Elektrinio „Alfa Romeo Junior“ testas: Įdomus bandymas išsiskirti iš kitų

2025 metais „Alfa Romeo“ minės 115-ąsias savo veiklos metines. Jeigu iki šiol nesidomėjote šio italų gamintojo istorija, gali susidaryti įspūdis, kad ši garsioji markė yra išbandžiusi savo sėkmę visuose segmentuose ir pasinaudojusi visomis automobilių pramonės tendencijomis. Tačiau taip nėra.

Skirtingai nei daugelis kitų gamintojų, „Alfa Romeo“ tik dabar pristatė savo pirmąjį kompaktišką krosoverį, kurio debiutas rinkoje leidžia paminėti dar vieną pokytį šios kompanijos istorijoje – „Junior“ taip pat tapo pirmuoju „Alfa Romeo“ markės elektromobiliu.

Atsižvelgiant į istorinį „Junior“ pirmtaką – „MiTo“ – šiam modeliui keliami lūkesčiai išlieka tokie patys. Mažiausias „Alfa Romeo“ brolijos narys buvo sukurtas galvojant apie tuos, kurie nori vairuoti stilingą, vikrų ir miesto gatvėms puikiai pritaikytą mažylį. Tikslas – ambicingas, tad dabar telieka išsiaiškinti, ar italams pavyko tai padaryti.

„Alfa Romeo Junior“ verdiktas akimirksniu:

Privalumai: Įdomūs dizaino sprendimai, tylesnis už techniškai identiškus brolius, miklus ir manevringas mieste, turi reikalingą saugumo ir technologinę įranga.

Įdomūs dizaino sprendimai, tylesnis už techniškai identiškus brolius, miklus ir manevringas mieste, turi reikalingą saugumo ir technologinę įranga. Trūkumai: Ant galinių sėdynių – ankšta, nebekonkurencinga įkrovimo galia, per didelė kaina.

(65 nuotr.) FOTOGALERIJA. Elektrinis „Alfa Romeo Junior"

Alfa Romeo Junior Dizainas

Praėjo septyneri metai nuo tada, kai „Alfa Romeo“ nutraukė „MiTo“ – vieno populiariausių savo mažųjų hečbekų – gamybą. Dėl nelabai suprantamų priežasčių, gamintojas tiesiog paliko šią nišą tuščią ir tik dabar nusprendė ją vėl užpildyti.

Kaip ir pridera, „Alfa Romeo“ sekė paskui visuotines tendencijas ir į itin mažų automobilių segmentą sugrįžo su krosoveriu. Galite pykti ar reikšti nepasitenkinimą, tačiau pakanka pažvelgti į bet kurios klasės pardavimų statistiką – dauguma pirkėjų renkasi nebe hečbekus, o būtent tokius krosoverius. O, kaip žinote patys, sėkminga automobilių gamybos pagrindas – ne nuolatiniai vizitą pas Popiežių, o realūs pardavimų rezultatai, kurie sukuria darbo vietas ir duoda gamintojui veiklos.

Oficialiai, „Junior“ priklauso kompaktiškų krosoverių klasei, tačiau stovint šalia jo sunku šį modelį pavadinti visureigiu. Tai – vis dar, nedidelis automobilis. Lyginant su savo dvasiniu pirmtaku „MiTo“, „Junior“ yra tik 107 mm ilgesnis, 59 mm platesnis ir 54 mm aukštesnis. Skirtumai nėra dideli, tačiau tikėtina, kad jie suteiks apčiuopiamos naudos automobilio salone.

Kita vertus, „Junior“ modelis žymi naują „Alfa Romeo“ dizaino raidos etapą. Gamintojas atvirai pabrėžia, kad šis modelis nėra skirtas pradžiuginti gerokai išrankesnius šios markės vairuotojus. Tai – dėmesį traukiantis objektas, su kuriuo „Alfa Romeo“ nori sudominti naują vairuotojų kartą arba tuos, kurie iki šiol savo rankose nėra laikę šios markės raktelių, nes tiesiog nerasdavo jiems tinkamo modelio.

Šis siekis ir „Junior“ paskirtis rinkoje kone idealiai atsispindi jo išorėje. Iš pirmo žvilgsnio – jis nėra panašus nei į vieną anksčiau pasirodžiusį „Alfa Romeo“, tačiau tam tikri elementai siekia išlaikyti tęstinumą. Pavyzdžiui, priekyje dominuoja nauja „Scudetto“ radiatoriaus grotelių interpretacija, o gale – subtiliai užriesti žibintai, kurių forma ir dizainas yra aliuzija į legendinę „Giulia TZ“.

Turiu pripažinti, prie „Alfa Romeo“ dizainerių sprendimų reikia priprasti, mat akys iki šiol buvo pripratusios prie gana švelniai nuglūdintų, netgi elegantiškų formų, o štai „Junior“ bando eiti priešinga kryptimi ir į pagalbą pasitelkia skirtingai išlankstytų paviršių formas. Netgi simetriškai sumontuota valstybinio numerio lentelė čia atrodo kaip svetimkūnis, mat pastaruosius dešimtmečius valstybinio numerio lentelė buvo montuojama po dešinės pusės priekiniu žibintu.

Alfa Romeo Junior išmatavimai:

Ilgis (mm): 4 173

4 173 Plotis (mm): 1 781

1 781 Aukštis (mm): 1 532

1 532 Ratų bazės ilgis (mm): 2 562

2 562 Kėbulo prošvaisa (mm): 200

200 Automobilio svoris (kg): 1 545

1 545 Apsisukimo spindulys (m): 10,5

Alfa Romeo Junior Interjeras

Jeigu „Junior“ išorė siekia išrausti naują vagą ir nukrypti nuo iki šiol taikytos dizaino filosofijos, kompaktiško krosoverio salonas, daugiau ar mažiau, išlieka artimas tradiciniam „Alfa Romeo“ požiūriui į vairuotojo darbo vietą ir praktiškumą.

Kaip ir visada, vairuotojo vieta čia atlieka pagrindinį vaidmenį. Oro išpūtimo angos su subtiliai integruotu „Alfa Romeo“ logotipu, „Alcantara“ oda aptrauktos interjero detalės, ergonomiško dydžio ir formos vairas, giliai įgrūstas ir nuo saulės spindulių neblogai apsaugotas skaitmeninis prietaisų skydelis ir papildomai užsakomos „Sabelt“ sukuria išskirtinai „Alfa Romeo“ būdingą atmosferą. O tai savaime nuteikia smagiam pasivažinėjimui.

Kita vertus, malonūs akcentai dera su racionaliais sprendimais. Vairo mygtukai išdėstyti logiškai: kairėje – pagalbinių vairavimo sistemų valdymas, dešinėje – balso asistento, telefono ir garso sistemos kontrolė. Logika, be jokių kompromisų.

Taipogi, multimedijos ekranas ir klimato kontrolės valdymo modulis yra pasuktas link vairuotojo, kad galėtumėte lengviau ir patogiau valdyti esminius parametrus. Žvelgiant iš vairuotojo pusės – tai patogu, tačiau jeigu kartu su savimi nuolatos vežiojatės antrąją pusę, kuri padeda surasti norimą navigacijos tašką, organizuoja muzikos grojaraštį ir kitas smulkmenas – tai daryti iš keleivio pusės nėra labai patogu.

Nepatogu bus ir gale sėdintiems keleiviams. Čia, kad ir kaip pažiūrėsi, ankštoka. Vidutinio sudėjimo ir ūgio keleiviams ilgesnė kelionė gali prailgti, tad, man atrodo, kad galinės durys bus dažniau atveriamos tik pagrandukams arba daiktams, kurių nesinorės įmesti bagažinę, nes 400 litrų talpos bagažui skirta erdvė gali labai greitai užsipildyti, o galimybių jos erdvę padidinti nėra – galinės sėdynių negalima slankioti nei pirmyn, nei atgal.

Gale sėdintiems keleiviams taip pat nebuvo įrengta atlenkiamas porankis, kuris praverstų pasidėti bent vandens buteliuką, nes galinių durų kišenėlės yra labiau tinkamos žiebtuvėliui, o ne praktiškiems daiktams. Tačiau tokie sprendimai ištikimų „Alfa Romeo“ gerbėjų nenustebins. Dar nuo 147, 156 ir 166 laikų „Alfa Romeo“ daugiau dėmesio skirdavo visoms kitoms sritims, bet ne praktiškumui. O gaila, nes rinkoje tikrai netrūksta gerų pavyzdžių, kurie leistų tinkamai išnaudoti erdvę keleivių gerbūviui. Kad ir kokia ribota ji būtų.

Alfa Romeo Junior praktiškumas:

Bagažinės tūris (l): 400

(l): 400 Maksimali leistina apkrova (kg) : 495

: 495 Maksimali stogo apkrova (kg) : N.D

: N.D Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg) : 2 040

: 2 040 Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. greičiu (dBA): 64

(dBA): 64 Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val. greičiu (dBA): 71

Alfa Romeo Junior Technologjios

Išmaniais telefonais aprūpinti pirkėjai jau seniai reikalauja pažangos ir iš savo vairuojamų automobilių. Tokios elementarios funkcijos kaip „Android Auto“ ar „Apple CarPlay“ sąsajos tapo būtinybe.

Kadangi „Junior“ yra tarsi „Citroën“ ir „Peugeot“ atsarginių detalių sunėšintis, mažasis „Alfa Romeo“ iškart gali mėgautis gana gausiu technologiniu kraičiu, kuriuo galima mėgautis kiekvieną mielą dieną.

Jau standartinėje įrangoje „Junior“ turi beraktę atrakinimo ir užrakinimo sistemą, šildomas sėdynes, šildomą priekinį stiklą, elektra valdomą bagažinės dangtį, adaptyvią greičio ir eismo juostos palaikymo sistemas. O apie atstumo jutiklius ar galinio vaizdo kamerą net nereikia kalbėti. Pastaroji, beje, maloniai nustebins „Giulia“ ir „Stelvio“ savininkus – kamera vaizdą rodo ne tik per visą ekraną, bet ir pasižymi raiška, lenkiančia kelis kartus brangesnių „Volkswagen“ elektromobilių sistemas.

Technologijų veikimu skųstis nėra pagrindo – viskas veikia taip, kaip turėtų. Eismo juostos palaikymo sistema patikimai išlaiko automobilį numatytose ribose, o adaptyvi greičio palaikymo sistema tiksliai laikosi nustatytų greičio ir atstumo parametrų. Visgi tam tikros smulkmenos gali kelti irzulį.

Pavyzdžiui, įjungus adaptyvią greičio palaikymo kontrolę, prietaisų skydelyje nuolat atsiranda pranešimai, klausiantys, ar norėtumėte nustatyti automobilio greitį pagal ką tik nuskaitytus kelio ženklus. Nuolatinis klausinėjimas – „50. OK?“, „90. OK?“ – tiesiog blaško dėmesį.

Navigacijos sistema taip pat palieka dvejopą įspūdį. Iš pirmo žvilgsnio, ji geba surasti reikiamus objektus ir neblogai diktuoja maršruto instrukcijas, tačiau jos veikimo greitis ir bendras sklandumas, atsižvelgiant į vis augančius technologinius lūkesčius, galėtų būti geresni. Taip pat priekaištų kyla dėl įkrovimo stotelių paieškos – ji neatitinka šiandienos realijų. Visgi dėl to reikėtų kaltinti ne „Alfa Romeo“, o „TomTom“, kurio žemėlapiais naudojasi visi „Stellantis“ koncerno automobiliai.

Alfa Romeo Junior saugumo įranga:

Saugumo įranga bazinėje komplektacijoje : Avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, adaptyvi atstumo ir greičio palaikymo kontrolė.

: Avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, adaptyvi atstumo ir greičio palaikymo kontrolė. Euro NCAP reitingas : oficialiai automobilis nebuvo išbandytas

: oficialiai automobilis nebuvo išbandytas Vaizdo kamerų konfigūracija : Priekyje, veidrodėliuose, gale.

: Priekyje, veidrodėliuose, gale. Oro pagalvių skaičius : 4

: 4 „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė

Alfa Romeo Junior Dinamika

Kiekvieną kartą rinkoje pasirodžius naujam elektromobiliui, jis stengiasi labiausiai susidomėjusius nustebinti įspūdingomis charakteristikomis. Galimybė lengvai iš elektros variklių išgauti įspūdingus parametrus jau tapo norma, tad iškart turėčiau įspėti – prieš žvilgtelėdami į „Junior“ charakteristikas rekomenduoju suvaldyti lūkesčius.

Priekinius „Junior“ ratus suka vienas elektros variklis, generuojantis 156 arklio galias ir 260 Nm sukimo momentą. Tai – nėra daug, jei planuojate vairuoti šį automobilį taip, kaip kai kurie „Tesla“ ar elektrinių „Volvo“ savininkai, kurie atsiradus progai kiekvieną kartą mėgsta minti per tapkę tol, kol situacija tampa pavojinga. Jeigu kelyje neturite tikslų uždominuoti kitų eismo dalyvių, tuomet „Junior“ siūlomas galios rezervas bus pakankamas.

Tokia išvada kyla dėl paprastos priežasties – kiekvieną kartą, kai reikia įsilieti į eismą, nereikia penkis kartus dairytis per savo petį ir galvoje dėlioti sudėtingas matematines formules. Momentalus spustelėjimas padeda automobiliui šauti į priekį, o tai reiškia, kad su „Junior“ galima gana lengvai ir smagiai važiuoti sau patinkančiu rimtu. Kliūtimi kitiems eismo dalyviams tikrai netapsite.

Tam, kad šis argumentas būtų įtikinamesnis, pateiksiu elementarų faktą. „Junior“ standartinį akceleracijos testą nuo 60 iki 100 km/val. atliko per 4,8 sekundės, o štai gerokai lengvesnis „Peugeot 508“ su 1,5 litro dyzeliniu varikliu tą pačią užduotį atliko per 6,4 sekundės. Panašūs skirtumai buvo užfiksuoti atliekant akceleruojant nuo 80 iki 120 km/val. – „Junior“ tą padarė per 6 sekundes, „Peugeot 508“ – per 7,5 sekundės.

Vis dėlto, akceleracija džiugina tik tol, kol nereikia galvoti apie efektyvumą. „Alfa Romeo“ deklaruoja, kad „Junior“ su pilna baterijos įkrova gali įveikti iki 410 km siekiančią distanciją, ir šį rodiklį idealiomis sąlygomis ne tik pasieksite, bet ir pranoksite.

Miesčioniškomis sąlygomis „Junior“ gali būti efektyvus, ypač jei mokate išnaudoti nuokalnes energijos rekuperacijai. Tačiau, kai oro temperatūra nukrenta iki nulio ar dar žemiau, ima ryškėti kai kurios „Stellantis“ koncerno elektromobiliams būdingos problemos.

Labiausiai kliūna nebekonkurencinga baterijos įkrovimo sparta. Gamintojo teigimu, įkrovimo galia turėtų siekti iki 100 kW, tačiau bandymo metu ji pasiekė vos 52 kW. Jeigu iki tol nebūčiau išbandęs elektromobilių ir su jų įkrovimu būčiau susidūręs pirmą kartą, galėčiau dėl to kaltinti įkrovimo stotelę, oro sąlygas ir kitus veiksnius, tačiau toje pačioje įkrovimo stotelėje kraunu visus bandomus elektromobilius ir nė vienas iš jų nesusidūrė su panašiais nesklandumais, tad šios problemos šaknys slypi pačiame automobilyje

Kitas keistas sprendimas – gamintojas nesuteikia galimybės vairuotojui valdyti šilumos siurblio veikimo. Žiemos metu tai ypač apsunkina optimalią baterijos veikimo temperatūros kontrolę. Ypač rytais, kuomet norėtųsi iškart rankiniu būdu įjungti šilumos siurblio veikimą, kad energijos nuostoliai būtų kuo mažesni, tačiau kaip ir visuose „Stellantis“ koncerno elektromobiliuose – ši funkcija nėra prieinama.

Galiausiai, visa tai turi bendram elektromobilio efektyvumui. Nors 1 545 kg sveriantis „Junior“ yra vienas lengvesnių elektromobilių rinkoje, tačiau mišriu režimu jis suvartodavo 18,5-21,4 kWh/100 km. Žinoma, žiemą visų elektromobilių sąnaudos padidėja, tačiau keletas didesnių ir gerokai galingesnių elektromobilių tokiomis pačiomis sąlygomis demonstravo panašų ar net geresnį našumą, o tai, regis, tik dar kartą patvirtina, jog šiai elektromobilių platformai reikia technologinio atnaujinimo.

Alfa Romeo Junior dinamika ir degalų sąnaudos:

Baterijos tipas : Ličio jonų

: Ličio jonų Elektrinės pavaros galia (AG) : 156

: 156 Elektrinės pavaros sukimo momentas (NM) : 260

: 260 Elektrinių variklių skaičius: 1. Ant priekinė ašies

1. Ant priekinė ašies Akceleracija nuo 0 iki 100 km/val. (Gamintojo/Testo metu užfiksuotas laikas): 9,0 / 8,8 sekundės

(Gamintojo/Testo metu užfiksuotas laikas): 9,0 / 8,8 sekundės Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 4,8 sekundės

4,8 sekundės Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 6 sekundės

6 sekundės Maksimalus greitis : 150 km/val.

: 150 km/val. Energijos sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) : 18,5 kWh/100 km, 19,1 kWh/100 km, 21,4 kWh/100 km.

: 18,5 kWh/100 km, 19,1 kWh/100 km, 21,4 kWh/100 km. Baterijos talpa (naudotina) : 51 kWh

: 51 kWh Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (Bandymo metu) : 300 kilometrų

: 300 kilometrų Įkrovimo sparta nuo 10 iki 80 proc. naudojant greitojo įkrovimo stotelę : 30-40 minučių

: 30-40 minučių Maksimali įkrovimo sparta: 100 kW

Alfa Romeo Junior Valdymas

Istoriškai kiekvienas „Alfa Romeo“ modelis, nepriklausomai nuo savo kilmės ar naudojamų technologijų, išsiskyrė unikalia dinamika kelyje. Nesvarbu, ar tai buvo klasikinės komponuotės modelis, ar sukurtas pasitelkus „Fiat“ grupės atsargines dalis – vairavimo malonumas visada buvo kertinė šio prekės ženklo savybė. Tad visiškai suprantama, kodėl iš naujojo „Junior“ tikimasi to paties. Net kompaktiškas krosoveris privalo išsaugoti tą „Alfa Romeo“ DNR.

Kaip ir dera kompaktiškam krosoveriui, „Junior“ kelyje elgiasi nuspėjamai, bet užtikrintai. Miesto gatvėse jis puikiai išnaudoja savo privalumus – yra manevringas, greitai įsilieja į eismo srautą ir apsisuka ten, kur kitiems reikia daugiau vietos.

Pakabos darbas taip pat nenuvilia. Žinoma, tie, kurie tikisi balerūniškų „Giulia“ ar „Stelvio“ sugebėjimų, gali nusivilti, tačiau net ir būdamas „Alfa Romeo“ gamos pagranduku „Junior“ paklusniai ir noriai įveikinėja suktesnius užmiesčio ruožus. Jei važiuodami iš darbo vieną vakarą nuspręsite „prasipūsti galvą“, „Junior“ tam bus tinkamas įrankis.

Šios klasės automobilių standartais – ji yra standesnė, kaip ir praktiškai visų „Alfa Romeo“ modelių, tačiau, mano nuostabai, „Junior“ rieda švelniau ir paklusniau negu artimas giminaitis – „Jeep Avenger“.

Apskritai, lyginant su pastaruoju, „Junior“ jaučiasi visa galva pranašesnis. Išvažiavus į greitkelį, nereikia nei garsinti muzikos, nei kelti balso, kad galėtum susišnekėti su keleiviais. Tai patvirtino ir garso matuoklio rodmenys: „Junior“ yra 2–5 decibelais tylesnis už savo giminaitį.

Alfa Romeo Junior konstrukcija:

Priekinės pakabos konstrukcija: „MacPherson“ kolonos

„MacPherson“ kolonos Galinės pakabos konstrukcija: Torsioninė sija

Torsioninė sija Vairo stiprintuvas: Elektrinis

Elektrinis Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 215/55R18

Alfa Romeo Junior Eksploatacija

Elektromobilių kaina – opi tema ne tik pirkėjams, bet ir gamintojams. Nors rinkoje atsiranda vis daugiau įperkamų elektrinių modelių, „Junior“ į šią kategoriją nepatenka.

Matote, Lietuvoje pradinė elektrinės „Junior“ versijos kaina siekia 40 790 eurų arba 9 000 eurų daugiau už versiją, turinčią benzininį variklį. Be to, skirtingai nei kiti gamintojai, kurie elektrinėse versijose diegia daugiau standartinės įrangos ar siūlo galingesnį elektrinį variklį, „Alfa Romeo“ tokių išskirtinumų nesiūlo. Vieninteliai skirtumai tarp benzininės ir elektrinės versijų – variklio tipas ir kaina.

Ieškantiems daugiau galios ir nepamirštamų potyrių, „Alfa Romeo“ sukūrė galingesnę elektrinę versiją – „Junior“. Ji turi keturių varančiųjų pavarą, 280 arklio galių generuojantį elektros variklį, mechaninį riboto praslydimo diferencialą ir daug kitų gerybių, tačiau šis malonumas taip pat kainuoja atitinkamai – 48 790 eurų.

Lietuvoje, kur automobilių gerumas dažniausiai vertinamas pagal kainą ir jo dydį, itin kompaktiškas krosoveris, kainuojantis beveik 40 000 - 50 000 eurų, lietuviams gali pasirodyti pernelyg brangus. Juolab, galimų alternatyvų turint tokį biudžetą yra daugiau negu pakankamai.

Tad kad ir kaip norėtųsi tikėti „Junior“ sėkme, elektrinė versija, tikėtina, išliks nišiniu pasirinkimu. Kita vertus, netrukus pasirodysianti hibridinė versija su keturių varančiųjų pavara turėtų tapti ganėtinai įdomiu pasiūlymu rinkoje.

Alfa Romeo Junior kaina, aptarnavimo kaštai: