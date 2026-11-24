Parodos idėja J. Kygai kilo peržiūrint praėjusiais metais sukurtus darbus. Menininkas pastebėjo, kad piešdamas automobilius nuolat sugrįžta prie tam tikrų jų detalių – išskirtinių kėbulo linijų, formų ir dizaino elementų.
Automobilių pasaulis neapsiriboja vien naujais modeliais ar techninėmis jų savybėmis. Apie vairuotojams aktualias problemas, eismo saugumą, automobilių istoriją ir įdomiausius automobilizmo reiškinius skaitykite rubrikoje „Automobilių kultūra“.
Būtent šie bruožai dažnai leidžia automobilį atpažinti iš pirmo žvilgsnio, net jei nuo jo sukūrimo praėjo ne vienas dešimtmetis. Taip gimė ir parodos „Kulto anatomija“ idėja – mėginimas per piešinius atskleisti, kokios savybės automobilius paverčia kultiniais.
Kultiniu gali tapti ir paprastas automobilis
Nors automobilių entuziastai kultiniais dažniausiai vadina retus, galingus ar išskirtinio dizaino modelius, J. Kygos parodoje šią sąvoką siūloma suprasti plačiau.
Pasak menininko, automobilio reikšmę gali nulemti ir su juo susiję asmeniniai prisiminimai. Per parodos atidarymą jis prisiminė savo tėvo seną „Audi“ ir 7-osios serijos BMW, kuriuo važinėjo biologijos mokytoja.
Tuo metu toks automobilis mokytojai buvo neįprastas pasirinkimas, todėl jį iki šiol prisimena buvę mokiniai.
Šios istorijos tapo vienu iš parodos akcentų. Jos parodo, kad automobilio vertė nebūtinai priklauso nuo jo kainos, pagamintų egzempliorių skaičiaus ar pasiektų greičio rekordų.
Kartais pakanka išskirtinės išvaizdos arba prisiminimų, dėl kurių net ir kasdienis automobilis konkrečiam žmogui tampa ypatingas.
Piešinius papildo tikros automobilių detalės
Parodoje „Kulto anatomija“ pristatoma apie 30 skirtingo formato kūrinių. Jie sukurti mišria technika – naudojant grafinius žymeklius, spalvotus pieštukus ir akrilinius dažus.
Tarp piešiniuose įamžintų automobilių galima išvysti „Nissan Skyline GT-R“ (R34), „Ferrari F50“ ir kitus automobilių entuziastams puikiai pažįstamus modelius.
Vieni jų išgarsėjo dėl techninių savybių ar išskirtinio dizaino, kiti kultinį statusą įgijo pasirodę kino filmuose, tarp jų – „Greiti ir įsiutę“. Tačiau parodoje eksponuojami ne vien piešiniai.
Šalia jų lankytojai gali apžiūrėti ir originalias automobilių detales, kurias J. Kyga surinko specialiai ekspozicijai. Dalį jų menininkas surado per socialinius tinklus, kitas pasiskolino iš pažįstamų automobilių entuziastų arba muziejaus archyvo.
Tokiu būdu piešinius papildo tikri automobilių elementai, leidžiantys iš arčiau susipažinti su menininką įkvėpusiais modeliais.
Ekspozicijoje susitinka skirtingų šalių automobilių kultūros – nuo japoniškų sportinių modelių iki vokiškų, itališkų, amerikietiškų ir prancūziškų automobilių.
Paroda įkurta buvusiame Vilniaus taksi parke
J. Kygos darbai eksponuojami viršutiniame Vilniaus Automuziejaus aukšte. Pats muziejus įsikūręs neeilinę istoriją turinčiame pastate – buvusiame Vilniaus taksi parke, pastatytame 1974 metais.
Vienas išskirtinių jo architektūros elementų – dvi spiralinės rampos, kuriomis automobiliai galėdavo patekti į skirtingus pastato aukštus.
2023 metų gegužę šiame pastate duris atvėrė Automuziejus, kuriame šiandien eksponuojama daugiau kaip 100 istorinių transporto priemonių.
Tarp jų galima išvysti tokių gamintojų kaip „Hispano-Suiza“, „Delage“, „Rolls-Royce“ ir „Mercedes-Benz“ automobilius.
Vienas išskirtinių eksponatų – kadaise Nepalo karaliui priklausęs „Delage“. Muziejuje taip pat saugomi „Rolls-Royce Phantom III“ ir „Mercedes-Benz Nürburg 460“.
Kelionė per muziejaus ekspoziciją leidžia susipažinti su skirtingais automobilių istorijos laikotarpiais, o J. Kygos paroda šį pasakojimą papildo menininko požiūriu.
Parodą „Kulto anatomija“ Vilniaus Automuziejuje bus galima aplankyti iki 2027 metų balandžio 1 dienos.
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