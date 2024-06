Hibridinis automobilis pagal „Bugatti“: 445 km/val. maksimalus greitis ir 1 800 AG

Kai kurie gamintojai tiesiog nėra linkę atsisakyti vidaus degimo variklių. Net ir jausdama didžiulį spaudimą, Prancūzijos automobilių pramonės perlu vadinama „Bugatti“ nusprendė, jog elektrifikacijos privalumus reikia išnaudoti kitaip.

Vietoje to, kad naująjį „Bugatti“ modelį įvilktų į „Rimac Nevera“ kiautą ir tokiu būdu mėgautųsi elektra varomų automobilių šalininkų dėmesiu, bendrovės vadovas nusprendė, jog prancūziškos markės automobiliai privalo puoselėti aukščiausios inžinerijos tradicijas.

Būtent dėl šios priežasties „Bugatti Tourbillon“ turi ne 100 kWh talpos bateriją ar mielą 8 cilindrų variklį su turbokompresoriumi, o atmosferinį 16 cilindrų monstrą, išvystantį 1 000 arklio galių. Jeigu dar to nebūtų gana, automobilyje buvo įdiegti net trys elektros motorai, kurie generuoja net 800 arklio galių.

(30 nuotr.) FOTOGALERIJA. Bugatti Tourbillon

Greitas, velniškai greitas

„Bugatti“ nesikuklina ir tvirtina, jog naujasis modelis iki 100 km/val. įsibėgėja 0,4 sekundės greičiau negu „Chiron“. Tai reiškia, jog 100 km/val. padalą jis pasiekia lygiai per 2 sekundes. Vis dėlto, akceleracija iki 100 km/val. šiam automobiliui yra tik juoką kelianti veikla.

„Bugatti“ sako, jog 200 km/val. greitį automobilis pasieks greičiau nei per 5 sekundes, 300 km/val. padalą pasieks greičiau nei per 10 sekundžių, o 400 km/val. žymę jis pasieks greičiau nei per 25 sekundes.

Palyginimui, „Chiron“ tas pačias užduotis gali įveikti per atitinkamai: 6,1 sekundės, 13,1 sekundės, 32,6 sekundės.

Maksimalus „Tourbillon“ greitis standartiniame režime sieks 380 km/val. tačiau panaudojus specialų raktą ir panaikinus elektroninį maksimalaus greičio ribojimą, „Bugatti“ sako, jog automobilis pasieks net 445 km/val. greitį.

Pagamins mažiau, parduos brangiau

Nuo pat „Veyron“ pasirodymo, „Bugatti priimdavo 500 kiekvieno naujo modelio užsakymų. Vis dėlto, naujasis modelis bus dar retesnis.

Skelbiama, jog „Bugatti“ pagamins tik 250 šio modelio vienetų. Nei daugiau, nei mažiau, o tai automatiškai išpučia galutinę „Tourbillon“ kainą.

„Bugatti Chiron“ kaina siekė maždaug 3 mln. eurų, tačiau „Tourbillon“ kainuos daugiau. Pradinė automobilio kaina sieks 3,8 mln. eurų. Ir ši suma yra be mokesčių, tad jeigu vieną iš šių ratuočių nuspręs įsigyti Norvegijos gyventojas, galite tik įsivaizduoti kokią galutinę sumą turės sumokėti, jog galėtų savo garaže turėtų vieną iš 250-ies „Tourbillon“ modelių.