„Cadillac“ ruošia europiečiams staigmeną: pristatys didžiausią ir prabangiausią visureigį

Anapus didžiulio Atlanto vandenyno, „Cadillac Escalade IQ“ jau dabar laikomas įspūdingu modeliu, tačiau į aukščiausią automobilių segmentą taikanti „Cadillac“ ryžosi kilstelėti kartelę dar aukščiau, pristatydama „Escalade IQL“.

Modelio ilgis pasiekia net 5,8 metro – tai yra 107 mm daugiau nei standartinio modelio. Didesnė dalis šio prailginimo atiteko galinei daliai, todėl trečioje sėdynių eilėje vietos kojoms dabar daugiau nei bet kada – net 932 mm (vietoj ankstesnių 820 mm). Be to, kartu padidėjo ir bagažinės tūris. Sulanksčius galines sėdynes, jis išaugo iki 3 546 litrų.

Salono įranga taip pat atitinka aukščiausius prabangos standartus. Keleivius pasitinka 55 colių panoraminis ekranas, 21 garsiakalbį turinti „AKG“ garso sistema ir pažangi autonominio vairavimo sistema „Super Cruise“. Prabangiausiose modelio versijose įrengtas „Executive Second Row“ paketas – šildomos ir vėdinamos sėdynės su masažo funkcija, atskirtos centrine konsole su integruotu valdymo pultu ir dviem 12,6 colių ekranais.

Po masyviu „Escalade IQL“ kėbulu slypi net 205 kWh talpos baterija ir du elektros varikliai, kurių bendra galia siekia 761 AG bei 1 063 Nm sukimo momentą. Tai leidžia milžinui iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 4,7 sekundės.

Gamintojas skelbia, kad vienu įkrovimu automobilis gali nuvažiuoti net 740 kilometrų. Be to, vos per 10 minučių greitojo įkrovimo stotelėje galima papildyti energijos tiek, kad užtektų dar 187 kilometrams.

„Cadillac“ planuoja šio modelio gamybą pradėti 2025 metų viduryje, tačiau užsakymai jau priimami Jungtinėse Valstijose. Pradinė modelio kaina siekia 130 405 JAV dolerių (apie 121 tūkst. eurų).