„Lietuvos metų automobilis 2025“: Linas Butkus pagrindė savo sprendimus Metų automobilio finale

„Škoda Superb“ nugalėjo kategorijoje iki 40 tūkst. eurų, „Renault Scenic E-Tech Electric“ išrinktas geriausiu kategorijoje iki 60 tūkst. eurų, o „Audi Q6 e-tron“ laimėjo kategoriją virš 60 tūkst. eurų. Kas lėmė, kad būtent šie automobiliai tapo geriausiais? Žodis komisijos nariams.

Iki 40 000 Eur

„Cupra Terramar“, 2 taškai.

Gaivi alternatyva už argumentuotą kainą populiariausiems kompaktiniams miesto visureigiams, todėl galima prognozuoti nemažas „Terramar“ galimybes atiminėti jų klientus. Nedidelį taškų kiekį skyriau tik dėl to, kad kitus du prizininkus matau kaip teikiančius vertingesnius pasiūlymus: mano požiūriu, patraukliausios „Terramar“ versijos yra palyginti nepigios.

„Dacia Duster“, 4 taškai.

Atnaujintas Europos bestseleris nenuvylė – jis gali pasiūlyti išskirtinai gerą vertę, įvairiems poreikiams tinkančias versijas ir praktiškumą. Jis nebijo blogų kelių, yra stebėtinai gerai valdomas, ekonomiškas ir universalus. Ir vis dar labai konkurencingai įkainotas.

„Škoda Superb“, 4 taškai.

Nuo pat pirmos iki naujausios kartos „Superb“ solidus, išskirtinai erdvus, praktiškas, ekonomiškas, patogus ir malonus automobilis. Dabar jis išsaugojo gerąsias savybes, kurias papildė šviežiais stilistiniais sprendimais. Tikėjausi iš jo gerų įspūdžių, bet rezultate jie pranoko lūkesčius. Belieka pridurti, kad „Superb“ siūlo gerą vertę ir ekonomiją.

Nuo 40 000 iki 60 000 Eur

„Hyundai Santa Fe“ 1 taškas.

1 taškas nereiškia, kad „Santa Fe“ man pasirodė labai blogai. Tokį vertinimą skyriau dėl to, kad net šiame konkurse buvo, mano giliu įsitikinimu, geresnių alternatyvų. Be to, galvoju, kad tai – sunkiausiai valdomas automobilis šių metų konkurse. Apie įdomų, bet radikalų stilių nuomonę pasilaikysiu sau, nes kiekvienas panorėjęs jį gali įvertinti ne mažiau sėkmingai už mane. Nepatiko tiek bekelėje, tiek kelyje silpnas pakabos veikimas. Be to, išsikrovus akumuliatoriui, įkraunama hibridinė sistema sunkokai susidoroja su darbu.

Nepaisant visko, tai yra įdomus padidinto pravažumo septynviečio SUV pasirinkimas. Bet reikia įvertinti jo silpnybes.

„Renault Scenic“ 4 taškai.

Šiuo metu tai yra vienas geriausiai subalansuotų elektromobilių rinkoje: ekonomiškas, labai patogus, erdvus, dinamiškas ir puikiai valdomas, toli važiuojantis su viena įkrova. Tai netgi yra vienas sėkmingiausių „Renault“ modelių pastaruoju metu. Jis puikiai tinka bet kokioms užduotims, belieka palinkėti, kad bazinė kaina palįstų po 50.000 Eur riba.

„Toyota Camry“ 5 taškai.

„Camry“ papildomų taškų gavo dėl to, kad jos bazinė kaina konkurso metu nukrito žemiau 40.000 Eur, taigi, ji jau konkuruoja su pigesnės kategorijos nominantais, kaip „Škoda Superb“. Žinau, kad „Camry“ daug kam atrodo banalus sedanas, bet jaučiu pareigą reziumuoti, kad tai yra labai komfortabilus, puikiai valdomas, solidus ir ekonomiškas automobilis. Degalų sąnaudos mano visai neracionalaus važiavimo bandymų metu siekė vos 4,8 l/100 km. Pridėjęs žinomą „Camry“ patikimumą, išliekamąją vertę ir iki 10 metų siekiančią „Toyotos“ garantiją, drįstu teigti, kad čia yra grynuolis ne tik įmonių parkams, bet ir privatiems naudotojams.

Nuo 60 000 Eur

„Audi Q6 e-tron“ 3 taškai.

Įspūdingas elektromobilis užburia nuostabiu komforto lygiu, valdymo kultūra ir efektyviai veikiančių nustatymų gausa. Jis taip pat nepaprastai pažangus, vertinant bet kurį svarbiausią komponentą. Vis tik jis yra labai brangus (pateiktos versijos kaina viršijo 100 000 Eur), salono gale yra keistai nedaug vietos, o ekonomija, nepaisant daugybės inovacijų, nėra ypatinga.

„Toyota Land Cruiser“ 3 taškai.

Vertinant „geriausio metų automobilio“ sąvoką, „Land Cruiser“ atrodo esantis pakankamai toli nuo jos. Bet negaliu neįvertinti to stebuklo, kad šis visureigis tebėra gaminamas ir kad jis toks pats nuostabus. Nors, tiesą pasakius, nežinau, ar jis tikrai geresnis už savo pirmtakus. Be to, dabar jis jau pasidarė labai brangus.

„Volkswagen ID.7“ 4 taškai.

ID.7 man yra pavyzdys, kaip gali atrodyti ir veikti elektromobiliai. Labai erdvus, puikiai valdomas, pavyzdingai komfortabilus, patogus, išmanus, ekonomiškas, greitas. Turi tikrai dideles energijos atsargas (komisijos bandymai rodo, kad nesustodamas vėsiu oru magistrale gali keliauti gerokai virš 300 km), gali būti greitai įkraunamas. Trikdo masė nepatogių jutiklinių mygtukų vairuotojo vietoje, bet vienintelis reikšmingas trūkumas – aukšta kaina. Įvertindamas griežtinamus taršos ribojimus ir nuspėdamas dėl to galimą automobilių kainodaros progresiją kitais metais, konkrečiu atveju kainai teikiu kiek mažiau reikšmės.