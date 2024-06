BMW atnaujino sportiškąjį „M2“ modelį

„Su atnaujintu „M2“ koncernas nustato naujus standartus kompaktiškų didelio galingumo serijinių sportinių automobilių segmente. 460 arklio galių variklis, su kuriuo „M2“ nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgės vos per 4 sekundes, ir naujausi skaitmeniniai sprendimai žada neprilygstamą vairavimo patirtį. Neabejojame, kad atnaujintas modelis patrauks pirkėjų akį ir tęs savo pirmtakų sėkmės istoriją“, – sakė BMW įgaliotosios atstovės Lietuvoje „Krasta Auto“ direktorius Aurimas Tamašauskas.

Atnaujintas BMW M2 (23 nuotr.) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) +19 Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo) Atnaujintas BMW M2 (nuotr. gamintojo)

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atnaujintas BMW M2

Galingesnis variklis

Naujajame „BMW M2“ modelyje sumontuotas itin galingas šešių cilindrų vienaeilis benzininis variklis su „M TwinPower Turbo" technologija, išvystantis 480 AG. Tai – 20 AG daugiau nei turėjo jo pirmtakas.

REKLAMA

REKLAMA

Variklio galia į ratus perduodama per standartiškai diegiamą aštuonių laipsnių „M Steptronic“ pavarų dėžę su „Drivelogic“ sistema, leidžiančia keisti pavarų perjungimo nustatymus (pasirinkti iš trijų variantų). Žinoma, pavaras esant poreikiui galima perjungti ir ant vairo montuojamomis svirtimis.

REKLAMA

Norintys galės užsisakyti ir „M2“ su šešių laipsnių mechanine pavarų dėže. Tiesa, versija su automatine transmisija pasižymi 50 Nm aukštesniu sukimo momentu (600 Nm) ir spartesniu įsibėgėjimu nei modelis su mechanine pavarų dėže.

„BMW M2“ nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 4,0 sek. su „M Steptronic" transmisija arba per 4,2 sek. su mechanine pavarų dėže. Inžinieriai patobulino akseleratoriaus veikimą, tad „BMW M2“ greičiau reaguoja į jo spustelėjimą. Sportiškumo pojūčius sustiprina ir sodrus variklio garsas, kurį inžinieriai išgavo specialiai M automobiliui pritaikę išmetimo sistemą.

REKLAMA

REKLAMA

Kadangi „BMW M2“ variklis yra pritaikytas darbui esant itin didelėms apkrovoms, šiame modelyje diegiama M aušinimo sistema, kuris užtikrina variklis ir jo komponentai išlaikytų optimalią darbinę temperatūrą.

Atletiška išvaizda

„BMW M2“ yra galingas ne tik pagal variklio parametrus ant lapo, bet ir turi papildomus dizaino sprendimus, išduodančius jo sportinę prigimtį. Atletišką išvaizdą suteikia modeliui būdingas ilgas variklio priekis, trumpas bagažinės dangtis ir plačios ratų arkos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„M2“ turi horizontalias priekines groteles ir užapvalintus priekinius LED žibintus, išdėstytus prie išorinių kraštų, taip atiduodant duoklę kultiniams „BMW 02“ modeliams. Šiuose žibintuose esantys apatiniai LED elementai atlieka ir dienos šviesų, ir posūkio signalų funkciją. Už papildomą mokestį bus galima užsisakyti ir adaptyviuosius LED žibintus su neakinančių tolimųjų šviesų asistentu „High Beam Assistant“.

Žemiau priekinių grotelių suprojektuotos masyvios, į tris segmentus padalintos oro įsiurbimo angos, kurios užtikrina optimalų transmisijos komponentų aušinimą. Už papildomą mokestį bus galima užsisakyti ir anglies pluošto stogą „M Carbon“, kuris net tik sumažins automobilio svorį 6 kilogramais, bet ir pažemins jo svorio centrą.

REKLAMA

Atnaujinto „M2“ modelio pirkėjai kėbulo spalvą galės pasirinkti iš trijų įprastų ir 5 mettalic dažų, taip pat iš 6 „BMW Individual“ atspalvių. Standartiškai ant „BMW M2“ bus M lengvojo lydinio ratlankiai – 19 colių priekyje ir 20 colių gale.

Pritaikymas lenktynių trasai

Patobulinimų pirkėjai ras ir „M2“ salone. Čia standartiškai bus montuojamas naujo dizaino M odinis vairas su paplokštinta apačia ir raudona žyme vairo viršuje, žyminčia centrinę vairo poziciją. Ant vairo taip pat montuojamos pavarų perjungimo svirtys ir du M jungikliai, leidžiantys greitai aktyvuoti iš anksto numatytus automobilio nustatymus. Už papildomą mokestį bus galima pasirinkti ir „Alcantara“ oda aptrauktą vairą, taip pat užsisakyti šildomo vairo funkcionalumą.

REKLAMA

Priekinėje panelėje montuojamas išlenktas BMW monitorius, sudarytas iš 12,3 colio informacinio ekrano ir 14,9 colio valdymo ekrano. Per pastarąjį galima valdyti įvairius nustatymus ir funkcijas lietimu arba balsu. Nustatymų valdymas per ekraną yra intuityvus it išmaniojo telefono dėl naujausios BMW operacinės sistemos versijos 8.5 ir „BMW iDrive“ sistemos su „Quickselect“, leidžiančios greitai ir patogiai pasiekti įvairius nustatymus ar paslaugas.

Apskritai, įvairių funkcijų skaitmenizavimas leido dizaineriams salone sumažinti fizinių jungiklių poreikį ir taip sukurti švaresnę ir intuityvesnę sąsają. Pavyzdžiui, klimato kontrolė, sėdynių ar vairo šildymo funkcijos nuo šiol bus valdomos skaitmeniniu būdu – per ekraną.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sportiškojo modelio salone vairuotojai ras M jungiklį, kuris leis greitai pasiekti variklio, M pakabos ir kintamo perdavimo vairo mechanizmo sistemos su „M Servotronic“ stiprintuvu, stabdžių sistemos bei kitus parametrus.

Plati standartinė įranga

Į standartinę naujojo „M2“ įrangą įeina trijų zonų automatinė klimato kontrolė, salono „HiFi" garsiakalbių sistema, belaidžio telefono įkrovimo vieta ir vairuotojo erdvės valdymo sistema „BMW Live Cockpit Plus" su „BMW Maps" navigacijos sistema. Prie automobilio sistemos taip pat galima prijungti savo išmanųjį įrenginį per „Apple CarPlay" ir „Android Auto".

REKLAMA

Be papildomo mokesčio vairuotojai taip pat gaus pusiau automatinio vairavimo ir parkavimo sistemas: perspėjimo apie gresiantį priekinį susidūrimą sistemą, greičio palaikymo sistemą su stabdymo funkcija, įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos, parkavimo atstumo kontrolės su jutikliais automobilio priekyje ir gale bei kitas sistemas. Tarp papildomai siūlomų elementų – vairavimo asistentas, aktyvioji greičio palaikymo sistema su „Stop&Go" funkcija ir parkavimo asistentas su važiavimo atbuline eiga asistentu.

Pasirenkamųjų priedų sąraše taip pat yra elektra valdomas stoglangis, „Harman Kardon" erdvinio garso sistema, projekcinis ekranas „BMW Head-Up Display“.

Kaip skelbia BMW įgaliotoji atstovė Lietuvoje „Krasta auto“ mūsų šalyje „BMW M2“ kaina prasidės nuo 79 400 eurų.