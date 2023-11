Klasikiniai visureigiai: nykstanti rūšis ar vis dar reikalingi lietuviams?

Rinkimus organizuojantis Lietuvos žurnalistų autoklubas nusprendė, kad visi 30 konkurso dalyvių bus suskirstyti į tokias kainų grupes: iki 39 999 eurų, nuo 40 tūkst. iki 59 999 eurų ir virš 60 tūkst. eurų. Kainų viduriuko grupėje įsitaisė devyni modeliai, tačiau vienas iš jų šiame būryje gerokai išsiskiria.

Naujas vardas

Greta tokių madingų krosoverių, kaip „Honda CR-V“ ir ZR-V, „Peugeot 408“, „Renault Espace“, „Subaru Solterra“, „Toyota bZ4X“, atnaujinto universalo „Peugeot 508 SW“ ar naujos kartos „Toyota Prius“ hečbeko, vidurinėje kainų grupėje rikiuojasi ir klasikinis visureigis „KGM Rexton“.

Anksčiau „SsangYong“ vardu žinota Pietų Korėjos gamintoja atnaujino prekių ženklą po to, kai 2022-aisiais ją įsigijo bendrovė „KG Group“. Namų rinkoje įmonė buvo perkrikštyta į „KG Mobility“, o Europoje tapo tiesiog KGM. Šios markės automobilius ir toliau galima atpažinti iš stilizuoto drakono sparnų logotipo.

Atsinaujinus prekių ženklui, į rinką išleisti ir pirmieji atnaujinti KGM modeliai: „Rexton“, „Korando“ bei „Lietuvos metų automobilio rinkimuose 2024“ pirmoje kainų grupėje taip pat dalyvaujantis pikapas „Musso“. Šių metų konkurse savo grupėje apimtimis „Rexton“ galėtų būti lyginamas nebent su „Honda CR-V“ ar „Renault Espace“, tačiau, suprantama, – tai visai „kito plauko“ automobiliai. Gamintojai nenorėtų jų išvysti nulipusių toli nuo asfalto.

Klasikinis korėjietiškas visureigis mažiau priklauso nuo kelio dangos ir vairuotojui gali teikti didesnę ramybę net ir dardėdamas miško keliais ar maknodamas per purvo klampynes žiemą.

„Pagal dydį ir kainą rinkoje jis turėtų varžytis su „Hyundai Santa Fe“ ir „Kia Sorento“, bet šie modeliai pavirto šeimyniniais SUV. Savo ruožtu „Rexton“ išliko tikru rėminiu visureigiu su visais šios konstrukcijos privalumais ir trūkumais“, – komentuoja „Lietuvos metų automobilio“ komisijos narys Egidijus Babelis.

Žinovo teigimu, svarus korėjietiško modelio privalumas yra kaina. Lietuvoje bazinis „Rexton“ kainuoja nuo 47 990 eurų, konkurse dalyvaujantis modelis atsieina 55 675 eurus. Be to, vertinant panašių charakteristikų visureigių skaičių rinkoje, gali pakakti ir vienos rankos pirštų.

„Jau senstelėjusio dabartinio „Toyota Land Cruiser“ kaina prasideda nuo 66 tūkst. eurų, o naujos kartos modelis, tikėtina, bus brangesnis. „Land Rover Defender“ ir „Jeep Wrangler“ artėja prie 100 tūkst. eurų ir gali peržengti šią ribą, o pikapai yra labiau ūkinės paskirties automobiliai, tad tiesiogiai su visureigiais nekonkuruoja“, – pastebi E. Babelis.

Kodėl klasika nemiršta?

„Data Center“ duomenimis, pernai Baltijos šalyse kas antras (53 proc.) parduotas naujas automobilis buvo SUV modelis. Vadinamieji miesto visureigiai karaliauja tiek mūsų krašte, tiek ir daugelyje kitų Europos valstybių, tačiau, specialisto tvirtinimu, didesnėmis galimybėmis pasižyminčių automobilių poreikis išlieka.

„Lietuva ne taip smarkiai urbanizuota kaip Vakarų pasaulis. Išvažiuok į kaimą ir pamatysi žvyrkelių ir kitokių apleistų, usnimis apaugusių kelių: priklausomai nuo sezono, jie gali tapti rimta bekele. Mes, paprasti žmonės, pievom beigi pakelėm gal ir nevažinėjam, bet regionuose yra didelių teritorijų, kuriose normalių kelių net nėra, o savininkui reikia kažkaip patekti ar į savo mišką, ar į kitą milžiniško lauko galą per visokius servitutinius kelelius, kur šiaip tik traktoriai važinėja.

Paprasti SUV modeliai ten beviltiški, nes tikrai yra vietų, kur be rimto visureigio ar pikapo neišsiversi. Be to, ir medžiotojai mėgsta tikrus visureigius dėl tų pačių priežasčių“, – paaiškina E. Babelis.

Didesnį pravažumą klasikiniams visureigiams, kaip antai „Toyota Land Cruiser“, „Jeep Wrangler“ ar „KGM Rexton“, užtikrina jų rėminė konstrukcija: kėbulas montuojamas ant rėmą primenančios itin tvirtos važiuoklės, galinčios atlaikyti sunkias eksploatavimo sąlygas ir padidinančios pakabos eigą bekelėje. „Rexton“ prošvaisa – 22,4 cm – yra antra didžiausia tarp konkurso dalyvių ir nusileidžia tik sportiniam pikapui „Ford Ranger Raptor“ (27,2 cm).

Reikiamos galios korėjiečių visureigiui suteikia 2,2 litro turbodyzelinis variklis, išvystantis 202 AG ir 441 Nm sukimo momentą, kurį visų varančiųjų ratų sistemai perduoda 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė. Tokios galios pakanka iki 3 tonų priekabai vilkti.

„Rėmai pasižymi dideliu tvirtumu, lengviau susidoroja su smarkiais smūgiais. Nepriklausomas rėmas leidžia didesnę ratų ir važiuoklės artikuliaciją, o tai lemia geresnes pravažumo savybes. Tvirti rėminiai visureigiai gali tempti didesnį svorį neprarasdami stabilumo. „Rexton“ ir standumas labai geras: buvome visureigį pakabinę ant trijų ratų ir perkreipę kėbulą, tačiau visos durys darinėjosi tvarkingai, bagažinės dangtis niekur nekliuvo“, – privalumus vardija E. Babelis.

Tiems, kam reikia

Suprantama, privalumai turi savo kainą. Žurnalisto manymu, pagrindinis rėminės konstrukcijos minusas – automobilio valdymo savybės. Pagal pojūčius jos nusileidžia paprastiems lengviesiems automobiliams.

„Rėminiai visureigiai sunkesni, dėl to kenčia dinamika ir išauga degalų sąnaudos. Na, bet tokios konstrukcinės ypatybės: jas renkasi tie, kam jų reikia“, – apibendrina specialistas.

E. Babelio pastebėjimu, dabar net ir tarp klasikinių visureigių dėl mažesnių gamybos kaštų ir geresnių valdymo savybių populiarėja į kėbulą integruotos važiuoklės koncepcija. Tačiau lazda turi du galus – šie automobiliai nebus tokie geri ir tvirti bekelėje, tad norintiems užtikrinto pravažumo pasirinkimas susiaurėja.

„Gal tik britai su „Defender“ įrodė, kad ir vientisą kėbulą turintis visureigis gali būti labai pajėgus visur. Tačiau tam reikia aukšto lygio technologijų, o tuomet kaina šauna į dangų“, – kraipo pečiais ekspertas.

Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad ieškantiems tikrų visureigių ne paskutinėje vietoje ir jų kasdienis praktiškumas. Štai 4,85 metro ilgio ir beveik 2 metrų pločio „Rexton“ gali būti penkiavietis arba septynvietis. Keliaujant penkiese bagažinės talpa siekia net 820 litrų.

Visi „Lietuvos metų automobilio“ konkurso nugalėtojai paaiškės gruodžio 1-ąją.