteikia daugiau galimybių projektuojant važiuoklę bei aerodinamiką.

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Šią konstrukciją „Porsche“ jau yra naudojusi tokiuose automobiliuose kaip „Carrera GT“ ir „918 Spyder“, tačiau šį kartą gamintojo planai kitokie.

„Porsche“ vadovas M. Leitersas patvirtino, kad bendrovė kuria naują platformą, kuri taps pagrindu nuolat gaminamam superautomobiliui. Jis užims aukštesnę vietą nei „911“ ir nebus vien ribotu egzempliorių skaičiumi išleidžiamas modelis.

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Vis dėlto „Mission S“ kol kas yra koncepcinis automobilis. Gamintojas dar neatskleidė būsimo serijinio modelio variklio darbinio tūrio, galios, dinamikos rodiklių ar kainos. Neįvardyta ir tiksli prekybos pradžios data.

Salone atsisakė didelio centrinio ekrano

Ne mažiau įdomių sprendimų galima rasti „Mission S“ salone. Pastaraisiais metais daugelis automobilių gamintojų stengiasi įrengti kuo didesnius ekranus, o „Porsche“ pasirinko priešingą kryptį.

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Koncepciniame automobilyje nėra nei įprasto centrinio multimedijos ekrano, nei atskiro ekrano priekinėje keleivio pusėje.

Vietoj jų numatytas ištraukiamas išmaniojo telefono laikiklis su „MagSafe“ technologija. Prireikus vairuotojas galėtų naudotis savo telefonu navigacijai arba kitai informacijai peržiūrėti. Automobilio funkcijas taip pat būtų galima valdyti per „My Porsche“ programėlę.

Toks sprendimas pasirinktas siekiant sumažinti vairuotoją blaškančių elementų skaičių ir daugiau dėmesio skirti pačiam vairavimui.

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