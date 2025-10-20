Kalendorius
Automobilių sportas

Chaosas šlapioje trasoje ir atšauktas finalas: „Nemuno žiede“ – dramatiška žiedinių lenktynių sezono pabaiga

2025-10-20 17:44
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 17:44

Lietuvos žiedinių lenktynių sezonas praėjusį šeštadienį (spalio 18 d.) Kačerginės „Nemuno žiede“ baigėsi taip, kaip ir pridera rudeniui – šlapia trasa, rekordinio dalyvių skaičiaus sukeltu chaosu ir galiausiai – netikėtai nutrauktu finaliniu akordu.

„Ring Challenge“ varžybos „Nemuno žiede“ (nuotr. Egidijaus Babelio)
92

0

Nors sprinto ir „Time Attack“ lenktynėse netrūko įspūdingų kovų, ilgai lauktas sezono finalas, naktinės ištvermės lenktynės, buvo atšauktos dėl trasoje išsiliejusios alyvos ir kilusios grėsmės saugumui.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas" rubrikoje.

„Ring Challenge“ varžybos „Nemuno žiede“
„Ring Challenge" varžybos „Nemuno žiede"

Nepaisant itin sudėtingų sąlygų – šlapios ir šaltos trasos dangos – prie starto linijos stojo rekordinis B lygos sprinto dalyvių skaičius – net 24 automobiliai. Tokia gausa, sumaišyta su skirtinga pilotų patirtimi ir slidaus asfalto iššūkiais, žadėjo chaosą.

Vis dėlto, sportininkai demonstravo brandą ir, nors kontaktų neišvengta, rimtesnių incidentų pavyko išvengti. Bene karščiausia kova virė GT klasėje, kur Ramūnas Čapkauskas sugebėjo pasinaudoti aršia Karolio Blėdžio ir Aivaro Remeikos dvikova ir iškovojo pergalę. Kitose klasėse triumfavo Lukas Samulionis (R3000), Orestas Burgaila (R2000), Martynas Kudakas („Turbo Trophy“) ir Saulius Jonaitis (BMW2500).

„Time Attack“ sesijose, kur svarbiausia – vienas greitas ratas, absoliučiai greičiausias buvo Paulius Urbonavičius su „Ginetta“ (1:19.520). Tiesa, jo kova su trasa buvo tokia intensyvi, kad pilotas ne kartą lankėsi už trasos ribų ir į techninio aptarnavimo zoną grįžo pilnu automobiliu žvyro.

Kitose klasėse greičiausius laikus parodė Artūras Kliobavičius (PRO3000), Orestas Burgaila (PRO2000), Saulius Jonaitis (BMW325CUP), Lukas Samulionis (OC3), Vytenis Butkevičius (SGC2), Paulius Noreika (SGC3), Laisvydas Stiška (SGC4) ir Edvinas Maslauskas (Istoriniai).

Tačiau visą renginio scenarijų sujaukė incidentas paskutinėje „Time Attack“ sesijoje. Gintaro Čepulio vairuojamas BMW, kylant į kalną prieš starto-finišo tiesiąją, tapo nevaldomas ir rėžėsi į atitvarus. Nors vairuotojas nenukentėjo, iš sumaitoto automobilio per visą trasos plotį išsiliejo alyva. Būtent tai ir tapo lemtingu faktoriumi.

Nepaisant visų organizatorių pastangų – panaudoto viso turėto sorbento ir gaisrinės automobilio bandymų nuplauti trasą – per dvi valandas alyvos dėmės pašalinti nepavyko.

Situaciją komplikavo tai, kad alyva išsiliejo vienoje greičiausių ir pavojingiausių trasos vietų – aklame posūkyje įkalnėje, kur automobiliai pasiekia iki 200 km/val. greitį. Prisiminus prieš trejus metus toje pačioje vietoje įvykusią masinę avariją, varžybų vadovas Kipras Aleknavičius priėmė sunkų, bet neišvengiamą sprendimą – atšaukti likusius važiavimus dėl saugumo.

Taip ilgai lauktos naktinės ištvermės lenktynės, turėjusios tapti sezono „vyšnia ant torto“, neįvyko. Vis dėlto, apdovanojimų metu organizatoriai simboliškai įjungė trasos apšvietimą ir pažadėjo – naktinės lenktynės į „Nemuno žiedą“ sugrįš kitais metais. Sezonas baigėsi anksčiau laiko, bet paliko intrigą ir norą revanšui 2026-aisiais.

