TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Continental“ pristatė padangas autonominiams automobiliams

2025-08-19 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Padangų gamintoja „Continental“ pristatė naują „aContact“ padangų seriją, sukurtą specialiai autonominiams automobiliams. Šios padangos, pasižyminčios ilgaamžiškumu, saugumu ir mažu pasipriešinimu riedėjimui, yra pritaikomos individualiems autonominių taksi ar prekių pristatymo paslaugas teikiančių įmonių parkų poreikiams. Jau netrukus automobiliai su naujosiomis „aContact“ padangomis išriedės į Las Vegaso ir San Francisko gatves, rašoma „Continental“ pranešime spaudai. 

„Continental“ atstovė: turime viziją Kaune įkurti tyrimų ir plėtros centrą   (nuotr. SCANPIX)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Savivaldžiai automobiliai greitai taps mūsų kasdienio mobilumo dalimi, – sako Meletis Xigakis, „Continental Tires“ Originalios įrangos tyrimų ir plėtros vadovas. – Siekiant užtikrinti maksimalų jų efektyvumą, labai svarbu, kad šie automobiliai turėtų specialiai pritaikytas padangas.“

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Nauja era padangų kūrime

Kartu su autonominiais automobiliais į naują erą žengė ir padangų kūrimas. Kai automobilį valdo ne žmogus, o dirbtinio intelekto algoritmai, keičiasi jo elgsena kelyje. Pavyzdžiui, savivaldės transporto priemonės dažniausiai važiuoja mažesniu greičiu, labiau kontroliuojamoje aplinkoje ir dažnai tai daro be ilgesnių sustojimų. „Continental“ jau daugelį metų tiria tokių novatoriškų transporto priemonių ypatumus ir joms keliamus reikalavimus.

„aContact“ padangų linija buvo sukurta atsižvelgiant būtent į tai. Jos individualiai pritaikomos pagal naudojimo paskirtį, taip didinant saugumą ir optimizuojant našumą“, – priduria M. Xigakis.

Dėmesys saugumui ir energijos efektyvumui

Autonominis vairavimas jau tampa realybe didžiosiose pasaulio rinkose, pavyzdžiui, Kinijoje ir Šiaurės Amerikoje. Tokiuose miestuose kaip Šanchajus, Pekinas, San Franciskas ar Los Andželas savivaldžiai taksi tampa įprastu reiškiniu, o įvairios įmonės – nuo startuolių iki didžiųjų automobilių gamintojų – aktyviai investuoja į šias technologijas.

Atsižvelgdama į tai, „Continental“ parenka optimalų gumos mišinį ir protektoriaus dizainą. Siūlomos ir versijos su itin tvirtomis šoninėmis sienelėmis, kurios prailgina padangų tarnavimo laiką. Kadangi didelė dalis autonominių automobilių yra elektriniai, itin svarbus ir kuo mažesnis pasipriešinimas riedėjimui.

Dėl šios priežasties dažnai pasirenkamas siauras ir aukštas padangos profilis, mažinantis aerodinaminį bei riedėjimo pasipriešinimą ir didinantis nuvažiuojamą atstumą. Kartu aukštesnės padangos yra atsparesnės didesnei sunkių elektromobilių apkrovai, o tai ne tik didina jų ilgaamžiškumą, bet ir gerina valdymo savybes.

