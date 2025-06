Kodėl baterijos dydis nėra lemiamas veiksnys elektromobilio nuvažiuojamam atstumui

V. Milius su elektriniu „Ford Puma Gen-e“ nusprendė patikrinti, kaip taupiai galima važiuoti miesto sąlygomis neaukojant komforto. Su įjungtu kondicionieriumi ir muzika, jis pasiekė 7 kWh/100 km rezultatą. Turint omenyje, kad automobilio baterijos naudinga talpa – 43,6 kWh, teoriškai tai leidžia viena įkrova įveikti daugiau nei 600 km. Vis tik įdomybės prasidėjo, kai Vitoldas savo ekonomiško važiavimo eksperimentą baigė.

REKLAMA

REKLAMA

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

„Nusprendžiau borto kompiuterio neatstatyti, ir kitą šimtą kilometrų mieste važiuoti visiškai nesistengiant ir negalvojant apie ekonomija. Važiavau įprastai, ne kartą bandžiau 168 AG elektros motoro dinamines galimybes spausdamas akseleratorių iki dugno, ir žiūrėjau, kiek pakils sąnaudos. Tai po 200 km borto kompiuteris vis vien rodė sunkiai suvokiamus skaičius – 9 kWh/100 km“, - pasakojo V. Milius.

REKLAMA

Išlaikant tokį efektyvų vidurkį „Puma Gen-e“ viena įkrova mieste gali įveikti beveik 500 km. Vitoldas sako, kad 10-12 kWh energijos sąnaudos mažajam „Ford“ elektromobiliui yra pasiekiamos važiuojant visiškai įprastai, nesivadovaujant ekonominio vairavimo paradigmomis, tačiau važiuojant protingai.

Patyręs automobilių bandytojas sako, kad didesnes baterijas turintiems elektromobiliams toks efektyvumas sunkiai pasiekiamas, ir dėl to realus nuvažiuojamas nuotolis mieste tarp „dičkių“ ir „mažylių“ mažai tesiskiria. O didžiausią įtaką tam daro automobilio svoris, kuris labai stipriai priklauso nuo baterijų talpos.

REKLAMA

REKLAMA

Svoris – tylusis energijos rijikas

Elektromobilių pasaulyje, kur didesnis nei 2 tonų automobilio svoris tapo norma, 1 563 kg sverianti „Ford Puma Gen-e“ laikoma lengvasvore.

„Tai yra lengvas elektromobilis, ir tai jaučiasi per jo vikrumą, žaismingas valdymo savybes. Be to, tai turi tiesioginę įtaką važiavimo efektyvumui. Norint išjudinti sunkius automobilius, reikia daug energijos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Elektromobiliai ją regeneruoja stabdydami, tačiau ta regeneracinė sistema nesugeba pririnkti tiek elektros, kiek jos reikia automobilio įsibėgėjimui, dėl to sunkūs elektromobiliai mieste nėra itin ekonomiški, ir su jais parodyti tokius rezultatus, kaip su „Puma Gen-e“ yra praktiškai neįmanoma“, - išaiškino V. Milius.

REKLAMA

Elektromobilį reikia rinktis pagal paskirtį

Tiesa, miesto elektromobiliai labiausiai žiba mieste. Verta pastebėti, kad sąlyginai silpnus motorus turintys modeliai išvažiavus už miesto, kur greičiai didesni, o sąlygų regeneracijai mažiau – jau ženkliai nusileidžia galingesniems ir didesnes baterijas turintiems modeliams. Jų ekonomija susilygina su sunkiasvoriais dideles baterijas turinčiais elektromobiliais, ir tuomet nedidelė baterijos talpa pradeda kišti koją: kelionėse stoviniuoti tenka dažniau.

REKLAMA

Užmiestyje ir ypač magistralėse daugiausiai įtakos automobilio efektyvumui ir nuvažiuojamam nuotoliui turi aerodinamika, kuri miesto greičiais nėra aktuali, ir toliausiai didesniu greičiu važiuoja žemi sedanai, universalai.

„Smagu, kad atsiranda automobilių įvairovė, ir juos galima rinktis pagal gyvenimo būdą ir naudojimo paskirtį, taip jie yra daug geriau atsiskleidžia. Su nedideliais ir lengvais elektromobiliais galima važinėti neįtikėtinai ekonomiškai mieste, jų baterijos galima nekrauti ištisomis savaitėmis.

Jie nebrangūs, prieinami. O jei reikia didelių galimybių, tuomet ir automobilių kaina išauga, bet sedanai su didelėmis baterijomis bus nepakeičiami ilgose kelionėse. Tiesa, mieste jie nebus efektyvūs, o jei važiuojama nedaug, kam vežiotis milžinišką baterijų svorį. Tai dabar automobilių pasirinkimas didžiulis, o tai yra gerai, tereikia protingai pasirinkti“, – sakė Vitoldas Milius.