Finišavo „Ignitis ON: atrask Baltijos pajūrį!“ varžybos: startavo Palangoje, finišavo Pernu

Varžybos buvo padalytos į dvi pagrindines kategorijas – „Verslo“ ir „Turizmo“. Pirmieji turėjo kuo greičiau, bet laikydamiesi visų KET, pasiekti Pernu per Jūrmalą. Tuo metu „Turizmo“ klasės dalyviai varžėsi kilometražo iššūkyje – per 4 valandas nuo Palangos iki Jūrmalos, o vėliau per 3,5 valandos iki Pernu reikėjo nuvažiuoti kuo didesnį atstumą.

Kiekvienoje kategorijoje dalyviai dar buvo skirstomi į tris klases pagal elektromobilio gamintojo deklaruojamą nuvažiuojamą atstumą. Taisyklių laikymąsi stebėjo GPS sekimo sistema „Fleet Complete“, o kiekviename automobilyje buvo sumontuotos vaizdo kameros „BlackVue“, transliavusios vaizdą realiu laiku.

Technologijos padeda keliauti toliau

Dalyviai po finišo pripažino – senieji elektromobilių baubai, tokie kaip lėtas įkrovimas ar stotelių trūkumas, jau nebeaktualūs. Varžybose važiuota viešais keliais, naudojantis tik viešai prieinama infrastruktūra, tačiau net ir tai netapo iššūkiu – dėka „Ignitis ON“ tinklo plėtros, kelionė buvo sklandi, o kai kurie ekipažai nustebo, kiek daug kilometrų įmanoma įveikti be papildomo įkrovimo, jei važiuojama protingai.

Turizmo kategorija:

1 klasė (modeliai su mažesniu gamintojo deklaruojamu nuvažiuojamu atstumu):

„LYNK & CO 02“ – „LYNK & CO 02“ – 561 km „Ignitis LT 3“ – „Mercedes-Benz EQA250“ – 550 km „Peugeot komanda“ – „Peugeot 5008“ – 529 km

2 klasė (vidutinio atstumo elektromobiliai):

„Porsche Lietuva 1“ – „Porsche Taycan 4S“ – 587 km „BYD x Masinawärk“ – „BYD Seal Excellence AWD“ – 578 km „Energetikos ministerijos komanda“ – „Volkswagen ID.4 Pro“ – 567 km

3 klasė (modeliai su ilgiausiu deklaruojamu nuvažiuojamu atstumu):

„Audi Driving Academy by Autojuta“ – „Audi e-tron“ – 610 km „Deals on Wheels UAB“ – „Tesla Model Y Long Range AWD“ – 609 km „BMW Lietuva iX“ – „BMW iX xDrive60“ – 607 km

Verslo kategorija

1 klasė (kompaktiniai ar vidutinės klasės modeliai):

„BMW Lietuva i4“ – „BMW i4 xDrive40 Gran Coupé“ – 6 val. 29 min „Avion Express“ – „Nissan Ariya“ – 6 val. 36 min „Nissan NISMO“ – „Nissan Ariya NISMO“ – 6 val. 46 min

2 klasė (didesni verslo klasės modeliai):

„Morek“ – „Tesla Model 3 Highland“ – 6 val. 20 min „Porsche Club Ladies“ ir „Magnus“ kredito unija – „Porsche Macan 4“ – 6 val. 32 min „KIA Eesti“ – „KIA EV9“ – 6 val. 33 min

3 klasė (aukščiausios klasės elektromobiliai):