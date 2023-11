„Iveco“ modernizuotuose furgonuose – pažangesnės technologijos ir sprendimai: tam išleido 1 mlrd. eurų

REKLAMA

„Iveco“ taip pat ieškojo būdų, kaip padidinti automobilių naudingąją apkrovą. Tam dabar papildomai galima užsakyti naują galinę spyruoklinę pakabą, pasižyminčią progresiniu standumu. Tai leidžia automobiliu vežti sunkesnius krovinius neaukojant saugumo ar valdymo savybių.

Naująjį „Daily“ toliau bus galima rinktis su skirtingomis galios sistemomis. Be tradicinės, bus siūloma visiškai elektrinė pavara ir suslėgtomis biodujomis varomi modeliai.

Patobulintas elektromobilis „eDaily“, kuriame pritaikyta novatoriška modulinė baterijos technologija, realiomis miesto sąlygomis nuvažiuoja iki 400 km atstumą. Dabar baterijų paketai gali būti papildyti ketvirtuoju akumuliatoriumi ir 72 C 7,2 tonos 4100 mm važiuoklės modeliuose. Baterijos paketo išplėtimas iki 148 kWh talpos leidžia viena įkrova įveikti iki 240 km.

Tris ir keturis akumuliatorius baterijų pakete turinčiuose „eDaily“ modeliuose įdiegta 115 kW sparčiojo įkrovimo technologija leidžia vos per 20 minučių įsikrauti tiek energijos, kiek jos reikia 100 km nuvažiuoti. Be to, atviro kėbulo modelių šonuose papildomai užsakius gali būti montuojami įkrovimo prievadai.

Dar viena svarbi naujovė – gamintojai išplėtė „eDaily“ galios perdavimą kitoms sistemoms nuo 15 iki net 50 kW. Ją galima tiekti įvairiems aukštos įtampos ir mechaniniams įrenginiams.

Geresnė vairuotojų patirtis

Naujasis „Daily“ prietaisų skydelis turi daugybę atvirų daiktadėžių, tad vairuotojai gali lengvai susidėlioti savo daiktus ir lengvai pasiekti viską, ko jiems reikia. Salone numatytos specialios vietos mobiliesiems įrenginiams, nauji USB-A ir USB-C tipo jungčių moduliai bei belaidis įkroviklis.

Segmente išskirtine technologija tapo naujasis 10,25 colio įstrižainės konfigūruojamas visiškai skaitmeninis prietaisų rodmenų ekranas. Jis standartiškai montuojamas visuose naujuose modeliuose.

Automobilyje įdiegta ir nauja, papildomų funkcijų turinti informacinė bei pramogų sistema su 10 colių spalvotu ekranu centrinėje prietaisų skydelio dalyje. Viena iš tokių funkcijų – pažangios „TomTom Live“ navigacijos paslaugos. Jos padeda planuoti maršrutus pagal eismo sąlygas realiuoju laiku.

Vairuotojams bus nesunku greitai susieti automobilį su asmeniniais pomėgiais naudojantis belaide mobiliojo telefono prijungimo technologija. Pasitelkus „Iveco Driver Pal“ technologiją (dabar ji visiškai integruota į sistemą ir lengvai nustatoma), vairuotojai galės balso komandomis valdyti įvairias salono funkcijas: pavyzdžiui, apšvietimą, langų pakėlimą ar klimato kontrolę.

Be standartiškai montuojamų parkavimo daviklių, visų konfigūracijų automobiliuose taip pat gali būti įrengtos atbulinės eigos vaizdo kameros su dinaminėmis linijomis (jos ekrane rodo numatomą važiavimo kryptį). Šią technologiją galima užsakyti viename pakete kartu su naujuoju 7 colių įstrižainės centriniu jutikliniu ekranu su radijo imtuvu, ant vairo montuojamais valdikliais, belaidžiu įrenginių jungikliu ir „Iveco Driver Pal“ sistema.

Dar labiau skaitmeninis

Dabar visuose „Daily“ pritaikytos ryšio technologijos leidžia vairuotojams ir transporto parkų valdytojams efektyviau dirbti naudojantis nuotolinėmis sistemomis per „Easy Daily“ programėlę arba „Iveco ON“ portalą. Automobilių parko valdytojas nuotoliniu būdu gali patikrinti įvairias transporto priemonės funkcijas: pavyzdžiui, „Hi-Matic“ transmisijos parinktis ir „Eco“ važiavimo režimo būseną. Jis gali nustatyti šį režimą ir užrakinti pasirinkimą, kad automobilis būtų naudojamas maksimaliai taupant degalus.

Ši funkcija leidžia valdyti pažangiąsias pagalbines vairavimo sistemas (ADAS). Parko valdytojas gali jas aktyvuoti, kad visi vairuotojai būtų saugesni kelyje.

Tuo metu vairuotojai, kurie dalijasi automobiliais su kitais parko kolegomis, gali naudoti profilio nustatymo funkciją. Ji leidžia nustatyti norimą ADAS sistemų veikimą, taip pat informacinės ir pramogų sistemos parinktis per „Easy Daily“ programėlę. Vėliau šias parinktis nesunkiai galima perkelti į automobilį vos tik prijungus prie jo savo telefoną.

Pristatymų į namus srityje dirbantiems vairuotojams darbo palengvinimu ir laiką taupančia funkcija taps beraktė automobilio sistema „Keyless Entry & Go“. „Daily“ – pirmoji lengvoji komercinė transporto priemonė, kurioje įdiegta visiškai laisvų rankų įrangos užrakinimo ir atrakinimo funkcija.

Veiklos produktyvumą taip pat bus galima pagerinti naudojant „Iveco“ paslaugas, leidžiančias prailginti transporto priemonės veikimo laiką. Pavyzdžiui, galimybė nuotoliniu būdu atsisiųsti programinės įrangos naujinimus reiškia, kad dėl jų nebereikės važinėti į remonto dirbtuves ir bus galima sutaupyti laiko. Aktyvioji gedimų valdymo sistema, kuri remiasi kasdieniais „Daily“ būsenos duomenimis, taip pat leidžia naudotojams tiksliau suplanuoti, kada metas apsilankyti dirbtuvėse.

Naujas saugumo lygis

Naujosios ADAS ir antrojo autonomiškumo lygio funkcijos užtikrina didesnį saugumą ne tik automobilio naudotojams, bet ir visiems aplinkiniams. Be to, šios sistemos viršija įstatymais numatytus reikalavimus tokio tipo automobiliams.

Nuovargį ilgomis dienomis prie vairo padeda sumažinti spūsčių asistentas – jis užtikrina automatinį automobilio judėjimą su srautu. Pažangioji laikymosi eismo juostos viduryje sistema vairuoja ir išlaiko automobilį juostos viduryje, o adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema su „Stop&Go“ funkcija leidžia sekti paskui kitas transporto priemones ir netgi visiškai savarankiškai sustabdyti mašiną.

Išmanioji greičio pagalbinė sistema ir eismo ženklų atpažinimo bei perspėjimo funkcija leidžia vairuotojui patogiai priimti sistemos pasiūlymus ir nustatyti ribojimais reikalaujamą greičio ribą.

Mieste svarbų saugumo vaidmenį atlieka aktyvioji stabdymo ir miesto stabdymo sistemos, papildytos pažeidžiamų eismo dalyvių atpažinimo ir pagalbos posūkyje funkcijomis. Jos gali nustatyti potencialų susidūrimą ir automatiškai aktyvuoti stabdžius.

Aklosios zonos įspėjimo sistema informuoja, jeigu keičiant eismo juostą iš galo atvažiuoja kitas automobilis. Manevruoti mieste padeda išplėstos šios sistemos funkcijos. Jos nustato dviratininkus kelkraščio pusėje, o galinio skersinio eismo stabdžių aktyvavimo sistema neleidžia susidurti riedant atbuline eiga. Ruošiantis išlipti iš automobilio, durų atidarymo perspėjimo funkcija įspės, jeigu artėja kita transporto priemonė ar dviratininkas, kad būtų išvengta kontakto su jais.

Visos skaitmeninių technologijų galimybės

Naujasis „Daily“ pasitinka transporto parkų valdytojus kartu su holistiniu paslaugų portfeliu. Jį gamintojas sukūrė siekdamas pagerinti klientų verslo našumą, pelningumą ir maksimaliai padidinti automobilių naudojimo laiką, vairuotojų saugumą, aplinkosaugos rodiklius. Tam išnaudojamos visos skaitmeninių technologijų galimybės.

Siekiama naudotojams suteikti pilnavertes mobilumo priemones, kurios susideda tiek iš modernaus automobilio, tiek iš visapusiškai integruotų, visus šiuolaikinius poreikius atitinkančių paslaugų.