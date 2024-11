„Kia“ Lietuvoje planuoja pristatyti du elektromobilius: paskelbė jų kainą

Lietuvoje debiutuos naujasis bendrovės „Kia“ elektromobilis EV3. Kompaktiškasis krosoveris yra pirmasis gamintojo atstovas itin paklausiame Europoje segmente, kuris nuo pat pradžių kurtas kaip elektrinis SUV modelis.

Šį mėnesį taip pat bus pristatytas sėkmės jau susilaukusio elektromobilio „Kia EV6“ atnaujintas modelis, pasižymėsiantis didesniu našumu, patobulintu saugumu ir pažangiomis technologijomis.

Kia EV3 GT Line (22 nuotr.)

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kia EV3 GT Line

Išbandytas pagal europiečių poreikius

Sukurtas ant elektromobilių gamybai skirtos globalios modulinės platformos (Electric-Global Modular Platform, E-GMP), naujasis EV3 yra dalis „Kia“ strategijos, kurioje numatyta iki 2026 metų suformuoti 11 elektromobilių asortimentą. Metais vėliau šis skaičius turėtų augti iki 15 elektromobilių, o iki 2035-ųjų bendrovė visą Europoje parduodamų lengvųjų transporto priemonių gamą pakeis elektromobiliais.

Po išsamių bandymų Europoje, visomis vairavimo sąlygomis, „Kia EV3“ įtikino vienodai gerai važiuojantis greitkeliais, miesto gatvėmis, vingiuotais keliais ir ilgose kelionėse. Automobilio bandymai taip pat apėmė be sustojimo nuvažiuojamo atstumo ir įkrovimo greičio matavimus. Gauti rezultatai patvirtino, kad elektromobilis bus vienas efektyviausiai veikiančių rinkoje.

EV3 modelio versija su 81,4 kWh talpos baterija viena įkrova gali įveikti iki 605 kilometrų (pagal WLTP metodiką). Jeigu važinėjama vien mieste, šis atstumas išauga iki 773 kilometrų. Sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti nuvažiuojamą atstumą itin padeda tik 0,263 siekiantis pasipriešinimo oro srautui koeficientas.

Vairuotojams taupyti sąnaudas padeda ir nuvažiuojamo atstumo kontrolės sistema. Ji prietaisų skydelyje rodo didžiausią ir mažiausią galimą įveikti atstumą, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į vairavimo stilių. Taip pat pateikiamas apytikslis atstumas, paremtas ankstesnės kelionės duomenimis.

400 V greitojo įkrovimo technologija leidžia nuo 10 proc. EV3 baterijos talpos iki 80 proc. įkrauti per 29 (versija su 58,3 kWh baterija) arba per 31 minutę (81,4 kWh versija). Per 15 minučių baterijos atsargas galima papildyti tokiu energijos kiekiu, kiek jos užtektų nuvažiuoti iki 202 kilometrų. Tokie parametrai ir elektromobilio įperkamumas leidžia daugeliui gyventojų jį pasirinkti vieninteliu šeimos automobiliu.

Įkrovimo iš automobilio (Vehicle-to-Load, V2L) funkcija leidžia elektromobiliui tiekti energiją išoriniams įrenginiams. Ši galimybė bus įdiegta visuose EV3 modeliuose ir Europos rinkoje palaipsniui bus plečiama įtraukiant „Vehicle-to-Grid“, „Vehicle-to-Home“ ir „Vehicle-to-Building“ funkcijas, leisiančias baterijos energiją perduoti kitoms sistemoms.

EV3 montuojama pirmoji pasaulyje itin efektyvi ir kompaktiška ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sistema, užtikrinanti pastovų salono komfortą bet kokiomis oro sąlygomis. Ji leidžia pasiekti maksimalaus komforto ir mažų energijos sąnaudų balansą, nesumažinant viena įkrova nuvažiuojamo atstumo. Palyginti su įprastine ŠVOK, ši sumaniai sukomplektuota sistema priekyje sėdintiems žmonėms suteikia papildomą 6 cm erdvę kojoms.

Elektromobilyje taip pat montuojama jau ketvirtosios kartos itin naši šilumos valdymo sistema. Ji pasižymi našesniu šilumos siurbliu, vienu metu šildančiu iš lauko patenkantį orą ir sugeriančiu važiavimo metu atsirandančią šilumą.

Naujojo elektromobilio važiavimo dinamika taip pat buvo derinama ir bandoma, kad atitiktų aukštus Europos vairuotojų lūkesčius. Daugiausia dėmesio gamintojai skyrė valdymo tikslumui ir stabilumui tiesiosiose. Todėl EV3 lengvai valdomas tiek vingiuotuose priemiesčių keliuose, tiek miesto gatvėse ir greitkeliuose.

Automobilyje įdiegtas platus pažangių vairuotojo pagalbos sistemų rinkinys. Jis apima antrosios kartos važiavimo greitkeliuose pagalbos ir išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemas, taip pat išvengti susidūrimų padedančias funkcijas.

Technologijos ir patogumas

Erdviame EV3 salone montuojamas neperkrautas, aiškus prietaisų skydelis su trijų dalių sujungtu panoraminiu ekranu. Jį sudaro du 12,3 colio įstrižainės jutikliniai ekranai ir 5,3 colio segmentinis ekranas, kuriame rodomi klimato kontrolės parametrai. Taip pat 12,3 colio projekcinis ekranas visą svarbiausią informaciją gali rodyti vairuotojo akių lygyje.

Salone sumontuotos atpalaiduojančios sėdynės, stumdomi staliukai, panaudoti išmanūs daiktų laikymo sprendimai, užtikrinta didelė erdvė tiek kojoms, tiek galvoms. Sėdynėse įrengtos tinkliniu audiniu padengtos galvų atramos užtikrina geresnę ventiliaciją ir komfortą.

Šiuolaikiškas EV3 junglumas užtikrinamas palaikant nuotoliniu būdu įdiegiamus programinės įrangos atnaujinimus. Automobilio naudotojai per „Kia Connect Store“ programėlę gali užsisakyti jiems reikalingas funkcijas, o antrosios kartos skaitmeninis raktas leidžia suburti iki 7 narių, kurie visi galėtų atrakinti ir įjungti elektromobilį su savo išmaniaisiais telefonais.

Tai pirmasis „Kia“ automobilis, kuriame nuo 2025 metų bus įdiegtas vairuotojo asistentas „Kia AI Assistant“ su integruota „ChatGPT“ programa. Jis vairuotojams padės geriau perprasti automobilio galimybes, gauti reikiamą informaciją ir pan.

Komplektuojant EV3 gali būti panaudotas platus tvaresnių medžiagų arsenalas. Jos apima bioplastiką, perdirbtus PET plastiko gaminius ir dažus, kuriuos gaminant nenaudojami naftos produktai. Vykdydama ilgalaikę tvarumo strategiją, „Kia“ siekia, kad iki 2030 m. 20 proc. automobiliuose naudojamų plastikų būtų iš perdirbtų šaltinių.

Lietuvoje naujasis „Kia EV3“, turintis mažesnė talpos (58,3 kWh) talpos bateriją, kainuos nuo 39 990 eurų. Versija, su didesnės talpos (81,4 kWh) talpos baterija kainuos nuo 43 990 eurų.

Reikšmingas atnaujinimas

Nuo pat debiuto 2021 m. rugpjūčio mėnesį „Kia EV6“ susilaukė nemenkos sėkmės dėl savo modernaus dizaino ir pažangiųjų technologijų. Visame pasaulyje jau parduota daugiau nei 210 000 šių elektromobilių. Be to, EV6 2022 m. tapo pirmuoju P. Korėjos gamintojų automobiliu, laimėjusiu „Europos metų automobilio“ titulą.

Dabar gerokai atnaujintas EV6 pasižymi išvaizdos pokyčiais, pagerintu baterijų veikimu ir platesniu funkcijų asortimentu. Dėl didesnio ketvirtosios kartos baterijų energijos tankio padidėjo abiejų akumuliatorių versijų talpa: nuo 58 kWh iki 63 kWh bei nuo 77,4 kW iki 84 kWh.

Komplektuojamas su 84 kWh baterija EV6 gali be sustojimo nuvažiuoti iki 582 km (pagal WLTP). 800 V elektros sistemos maksimali įkrovimo galia taip pat išaugo – nuo 239 iki 258 kW. Tad naująją bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti vos per 18 minučių, o per 15 min. papildyti energijos atsargas papildomų 343 kilometrų kelionei.

Galima rinktis galiniais ratais varomą modelį, kurio elektros motoras užtikrina 168 kW galią bei 350 Nm sukimo momentą. Taip pat siūloma versija su dviem varikliais, sukančiais visus keturis ratus ir išvystančiais maksimalią 239,3 kW galią bei 605 Nm sukimo momentą.

Naujame automobilyje montuojami patobulinti kintamojo dažnio amortizatoriai, užtikrinantys didesnį stabilumą važiuojant nelygiais paviršiais. Inžinieriai taip pat daug dėmesio skyrė papildomam triukšmo mažinimui, pagerindami galinio motoro garso izoliaciją. Naujasis EV6 taip pat pasižymi sustiprintu kėbulu dėl tvirtesnių, storesnių B statramsčių. Automobilyje įdiegta 7 oro pagalvių saugos sistema, apimanti ir priekinę centrinę oro pagalvę.

EV6 viduje – naujo dizaino vairas. Vartotojų patogumui centrinėje konsolėje integruota pirštų atspaudų atpažinimo sistema, leidžianti įjungti automobilį be išmaniojo ar skaitmeninio rakto. Sistema taip pat leidžia įkelti vairuotojo profilį, užbaigti autentifikavimo procedūras naudojantis kitomis paslaugomis. Išmaniuosius įrenginius dabar galima įkrauti belaidžiu būdu iki 15 W galia.

„Kia“ patobulino informacijos ir pramogų sistemą bei atnaujino nuotoliniu būdu atsisiunčiamų atnaujinimų sistemos programinę įrangą. Naujajame modelyje taip pat yra daugiau pažangių funkcijų, tokių kaip belaidis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ funkcionalumas, antrosios kartos nuotolinio parkavimo sistema, ar rankų ant vairo nustatymo funkcija.

Atnaujintas „Kia EV6“ Lietuvoje kainuos nuo 48 990 eurų. (su 63 kWh talpos baterija). Versija su 84 kWh talpos baterija kainuos nuo 55 900 eurų.