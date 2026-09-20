Lietuvis nustebino Europos operatorių čempionate: nuo nustatyto gylio nukrypo vos 2 cm

Rugsėjo 10–11 dienomis Amsterdame vykusiame pirmajame „Landcross European Operator Challenge“ finale susitiko devyni nacionalinių atrankų nugalėtojai iš Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Prancūzijos ir Italijos. Oficialiai skelbiama, kad dalyviai varžėsi atlikdami skirtingas užduotis ekskavatoriais ir ratiniais krautuvais, o jose buvo vertinamas greitis, tikslumas bei technikos valdymas.
Bendroje įskaitoje Europos čempionu tapo Belgijos atstovas Guy Jacobsas. Jis surinko tiek pat taškų kaip antrąją vietą užėmęs Nyderlandų atstovas Tjerkas Segersas, tačiau visas užduotis atliko greičiau. Trečias liko portugalas Márcio Romão.
10 metrų tranšėjoje – vos 2 cm nuokrypis
Lietuvai finale atstovavęs bendrovės „Litvar“ operatorius S. Fronskij teisę vykti į Amsterdamą iškovojo pavasarį Vilniuje, parodos „Resta“ metu laimėjęs Lietuvos operatorių atranką.
Geriausiai jam sekėsi vienoje techniškiausių finalo užduočių. Dalyviams reikėjo iškasti maždaug 10 metrų ilgio ir 75 cm gylio tranšėją. Jos gylis buvo tikrinamas keliuose taškuose, todėl svarbu buvo ne tik greitai atlikti darbą, bet ir kuo tiksliau išlaikyti nustatytą gylį.
S. Fronskij nuokrypis nuo užduotyje nustatytų 75 cm siekė vos 20 mm, arba 2 cm. Tai buvo geriausias rezultatas tarp visų devynių finalininkų ir lietuviui atnešė pergalę šioje rungtyje.
Gerai lietuviui sekėsi ir kitoje tikslumo reikalavusioje užduotyje, kurioje ekskavatoriumi reikėjo sudėlioti „Landcross“ raides. Užduoties be klaidų atlikti nepavyko tik dėl vienos iškritusios raidės.
„Kai kurios rungtys iš pirmo žvilgsnio atrodė gana paprastos, tačiau pradėjus jas atlikti paaiškėjo, kad viskas gerokai sudėtingiau. Reikėjo ne tik tikslumo, bet ir greitai prisitaikyti prie skirtingos technikos bei užduočių“, – po varžybų sakė S. Fronskij.
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