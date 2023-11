Padangų gamybos gigantai vienija jėgas dėl ekologijos

Prieš metus du didžiausi pasaulyje padangų gamintojai - „Bridgestone“ ir „Michelin“ - paskelbė apie bendrą tikslą - sukurti pasaulinius standartus, kuriais vadovaujantis būtų padidintas žiedinės gamybos principų panaudojimas padangų pramonėje. Tai leistų padidinti perdirbtų medžiagų ir suodžių antrinį pritaikymą gaminant padangas bei visapusiškai sumažinti poveikį aplinkai.

Apie dviejų pasaulinių padangų gamybos lyderių bendrą tikslą buvo paskelbta dar 2021-iais vykusios „Smithers rCB“ konferencijos metu. Tuo metu buvo nutarta sukurti bendrą abiejų gamintojų ataskaitą, kurioje pasidalinta savo darbo su rCB bendruomenės nariais rezultatais rengiant pasaulinį standartą, kuris bus skirtas padidinti regeneruotų suodžių panaudojimą padangų pramonėje. Ši ataskaita prieinama viešai ir ją galima rasti interneto svetainėje rcbrubber.com, pavadinimu „Bridgestone & Michelin: Recovered Carbon Black Guidelines“.

Praėjusiais, 2022-iais, abi bendrovės paskelbė bendrą dokumentą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama iniciatyvai didinti regeneruotų suodžių naudojimą. Dokumente išdėstytos šio raginimo priežastys ir tikslai, kurių „Bridgestone“ ir „Michelin“ planuoja siekti bendradarbiaudamos kartu.

Atliekant tyrimą apskaičiuota, kad per metus pasaulyje sudėvima apie 1 milijardą padangų, per kurių tarnavimo laiką sunaudojama 30 mln. tonų medžiagų. Tačiau naujų padangų gamyboje panaudojama mažiau nei 1 proc. suodžių, kurie gaunami iš perdirbtų padangų. Tai reiškia, kad perdirbtos padangos panaudojamos tik labai mažoje naujų padangų gamybos proceso dalyje. To priežastis – neoptimali suodžių regeneravimo ir pakartotinio panaudojimo grandinė.

Tuo metu antrinis suodžių panaudojimas suteikia galimybę sumažinti padangų pramonės priklausomybę nuo naftos chemijos produktų, nes dalis gamyboje reikalingų tradicinių suodžių pakeičiama tvaria ir žiediniu principu sukurta alternatyva. Dėl to nepablogėja eksploatacinės savybės. Be to, naudojant regeneruotus suodžius, CO2 kiekį naujų padangų gamyboje galima sumažinti 85 proc.

„Kol kas nė viena bendrovė negali užtikrinti tokios tiekimo grandinės pažangos, kuri būtina bendram mūsų tikslui – tvaresnei, žiedinei padangų pramonei užtikrinti“, – sako Marco Musaio, „Bridgestone Europe“ eksploatuoti netinkamų padangų ir žiedinės ekonomikos vadovas.

Jis priduria, kad suodžių naudojimas naujose padangose yra svarbus bendrų pastangų, kad iki 2050-ųjų būtų sukurti produktai, kurie pagaminti iš 100 proc. tvarių medžiagų, tikslas.

„Perėjimas nuo linijinės grandinės prie žiedinės yra esminis iššūkis, reikalaujantis keisti mąstyseną ir didinti gebėjimą prisitaikyti. „Bridgestone“ ir „Michelin“ partnerystė yra puiki šio perėjimo iliustracija, kuria siekiama skatinti naujos regeneruotų suodžių grandinės kūrimą. Eksploatuoti netinkamų padangų pavertimas pažangiausiomis medžiagomis, kurios gali būti pakartotinai panaudotos padangų gamyboje, žymi svarbų žingsnį siekiant mūsų tikslo – iki 2030-ųjų pasiekti, kad gamyboje būtų panaudojama bent 40 proc. perdirbtų ir atsinaujinančių tvarių medžiagų“, – teigia Fabien‘as Gaboriaud, „Michelin“ vyresnysis viceprezidentas tvarių medžiagų ir žiedinių principų klausimais.

„Bridgestone“ ir „Michelin“ pasiekus užsibrėžtą tikslą, gali būti išspręstas dešimtmečius neatsakomas klausimas, kaip senas ir naudoti netinkamas padangas tvariai panaudoti naujų padangų gamyboje.