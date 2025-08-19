„Continental“ pristatė padangas autonominiams automobiliams

„Savivaldžiai automobiliai greitai taps mūsų kasdienio mobilumo dalimi, – sako Meletis Xigakis, „Continental Tires“ Originalios įrangos tyrimų ir plėtros vadovas. – Siekiant užtikrinti maksimalų jų efektyvumą, labai svarbu, kad šie automobiliai turėtų specialiai pritaikytas padangas.“
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Nauja era padangų kūrime
Kartu su autonominiais automobiliais į naują erą žengė ir padangų kūrimas. Kai automobilį valdo ne žmogus, o dirbtinio intelekto algoritmai, keičiasi jo elgsena kelyje. Pavyzdžiui, savivaldės transporto priemonės dažniausiai važiuoja mažesniu greičiu, labiau kontroliuojamoje aplinkoje ir dažnai tai daro be ilgesnių sustojimų. „Continental“ jau daugelį metų tiria tokių novatoriškų transporto priemonių ypatumus ir joms keliamus reikalavimus.
„aContact“ padangų linija buvo sukurta atsižvelgiant būtent į tai. Jos individualiai pritaikomos pagal naudojimo paskirtį, taip didinant saugumą ir optimizuojant našumą“, – priduria M. Xigakis.
Dėmesys saugumui ir energijos efektyvumui
Autonominis vairavimas jau tampa realybe didžiosiose pasaulio rinkose, pavyzdžiui, Kinijoje ir Šiaurės Amerikoje. Tokiuose miestuose kaip Šanchajus, Pekinas, San Franciskas ar Los Andželas savivaldžiai taksi tampa įprastu reiškiniu, o įvairios įmonės – nuo startuolių iki didžiųjų automobilių gamintojų – aktyviai investuoja į šias technologijas.
„Continental“ šiems parkams, priklausomai nuo jų veiklos specifikos, tiekia specialiai pritaikytas „aContact“ padangas. Svarbiausias jų bruožas – saugumas, apimantis trumpą stabdymo kelią ir tikslų valdymą net ir šlapia kelio danga. Tačiau autonominių automobilių naudojimo sąlygos skiriasi: vieni nuolat juda intensyviame miesto eisme, kiti aptarnauja keleivius oro uostuose, važinėdami aiškiai nustatytu maršrutu.
Atsižvelgdama į tai, „Continental“ parenka optimalų gumos mišinį ir protektoriaus dizainą. Siūlomos ir versijos su itin tvirtomis šoninėmis sienelėmis, kurios prailgina padangų tarnavimo laiką. Kadangi didelė dalis autonominių automobilių yra elektriniai, itin svarbus ir kuo mažesnis pasipriešinimas riedėjimui.
Dėl šios priežasties dažnai pasirenkamas siauras ir aukštas padangos profilis, mažinantis aerodinaminį bei riedėjimo pasipriešinimą ir didinantis nuvažiuojamą atstumą. Kartu aukštesnės padangos yra atsparesnės didesnei sunkių elektromobilių apkrovai, o tai ne tik didina jų ilgaamžiškumą, bet ir gerina valdymo savybes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!