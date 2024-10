Pirmoji „Rallye du Maroc“ diena: ką žada ši Dakaro ralio repeticija?

„Rally du Maroc“ taps bandymų poligonu dvejoms Dakaro ralio gamyklinėms komandoms – „Dacia“ ir „Ford M-Sport“. Vis dėlto, „Dacia“ iššūkį priėmę Sebastienas Loebas, Nasseras Al Attiyah ir Cristina Gutierrez yra ne tik išbandyti naują automobilį jam būdingoje aplinkoje, bet ir pademonstruoti gerą rezultatą. Štai, N. Al Attiyah šturmanas Edouardas Boulangeris prasitarė, jog „Dacia Sandrider“ gimė it kaip idealus automobilis: „Jis toks geras, kad tai tampa problema. Net nejauku, kad dar nesusidūrėme su įprastais naujų automobilių trūkumais“.

„Ford M-Sport“ taip pat turi ne ką mažesnę užduotį. „Rally du Maroc“ komandą atstovaus Carlosas Sainzas vyresnysis ir buvęs „Audi“ komandos narys Mattias Ekstromas. Švedas tik prieš kelias dienas atsirado dalyvių sąraše, pakeisdamas Matthew Wilson.

Tačiau didžiausia staigmena tapo „Mini“ komandos sugrįžimas. „X-Raid“ komanda šioms varžyboms užregistravo tris įgulas: Guerlain Chicherit-Alex Winock, Guillaume de Mevius-Mathieu Baumel ir Joao Ferreira-Felipe Palmeiro.

Praėjusių metų „Rallye du Maroc“ nugalėtojas Yazeedas Al Rajhi (Overdrive Racing) yra vienas iš nedaugelio, išlaikančių lojalumą tam pačiam gamintojui eilę metų. Be to, būtent jis vairuoja bene patikimiausią automobilį trasoje ir dėl to jis laikomas šių varžybų favoritu. „Toyota Gazoo Racing“ komandos nariai Sethas Quintero ir Lucasas Moraesas turi tokį pat techninį pranašumą.

„Challenger“ ir „SSV“ kategorijose – daug naujų veidų. Tarp jų – pastarųjų dviejų Dakaro keturračių klasės nugalėtojai, galiausiai debiutuojantys „Rally-Raid“ čempionate. Alexandre'as Giroud'as su „G Rally Team OT3“ ir Manuelis Andujaras su „South Racing Can-Am Maverick R SSV“.

Apskritai, iš aštuonių „South Racing“ bagių, daugiau negu pusė komandos automobilių buvo patikėta naujokams. Vienas iš jų – „Baja 1000“ varžybų legenda Lawrence'as Janesky ir šeimyninis tėvo ir sūnaus duetas Craig'as ir Zacharie Lumsden'ai.

Motociklų klasėje – tik vienas „Rally du Maroc“ varžybų nugalėtojas – Pablo Quintanilla („Monster Energy Honda“), čia laimėjęs 2021 metais. Į galimų nugalėtojų gretas pretenduoja dar trys sportininkai: Rossas Branchas („Hero Motorsports“) Ricky Brabec (šį sezoną laimėjęs Dakaro ir Ruta 40 lenktynes) ir Adrienas Van Beveren'as. Šansų nugalėti turi ir Tosha Schareina (laimėjęs „BP Ultimate Rally Raid Portugal“) ar Luciano Benavides, grįžęs po traumos, bei Danielis Sandersas, abu atstovaujantys „KTM“ komandą.