Pirmoji pažintis su naujos kartos „Volkswagen Passat“: Visiems gyvenimo poreikiams

Kuomet 1990-ųjų pradžioje atsivėrė vartai į neišsemiamus vakarietiškų automobilių klodus, „Volkswagen Passat“ buvo vienas iš tų kelių favoritų, sugebėjusių įsitvirtinti lietuviškų šeimų automobilių parkuose. Tačiau šiandien, šeimai skirto automobilio ieškantys vairuotojai „Passat“ labai dažnai aplenkia dėl labai elementarios priežasties – rinkoje dominuojančių SUV tipo modelių.

(25 nuotr.) FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Volkswagen Passat“

Vienas laukė ne karys

Automobilių pirkėjų ir visureigiškos išvaizdos ratuočių flirtas nėra naujiena. Ši tendencija gamintojų būstinėse nuolatos iššaukia nelabai malonias diskusijas, kurios apsprendžia dešimtmečius gamintų modelių likimą, tačiau „Volkswagen“ siekdama pateisinti tolimesnę „Passat“ egzistenciją, ryžosi atlikti šiai kompanijai nebūdingą sprendimą.

Puikiai žinote, jog „Volkswagen Group“ priklausantys prekės ženklai dalijasi įvairiais komponentais – tai automobilių industrijos norma. Vis dėlto, sulig „B9“ kartos „Passat“ pasirodymu, komponentų dalijimosi strategija šio modelio atžvilgiu įgavo kitokį ataskonį.

Siekiant išgelbėti „Volkswagen Passat“ nuo pražūtingos mirties, „Volkswagen Group“ taryba nusprendė, jog kaštų optimizacijos programa turi įjungti aukštesnę pavarą. Vietoje to, kad „Passat“ ir „Superb“ turėtų dvi atskiras inžinierių grupes, dvi atskiras gamybos linijas, „Volkswagen Group“ ilgiausiai gaminamo „Volkswagen“ modelio kūrimo ir gamybos darbus perdavė Čekijoje dirbantiems kolegoms, suteikiant pranašumą „Škoda Superb“ – „Passat“ modelių gamos meniu teliks vienas pasirinkimas – universalas.

„Dydžiu prilygsta 5 serijos BMW

„Audi A6“, 5 serijos BMW ir E klasės „Mercedes-Benz“ – vargu ar kada nors galėjote pagalvoti, jog kada nors ateis diena, kai „Volkswagen Passat“ galėtų būti tiesiogiai lyginamas su prestižinės markės emblemą dėvinčiais modeliais. Ir vis dėlto, į visas įmanomas puses išstypęs tautos automobilis dabar gali pasiūlyti ne ką mažiau erdvės salone ir bagažo skyriuje kaip ir tikri verslo klasės automobiliai. Žinoma, tik už juntamai mažesnę kainą, tačiau vargu ar skeptiškai nusiteikusiems „Audi“ ar BMW vadeliotojams tokių argumentų užteks.

Žvelgiant į potencialių konkurentų daržą, nesunku suprasti kodėl „Passat“ salone nematyti praėjusios kartos modelyje matytų racionalumo požymių. Juos pakeitė stilingas salono apšvietimas, skaitmeniniai ekranai ir technologijų kraitis, kurio dydis, vėlgi, neatsilieka nuo aukštesnės klasės atstovų. Ar toks sprendimas buvo geras, tai kone geriausiai parodys „Passat“ pardavimų statistika, tačiau ką tikrai norėtųsi įvertinti teigiamai – „Mercedes-Benz“ E klasę raudonuoti priverčianti surinkimo kokybė ir bandymams pateiktuose modeliuose panaudotų apdailos medžiagų kokybė.

Ką tik paminėtas modelis sugeba palikti didžiulį įspūdį dėl jame panaudotų mandrų apšvietimo sprendimų ir apdailos elementų formų, tačiau už šio ryškaus fasado slypi paviršutiniškas požiūris į tai, ką šiandien norėtųsi laikyti prabanga. Tik nesupraskite klaidingai, „Passat“ nesugebėjo šoktelėti iki „Bentley“, tačiau malonūs liesti paviršiai, lygios siūlės, tvirtai suręstos rankenėlės ir tvirtumo įspūdį paliekančios durelės bei duslus jų uždarymo garsas skatina pagalvoti kodėl bent 40 proc. brangesnė E klasė yra verta tokio didelio finansinio įsipareigojimo.

Tam tikrų sąlyčio taškų su pilnaverčiais verslo klasės automobiliais galima atrasti sėdint tiek priekyje, tiek gale. Nesvarbu kokio ūgio ar sudėjimo esate – automobilio salone vietos apstu. Ypač sėdint ant galinių sėdynių, ant kurių jautiesi it kokiame soste. Esant poreikiui gali linguoti, straksėti ar susimesti koją ant kojos – kiekviena kelionė kelia ne ką mažesnį malonumą negu sėdint priekyje. Prie to prisideda ir tai, jog inžinieriai nepagailėjo gero pluošto garsą izoliuojančių medžiagų gale. Važiuojant greitkeliams būdingu greičiu, gale taip pat tylu kaip ir priekyje.

Pravartu žinoti:

Automobilio ilgis: 4 917 mm (+144 mm)

Automobilio plotis: 1 852 mm (+20 mm)

Automobilio aukštis: 1 506 mm

Bagažinės tūris: 690 litrų (+40) – 1 920 litrų (+140)

Atstumas tarp priekinės ir galinės ašies: 2 841 mm (+50 mm)

Keleivius kalbins dirbtinis intelektas

Dirbtiniu intelektu paremtų įrankių gausa šiandien gali apsvaiginti. Kad ir kur užmesi žvilgsnį – ten galima rasti net ir mažiausių sąsajų su dirbtiniu intelektu. Ir „Volkswagen Group“ koncernas nėra išimtis.

Vienas didžiausių automobilių gamintojų pasaulyje ryžosi dirbtinį intelektą panaudoti išplečiant balsu valdomo asistento galimybes. Jeigu anksčiau balsu valdomas pagalbininkas suprasdavo tik keletą esminių prašymų, dirbtiniu intelektu paremta sistema gali žymiai daugiau.

Didžiausias naujos sistemos pranašumas yra tas, jog norint įjungti vieną funkciją, balsu nustatyti galutinį tašką navigacijoje ar tiesiog norint užduoti elementarų klausimą, nebereikia laužyti liežuvio, jog išgautum norimą efektą. Sistema labai lengvai perpranta ko prašote, ko norite ir kokį klausimą užduodate, tačiau humoro jausmo ji neturi. Skirtingai nei „Renault“ automobiliuose diegiamas „Google“ asistentas, „Passat“ įdiegtas pagalbininkas, bent jau kol kas, nesugeba papasakoti „Knock, Knock“ stiliaus anekdoto.

Technologinį progresą „Passat“ demonstruoja ir kitoje, labiau apčiuopiamoje srityje. Nuo šiol „Passat“ bus komplektuojamas su dviejų tipų adaptyviais amortizatoriais: „DCC“ ir „DCC Pro“.

Anksčiau adaptyvių amortizatorių charakteristikas buvo galima keisti pasirinkus kitą režimą ar atskirame meniu pasirinkti ko norite: komforto ar sportiškumo. Nuo šiol adaptyvių amortizatorių charakteristikas galėsite reguliuoti it keistumėte išmanaus telefono ekrano ryškumą, tačiau tai atrodo it perteklinis sprendimas, mat amortizatorių valdymą koreguojantį slankiklį visada norisi palikti kažkur per vidurį.

Pasirinkus standžiausią režimą – automobilis važiuodamas net ir labai gerais Prancūzijos keliais surasdavo nematomų nelygumų, o maksimalus komforto režimas priversdavo automobilio kėbulą linguoti it kas nors jį bandytų specialiai įsiūbuoti.

Pravartu žinoti:

Automobilis bus siūlomas su trimis įrangos lygiais: „Buisness“, „Elegance“ ir „R-Line“

Pradinė „Passat“ modelio kaina Lietuvoje: 35 300 € (su 1,5 litro benzininiu varikliu)

Brangiausio „Passat“ modelio kaina Lietuvoje: 51 840 € (su 2,0 litrų benzininiu varikliu)

Standartinėje įrangoje rasite: „Apple“ ir „Android“ integraciją, klimato kontrolę, adaptyvią greičio palaikymo kontrolę, eismo juostos palaikymo kontrolę, atstumo jutiklius, galinio vaizdo kamerą, LED žibintus priekyje ir gale, gamyklinę signalizaciją, šilumą izoliuojantį priekinį ir šoninius stiklus, šildomas priekines sėdynes.

Pasirinkimo laisvė

Tam tikrus „Volkswagen“ sprendimus galima kritikuoti, tačiau perdėtai sudėtingą klimato kontrolės ar kitų įrenginių valdymą atsveria variklių įvairovė, kurios šiandien labai trūksta.

Kaip ir anksčiau, „Passat“ bus siūlomas su įvairaus galingumo benzininiai ir dyzeliniais varikliais – jų galia svyruos nuo 122 iki 276 arklio galių, tad tikėtina, jog tikrai sugebėsite rasti sau tinkamą variklį. Kita vertus, „Volkswagen“ didžiulius lūkesčius kelia iš tinko įkraunamam hibridui, kurie su pilna įkrova realiomis sąlygomis nuvažiuos vidutiniškai 100 kilometrų.

Kaip ir tokią pačią jėgainę turintis „Tiguan“, bandymuose pateikta versija buvo vėlyvoje prototipo stadijoje, todėl ir galutinius įspūdžius norėtųsi susidaryti, kai šios versijos pasieks Lietuvą, tačiau tai nereiškia, jog Prancūzijoje gamintojas nesuteikė galimybės pačiupinėti kitų „Passat“ modifikacijų.

Iš pradžių sėdome už vidutiniškai sukomplektuoto dyzelio. 150 arklio galių ir 360 Nm sukimo momentas nėra tos charakteristikos, kurios turėtų palikti įspūdį laikais, kuomet socialiniuose tinkluose automobiliai vertinami tik pagal „daugiau yra geriau“ prizmę. Realiame pasaulyje, kur greičio ribojimai keičiasi dažniau nei gali sumirksėti, o maksimalus leistinas greitis greitkeliuose siekia 130 km/val. šis 2,0 litrų dyzelis atrodo vos ne kaip idealus kompanionas kasmet įveikiantiems tūkstančius kilometrų.

Vienintelis trūkumas, kurį norėtųsi pabrėžti – šiek tiek didesnės degalų sąnaudos, kurios išaugo dėl pakitusių automobilio išmatavimų ir padidėjusio automobilio svorio, tačiau tai – normalu.

Antruoju bandymų triušiu tapusi „Passat“ modifikacija buvo gerokai įdomesnė. Šį kartą po variklio gaubtu slypėjo 2,0 litrų, 4 cilindrų benzininis variklis, išvystantis 265 arklio galias ir 400 Nm. Iš esmės – tai „Golf GTI“ variklį turintis šeimyninis automobilis, kurio variklis dirbdamas laisva eiga skleidžia nuosaikų, bet malonų murkimą.

Standartiškai šis variklis poruojamas su „4Motion“ keturių varančiųjų ratų pavara ir pakoreguota pavarų dėžės valdymo programinė įranga. Kiekviena pavara perjungiama aštriau, reakcija į akceleratoriaus paspaudimus taip pat yra žvitresnė, tačiau visi šie nustatymai niekada neperžengia ribos, dėl kurio „Passat“ norėtųsi vadinti sportišku. Dinamiškas – taip, stabilus – be abejonės, bet iki sportiškumo kartelės jam trūksta šį statusą turinčių modelių ingredientų: tiksliau veikiančio diferencialo, grubesnės stabdžių sistemos ar atitinkamo garso takelio. Dabar – tai greitas ir patogus Vokietijos greitkelių laineris.

Pravartu žinoti:

TDI versijos charakteristikos : 2,0 litrų, 4 cilindrų dyzelinis variklis su turbokompresoriumi.

: 2,0 litrų, 4 cilindrų dyzelinis variklis su turbokompresoriumi. Galia: 150 AG ir 360 Nm (1600–2750 aps/min.)

Akceleracija: 0-100 km/val. per 9,3 sek.

Maksimalus greitis: 223 km/val.

Degalų sąnaudos testo metu: 5,9 l/100 km

CO2 emisija: 135 g/km

TSI versijos charakteristikos: 2,0 litrų, 4 cilindrų benzininis variklis su turbokompresoriumi.

2,0 litrų, 4 cilindrų benzininis variklis su turbokompresoriumi. Galia: 265 AG ir 400 Nm (1750-3250 aps/min.)

Akceleracija: 0-100 km/val. per 5,6 sek.

Maksimalus greitis: 250 km/val.

Degalų sąnaudos testo metu: 7,7 l/100 km

CO2 emisija:

Prekyboje – jau dabar

Galite pamanyti, jog į verslo klasę taikantis „Passat“ bus ženkliai brangesnis už savo pirmtaką, tačiau taip tikrai nėra. Kaip ir anksčiau, „Passat“ kaina prasideda nuo maždaug 35 tūkst. eurų ir gali išaugti iki 60 tūkst. eurų, jeigu užsimanysite papildomos įrangos kataloge pažymėti kiekvieną galimą varnelę.

Jeigu „Passat“ kainodarą lygintume su tikraisiais verslo klasės atstovais, kainų skirtumai bus daugiau nei akivaizdūs, mat maksimaliai išpūsta „Passat“ kaina yra žemiausia BMW 5 serijos ar „Mercedes-Benz“ E klasė riba, o jeigu pabandytumėte šiuos automobilius įrengti atitinkamai, netrukus galutinė kaina išaugs ir iki 80 ar net 90 tūkst. eurų.

Akivaizdu, jog kainos ir kokybės santykio varžybose „Volkswagen Passat“ turi akivaizdų pranašumą, bet skirtingai nei ankstesnės modelio kartos, šį kartą „Passat“ sugebėjo išaugti mums visiems įprastus modelio rėmus. Ar tai į gera? Laikas parodys, tačiau pirmasis įspūdis – kaip niekada geras.

Pravartu žinoti: