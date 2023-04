„Porsche“ atskleidė kokių naujovių gali tikėtis „Cayenne“ gerbėjai

REKLAMA

Naujajame „Cayenne“ modelyje išsiskiria „Taycan“ modeliuose taikomi elementai – skaitmeninis prietaisų skydelis su kintamomis ekrano parinktimis, patobulinta centrinė konsolė ir naujausios kartos vairas. Pirmą kartą modelyje automatinės pavarų dėžės perjungimas įkomponuotas dešinėje pusėje prie pat vairo, taip paliekant daugiau vietos centrinėje konsolėje, kur sutelktas oro kondicionavimo valdymas.

Naujojo „Porsche Cayenne“ vairuotojai ir keleiviai galės džiaugtis visiškai nauju interjero dizainu. Jame dar ryškesnis dėmesys vairuotojui derinamas su naujais interaktyviais elementais, kurie pagerins vairavimo patirtį ir šalia esančiam keleiviui. Naujajame „Cayenne“ vairuotojams ir keleiviams bus pasiūlytas plačiai skaitmenizuotas 12,6 colių lenktas valdymo ekranas su patobulintomis ryšio funkcijomis. Vairuotojai ir keleiviai jo pagalba galės valdyti daugybę važiavimo ir komforto funkcijų.

Priklausomai nuo įrangos lygio, vairuotojas galės pritaikyti iki septynių skirtingų išdėstymų prietaisų skydelyje. Taip pat – pasirinkti, ar prietaisų skydelio pirmame plane būtų navigacija, „Night Vision Assist“ arba 3D vairavimo asistento sistema. Skydelio ekrane matomus elementus galima pasirinkti dviem dizaino sprendimais: sumažintomis elementų proporcijomis, kurios į skaitmeninį amžių perkelia įprastą prietaisų skydelio dizainą, arba klasikiniu skaitmenizuotu „Porsche“ išdėstymu.

Naujas daugiafunkcinis sportinis vairas pasižymės aukštos kokybės, šiuolaikišku ir sportiniu dizainu. Naujajame „Cayenne“ vairuotojai ant vairo ras jungiklį, leidžiantį patogiai keisti vairavimo režimą, taip pat – mygtuką, skirtą reguliuoti ekrano funkcijas bei dizainą.

Sportinis visureigis turės naujovišką sistemą, kuri pati nustatys automobilio oro kokybės standartus. Be to, pirmą kartą „Porsche“ visi oro ventiliacijos liukai salone bus be grotelių.

Dar viena visiškai nauja „Porsche Cayenne“ funkcija – pasirinktinai integruotas 10,9 colio keleivių ekranas, kuriame galima valdyti navigaciją ar sekti naujienas. Speciali folija užtikrins, kad ekranas nebūtų matomas iš vairuotojo pusės. Tai leis šalia sėdinčiam keleiviui mėgautis transliuojamais vaizdais, neatitraukiant vairuotojo dėmesio.

Dar daugiau išmaniųjų technologijų

„Porsche Cayenne“ – tai sportinis automobilis. Tai atspindi ir jo dizainas – visiškai pertvarkytas ne tik priekinis skydelis, centrinė konsolė, tačiau ir durelių vidinė dalis bei padidintas prietaisų skydelis, dėl ko interjeras atrodo dar erdvesnis.

Automobilyje vairuotojai taip pat ras vėsinamą išmaniojo telefono laikymo vietą su įkrovimo funkcija. Aušinimas leis dar labiau optimizuoti įkrovimo galią. Taip pat naujasis „Cayenne“ modelis turės išplėstinę internetinių paslaugų integraciją.

Dar viena naujiena – po dvi USB-C jungtis priekinėje ir galinėje centrinės konsolės dalyse. Jos ne tik užtikrins greito įkrovimo funkciją, tačiau dar lengviau leis prijungti išmanųjį telefoną prie „Porsche“ ryšio sistemos – tam tereikės nuskaityti QR kodą. Tai suteiks galimybę naudotis daugybe ryšio funkcijų, įskaitant „Apple CarPlay“ ar „Android Auto“, taip pat integruotas programas, tokias kaip „Spotify“ ir „Apple Music“.

Naujoji „In-Car Video“ funkcija leis žiūrėti vaizdo įrašą tiesiai „Porsche“ ryšio sistemos bloke, naudojant „Screenhits TV“ transliacijos paslaugą. Ji veiks tiek centriniame ekrane, kai automobilis stovi, tiek keleivio ekrane, kai – važiuoja.

Naujasis „Cayenne“ bus pristatytas balandžio 18 dieną Kinijoje, Šanchajaus automobilių parodoje.