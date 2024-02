„Kia“ ir „Hyundai Motor“ su mokslininkais kurs naujos kartos autonomiškų automobilių jutiklius

Drauge partnerės sukurs naujos kartos autonomiško automobilių važiavimo jutiklius. Bendrovės ir institutas įsteigs bendrą tyrimų laboratoriją „Hyundai Motor Group-KAIST On-Chip LiDAR Joint Research Lab“ KAIST būstinėje Dedžono (Daejeon) mieste, kur bus tobulinami lidarų (lazerinių radarų) jutikliai pažangioms autonomiškoms transporto priemonėms.

Pažangesnė technologija

Bendroje tyrimų laboratorijoje siekiama sukurti kompaktiškus, didelio našumo lustų jutiklius ir naują signalo aptikimo technologiją. Šie išradimai būtini vis konkurencingesnėje autonominio važiavimo rinkoje.

Lustų jutikliai, kuriuose naudojama puslaidininkių gamybos technologija įvairioms funkcijoms pridėti, leis sumažinti lidaro dydį, palyginti su įprastais gamybos būdais. Puslaidininkių gamybos procesas taip pat leidžia užtikrinti kainų konkurencingumą masinės gamybos metu.

Be to, dabartiniai lidarų jutikliai nustato atstumą iki objektų išspinduliuodami šviesą ir matuodami laiką, per kurį ji sugrįžta. Tačiau naujos kartos signalo aptikimo metodas leidžia kitaip nustatyti atstumą: vadinamoji nuolatinė moduliuotojo dažnio banga (angl. Frequency Modulated Continuous Wave, FMCW) skleidžia šviesą ir analizuoja grįžtančios šviesos dažnio poslinkį.

Palyginti su esamais metodais, ši technologija leidžia palaikyti švaresnį, nuo aplinkos trukdžių apsaugotą signalą, gali apskaičiuoti santykinį judėjimo greitį, lyginant su kitais objektais, ir pašalinti išorinių šviesos šaltinių, pavyzdžiui, saulės spindulių, trukdžius, todėl ji yra gana naudinga esant sudėtingoms oro sąlygoms.

Dirbs ketverius metus

Bendroje tyrimų laboratorijoje triūs apie 30 mokslininkų, įskaitant „Hyundai-Kia“ pažangių technologijų plėtros instituto tyrimų grupę ir KAIST profesorius Sang-Hyeon Kimą, Sangsik Kimą, Wanyeong Jungą bei Hamza Kurtą iš KAIST Elektros inžinerijos mokyklos. Laboratorija veiks ketverius metus iki 2028-ųjų.

KAIST darbuotojai vadovaus specializuotam kiekvienos tyrėjų komandos darbui, pavyzdžiui, silicio optoelektroninių lidarų komponentų lustuose kūrimui, didelės spartos, didelės galios integrinių grandynų, skirtų lidarų sistemoms paleisti, gamybai ir lidarų sistemų optimizavimui bei testavimui.