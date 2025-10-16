Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Paaiškėjo du jaunieji talentai, kitąmet startuosiantys Lietuvos kartingo čempionate

2025-10-16 11:54
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 11:54

Po kelis mėnesius trukusios ir įnirtingomis lenktynėmis pasibaigusios atrankos, „Baltic Karting Academy“ projektas išrinko du nugalėtojus – tai Patrikas Sadlauskas ir Meda Mickeliūnaitė. Būtent jie iškovojo pagrindinį prizą: galimybę visiškai nemokamai dalyvauti 2026 metų Lietuvos kartingo čempionate, „Baltic Karting Academy“ taurės įskaitoje. Tai – neeilinis karjeros tramplinas, atveriantis duris į profesionalų sportą.

„Baltic Karting Academy“ varžybos (nuotr. Organizatorių)

Po kelis mėnesius trukusios ir įnirtingomis lenktynėmis pasibaigusios atrankos, „Baltic Karting Academy“ projektas išrinko du nugalėtojus – tai Patrikas Sadlauskas ir Meda Mickeliūnaitė. Būtent jie iškovojo pagrindinį prizą: galimybę visiškai nemokamai dalyvauti 2026 metų Lietuvos kartingo čempionate, „Baltic Karting Academy“ taurės įskaitoje. Tai – neeilinis karjeros tramplinas, atveriantis duris į profesionalų sportą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis projektas nebuvo tik paprastos lenktynės. Tai buvo kompleksinė programa, skirta patikrinti ne tik jaunuolių greitį, bet ir jų pasirengimą tapti profesionaliais sportininkais. Iš visos Lietuvos kartingo būrelių atrinkti 12 greičiausių vaikų per visą vasarą turėjo įveikti tikrą išbandymų maratoną. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Jie klausė teorijos paskaitų, laikė fizinio pasirengimo testus, demonstravo įgūdžius prie profesionalaus simuliatoriaus vairo, tobulino komunikacijos gebėjimus ir netgi, kaip tikri profesionalai, siuntė savo gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus lenktynių komandai.

Projekto kulminacija tapo finalinės lenktynės Smalininkų kartodrome. Organizatoriai pasistengė, kad jaunieji talentai pasijustų kaip tikrame čempionato etape. Varžybų eigą prižiūrėjo oficiali teisėjų komanda su Lietuvos kartingo čempionato vadovu Mariumi Mikuševičiumi priešakyje.

Rezultatai buvo fiksuojami profesionalia laiko matavimo įranga, o visa oficiali komunikacija vyko per „Sportity“ programėlę – lygiai taip, kaip aukščiausio lygio varžybose.

Siekiant užtikrinti maksimaliai sąžiningą kovą, visi dalyviai lenktyniavo identiškais, specialiai paruoštais sportiniais kartingais: jiems buvo uždėtos naujos padangos, o svoris sulygintas pagal sunkiausią dalyvį. Intensyvi diena, susidedanti iš aštuonių važiavimų – treniruočių, kvalifikacijos, dviejų pusfinalių ir finalo – tapo tikru ištvermės ir psichologinio atsparumo testu.

„Jaunuoliai trasoje atrodė tikrai neblogai. Matėsi smulkios klaidos, tačiau bendrai tempas buvo puikus“, – auklėtinius įvertino „Baltic Karting Academy“ vadovas Edvardas Grabliauskas.

Jis pastebėjo, kad lyderių greitis nuo nuolatinių čempionato dalyvių atsiliko vos 0,3 sekundės – tai neįtikėtinas rezultatas. „Finale lyderiai nuolat kovojo vienas šalia kito. Buvo ir ašarų, ir džiaugsmo, bet tai normalu lenktynėse.“

Greičiausiu tarp vaikinų tapo Patrikas Sadlauskas, penkerius metus praleidęs pramoginių kartingų trasose. „Visuomet svajojau laimėti tokią atranką ir pereiti į sportinį lygį. Tai buvo mano tikslas“, – po finišo džiaugėsi nugalėtojas.

Tarp merginų nepralenkiama buvo Meda Mickeliūnaitė, „Plytinės kartodromo“ auklėtinė. „Buvo reikalų trasoje, bijojau, kad bamperis bus sustumtas, bet pasirodo, viskas gerai baigėsi“, – atviravo jaunoji lenktynininkė, svajojanti apie karjerą automobilių sporte.

