Palygino populiaraus segmento elektromobilius: ar yra iš ko rinktis skirtingų poreikių pirkėjams?

Susiformavusi pasiūla

Lietuvoje jau susiformavo gana konkurencinga pasiūla viename iš populiariausių kompaktinių elektrinių krosoverių segmentų. Čia pradinės naujų modelių kainos svyruoja nuo 37 iki 54 tūkst. eurų. Žinoma, kiekvienas jų turi savo privalumų ir trūkumų.

Atmetus „premium“ segmento atstovus, kurių asortimentas pasižymi ir atitinkamai aukštesnėmis kainomis, vidutinės klasės gamintojai mūsų šalyje siūlo tokius kompaktinius elektrinius krosoverius, kaip „Ford Mustang Mach-e“, „Subaru Solterra“, „Nissan Ariya“, „Honda e:Ny1“, „Peugeot e-3008“, „Volkswagen ID.4“, „Renault Scenic E-Tech“, „MINI Countryman SE“, „Opel Frontera“, „Toyota bZ4X“, „Kia EV6“ ar „Hyundai Ioniq 5“.

Pastarieji du technologiškai nepaprastai panašūs, tačiau abu ne tik ryškiai skiriasi tarpusavyje, bet ir išsiskiria iš visų kitų konkurentų, nes yra sukurti ant išskirtinai elektromobilių gamybai skirtos modulinės E-GMP platformos. Ji leido abiem modeliams pelnyti galybę apdovanojimų dėl itin spartų įkrovimą užtikrinančios 800 V elektros sistemos bei daugybės kitų pasiteisinusių technologijų.

Platformos evtest.eu duomenimis, korėjietiški modeliai gali palaikyti net iki 263 kW galios įkrovimo spartą greitojo įkrovimo stotelėse, o tai leidžia netgi didelės, 77,4 kWh, naudingosios talpos baterijas pripildyti energija nuo 10 iki 80 proc. vos per 17 minučių. Tai – itin svarus argumentas norintiesiems elektromobiliais važinėti ne tik kasdieniais, bet ir tolimais maršrutais.

Šis rodiklis išskiria „Hyundai“ bei „Kia“ modelius iš kitų SUV tarpo: pagrindinių konkurentų įkrovimo spartos rodikliai svyruoja tarp „Honda e:Ny1“ pasiekiamų 78 kW ir „Peugeot e-3008“ siūlomų 160 kW. Vienintelė „Tesla Model Y“ nedaug atsilieka nuo korėjiečių modelių ir užtikrina iki 250 kW spartą.

Panašūs, bet skirtingi

Kultinis automobilių žiniasklaidos kanalas „Top Gear“ neseniai palygino šiuos P. Korėjos gamintojų modelius. Jų pateiktos išvados iš esmės paaiškina viso segmento įvairovę. „Top Gear“ žurnalistų vertinimu, „Ioniq 5“ yra santūresniam pirkėjui skirtas elektromobilis, o EV6 išsiskiria ryškesnėmis valdymo savybėmis, agresyvesniu stiliumi ir salonu, todėl labiau taiko į atitinkamus dalykus vertinantį vairuotoją.

Abu šiuos automobilius išbandęs nuolatinis „Lietuvos metų automobilio“ rinkimų komisijos narys Egidijus Babelis susidarė panašų įspūdį. Žurnalistas sako, kad „Hyundai“ ir „Kia“ dalijasi tais pačiais komponentais, yra panašaus dydžio, tačiau realybėje tai labai skirtingi automobiliai.

„Hyundai“ traukia dėmesį dizainu, pagal proporcijas jis atrodo lyg hečbekas, bet realiai yra labai didelis ir erdvus šeimyninis krosoveris. Patogus, minkštas, mano vertinimu, net per minkštas, inertiškas, todėl spartesniu tempu važiuojant vingiuotu, ne itin lygiu keliu būna kiek neramu. O EV6, žvelgiant tiek per dizaino, tiek per charakterio prizmę, yra sportiškesnis, aštresnis elektromobilis, jo vairas tikslesnis, greitesnis, o užpakalis – vikresnis. Keliu neplaukia kaip „Hyundai“, bet ir nenueina į priešingą kraštutinumą. Tiesiog smagiau važiuoja“, – savo įspūdžiais dalijasi automobilių apžvalgininkas.

„Top Gear“ atstovai taip pat pabrėžia, kad EV6 pasižymi žemesne sėdimąja padėtimi ir patrauklesniu važiavimu, todėl tai yra geresnis variantas tiems vairuotojams, kurie teikia pirmenybę dinamiškumui ir atitinkamiems vairavimo pojūčiams. Štai kukliausias modelis su galinius ratus sukančiu 168 kW galios varikliu nuo 0 iki 100 km/val. gali pagreitėti per 7,3 sek.

Pasirinkus 239 kW versiją su visus ratus varančiais dviem elektros motorais, krosoveris iki 100 km/val. gali pagreitėti ir per 5 sek., o galingiausioji 430 kW GT versija pasižymi įspūdingu, vos 3,5 sek. trunkančiu įsibėgėjimu.

„EV6 GT“ – jau visai kitas automobilis, ten – bomba. Atitinkamai savo sportišką versiją „Ioniq 5 N“ siūlo ir „Hyundai“, tačiau abu šie modeliai tiesiog yra kita tema“, – paaiškina E. Babelis.

Dinamišką važiavimą žada ir daugiau elektrinių kompaktinių krosoverių gamintojų. Štai tiek 216 kW galios elektrinį motorą turintis galiniais ratais varomas „Ford Mustang Mach-e“, tiek 157 kW jėgainės varomas „Peugeot e-3008“ nuo 0 iki 100 km/val. gali pagreitėti per 7 sek.

Pagal vairuotojo poreikius

„Top Gear“ taip pat atkreipia dėmesį, kad EV6 modelio kūrėjai rinkosi futuristiškesnį saloną su dviem išlenktais, modernumo ir įtraukimo pojūtį stiprinančiais ekranais. „Ioniq 5“ modelyje du dideli modernūs ekranai taip pat sujungti į vieną bloką, tačiau salonas įrengtas kiek asketiškiau, ramesne maniera, o likę valdikliai primena tradicinius vidaus degimo varikliais varomus modelius.

Panašių konceptualių skirtumų galima rasti ir kituose modeliuose: nuo pabrėžtinai technologiško dizaino „Peugeot e-3008“ interjero, markei būdinga žaisminga stilistika viliojančio „MINI Countryman SE“ iki nuosaikesnes emocijas keliančių „Volkswagen ID.4“ ar „Toyota bZ4X“ salonų.

E. Babelio teigimu, apibendrinus korėjiečių modelius, komforto mėgėjams turėtų labiau patikti „Ioniq 5“, o azartiškesniems vairuotojams – EV6.

„Aišku, ramūs vairuotojai didesnių skirtumų apskritai gali neįžvelgti, bet „Hyundai“ yra orientuotas į komfortą, o ne į valdymo savybes. Joms akivaizdžiai didesnis dėmesys skirtas „Kia“ elektromobilyje. Neabejotinas abiejų modelių privalumas – didelė erdvė“, – apibendrina pašnekovas.