Paskelbtas Čekijos „Metų automobilis“: juo tapo daugiau nei 100 tūkst. eurų kainuojantis visureigis

„Metų automobilio“ rinkimai Čekijoje šįkart nustebino – geriausiojo titulą pelnė modelis, kurio pradinė kaina siekia 130 tūkst. eurų. Tai neįprastas pasirinkimas, nes ilgą laiką šio titulo laimėtojai atspindėdavo vidutinio čekų pirkėjo poreikius: prieinamą kainą, praktiškumą ir talpų saloną. Dažnai šie kriterijai lėmė, kad rinkimuose laimėdavo modeliai, siūlė gerą kainos ir vertės santykį.

Tačiau laikai keičiasi, o kartu – ir balsavimo tendencijos. Pastaraisiais metais į komisiją įsiliejo daugiau jaunų ekspertų, kurie įnešė šviežio požiūrio. Tradicinės „Škoda“ vertybės nebėra savaime suprantamas argumentas, o tai leidžia įvertinti ir prabangius, brangiau kainuojančius modelius.

Nugalėtojas – „Mercedes-Benz“ G klasė

2025-ųjų „Metų automobilio“ titulą Čekijoje laimėjo legendinė „Mercedes-Benz“ G klasė. Šiuo metu gaminamas modelis kainuoja nuo 131 648 eurų. Už šią sumą pirkėjai gauna 6 cilindrų dyzelinį variklį. Tuo tarpu norintys klasikinio V8 tipo variklio („G 500“ versijoje), „Mercedes-Benz“ išrašys 141 500 eurų sąskaitą.

Galiausiai, G klasė taip pat siūlomas su elektrine pavara – „G 580 EQ“. Keturių elektros variklių konfigūracija leidžia mėgautis 587 arklio galiomis, nuolatine keturių varančiųjų ratų pavara, tačiau šios versijos kaina siekia 152 tūkst. eurų. Pati brangiausia modelio versija („AMG G63“) kainuoja nuo 201 102 eurų.

Nors šis laimėjimas gali pasirodyti netikėtas, komisijos balsavimas buvo labai įtemptas. Net septyni iš dvidešimties komisijos narių „G klasę“ įvertino geriausiai. Tuo tarpu antroje vietoje likęs „Škoda Kodiaq“ daugiausiai balsų gavo tik iš dviejų komisijos narių.

Nepaisant to, skirtumas tarp pirmosios ir antrosios vietos buvo minimalus – vos du taškai (107 prieš 105). Trečioje vietoje liko „Audi A5“ su 104 taškais. Ketvirtąją ir penktą vietą dalijosi „BMW X3“ ir „Kia EV3“, surinkę po 92 taškus.

Šis laimėjimas „Mercedes-Benz“ markei yra antras iš eilės. Pernai rinkimuose nugalėjo E klasė. Praėjusiais metais dėl nugalėtojo titulo varžėsi du tiesioginiai varžovai – E klasė ir BMW 5 serija. Vis dėlto, pernai „Mercedes-Benz“ pergalę iškovojo užtikrinčiau. E klasė varžovą aplenkė 14 taškų skirtumu.

Be to, tai jau trečias „Mercedes-Benz“ triumfas per visą Čekijos „Metų automobilio“ rinkimų istoriją. 2011-aisiais šį titulą laimėjo įspūdingasis „SLS AMG“ superautomobilis.

„Metų automobilis 2025“ Čekijoje – galutiniai rezultatai