Diskvalifikacija nubraukė L.Hamiltono visų laikų rekordą: M.Schumacheris vėl neatsilieka nuo brito

5-as finišavęs Ch.Leclercas ir 11-as buvęs P.Gasly diskvalifikuoti dėl to, kad jų bolidai buvo per lengvi. Po lenktynių pabaigos buvo išsiaiškinta, kad jų bolidai svėrė mažiau nei 800 kg ir nepasiekė nustatytos svorio normos. Tuo tarpu 6-am finišavusiam L.Hamiltonui diskvalifikacija skirta todėl, kad jo bolido dugnas neatitiko reikalavimų.

Šis diskvalifikacija taip pat reiškė, kad buvo nubrauktas L.Hamiltono visų laikų rekordas. Kinijoje britas nuvažiavo greičiausią lenktynių ratą (1:35.069 min.) – net 0.385 sek. greitesnį už brito Lando Norriso („McLaren“). Tai būtų buvęs 16-as iš eilės sezonas, kuriame L.Hamiltonas bent vieneriose lenktynėse nuvažiuoja greičiausią jų ratą. Visgi, po diskvalifikacijos L.Hamiltono rezultatas buvo anuliuotas ir dabar jis visų laikų rekordą (15 sezonų iš eilės) toliau dalijasi su Michaeliu Schumacheriu.

Lewis Hamilton has now broken Michael Schumacher's record for most consecutive seasons with a fastest lap!



Hamilton - 16 (2010-2025)

Schumacher - 15 (1992-2006)



