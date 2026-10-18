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„Porsche“ atskleidė, kas laukia iki 2035 metų: tarp planų – visiškai naujas superautomobilis

2026-10-18 11:33 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-18 11:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Porsche“ pristatė strategiją iki 2035 metų, kuri aiškiai parodo, kuria kryptimi gamintojas ketina judėti artimiausią dešimtmetį.

„Porsche“ modelių gama (nuotr. gamintojo)

Porsche“ pristatė strategiją iki 2035 metų, kuri aiškiai parodo, kuria kryptimi gamintojas ketina judėti artimiausią dešimtmetį.

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Bendrovė planuoja mažinti modelių versijų skaičių, daugiau dėmesio skirti brangesniems ir pelningesniems automobiliams, smarkiai išplėsti individualizavimo galimybes ir sukurti naują superautomobilį. Tuo pat metu „Porsche“ neketina atsisakyti nei vidaus degimo variklių, nei įkraunamųjų hibridų.

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Modelių versijų bus mažiau

Vienas konkrečiausių strategijos pokyčių – mažesnė modelių gama. Vidutiniu laikotarpiu „Porsche“ ketina maždaug 20 proc. sumažinti skirtingų modelių versijų skaičių. Bendrovės skaičiavimu, tai leistų maždaug 30 proc. padidinti vienai versijai tenkančią pardavimo apimtį.

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Tokiu būdu siekiama supaprastinti gamybą, sumažinti kūrimo sąnaudas ir atsisakyti mažai parduodamų konfigūracijų.

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Kita vertus, tai nereiškia mažesnio išskirtinumo. Priešingai – gamintojas ketina daug aktyviau siūlyti individualizavimo programas, kurios leidžia už tą patį bazinį modelį gauti gerokai didesnes pajamas.

„Porsche“ taip pat planuoja didinti brangesnių modelių svarbą. Vidutiniu laikotarpiu D ir E segmentų automobilių dalį gamoje ketinama padidinti maždaug 45 proc.

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Aukščiausios klasės modelių vidutinę pardavimo kainą tuo pačiu siekiama padidinti apie 20 proc.

Sukurs naują superautomobilį

Vienas įdomiausių naujosios strategijos punktų – visiškai naujos superautomobilių platformos kūrimas.

„Porsche“ patvirtino kurianti platformą automobiliui su viduryje montuojamu varikliu, kurios pagrindu ateityje galėtų atsirasti nauja modelių šeima, pozicionuojama aukščiau legendinio 911.

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„Mission S“ koncepcinis automobilis pristatytas kaip būsimos „Porsche“ dizaino krypties ir naujos kartos sportinių automobilių vizija. Kartu gamintojas dar kartą patvirtino, kad naujoji superautomobilio platforma jau kuriama.

Tuo pat metu bendrovė neketina mažinti 911 reikšmės. Priešingai – planuojama pristatyti daugiau itin sportiškų ir išskirtinių šio modelio versijų.

Gamintojo tikslas – kuo daugiau 911 būdingų savybių perkelti ir į kitus modelius. Bendrovė skelbia norinti kiekviename segmente, kuriame dalyvauja, pasiūlyti sportiškiausią automobilį.

Iki 2030 metų planuojama kasmet pristatyti bent po vieną prekės ženklui svarbų naują produktą.

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