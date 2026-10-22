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Automobilių gamintojams Kinijoje – nauji ribojimai: valdžia nusitaikė į žibintus, ekranus ir durų rankenėles

2026-10-22 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 19:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kinijos automobilių gamintojai pastaraisiais metais pradėjo varžytis ne tik variklių galia ar elektromobilių nuvažiuojamu atstumu, bet ir vis neįprastesnėmis technologijomis. Kai kurių modelių žibintai jau gali rodyti vairuotojo parašytus pranešimus, salonuose montuojami sulankstomi ekranai, o sėdynės gali atsilenkti beveik į gulimą padėtį. Tačiau Kinijos valdžia nusprendė, kad dalį tokių sprendimų būtina griežčiau kontroliuoti.

Zeekr 7 GT (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (31)

Kinijos automobilių gamintojai pastaraisiais metais pradėjo varžytis ne tik variklių galia ar elektromobilių nuvažiuojamu atstumu, bet ir vis neįprastesnėmis technologijomis. Kai kurių modelių žibintai jau gali rodyti vairuotojo parašytus pranešimus, salonuose montuojami sulankstomi ekranai, o sėdynės gali atsilenkti beveik į gulimą padėtį. Tačiau Kinijos valdžia nusprendė, kad dalį tokių sprendimų būtina griežčiau kontroliuoti.

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Kinijos pramonės ir informacinių technologijų ministerija paskelbė naujų reikalavimų automobilių gamintojams projektą. Juo siekiama užtikrinti, kad į rinką patektų tik tinkamai išbandytos technologijos, nekeltų pavojaus vairuotojams ir netrukdytų kitiems eismo dalyviams.

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Nauji reikalavimai apimtų daugybę pastaraisiais metais išpopuliarėjusių sprendimų – nuo paslėptų durų rankenėlių ir neįprastos formos vairų iki elektra valdomų sėdynių bei automobilių išorėje esančių ekranų.

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Žibintuose rodomus pranešimus teks tikrinti

Tokie automobiliai kaip „Zeekr 9X“ ar „Aito M9“ turi pažangias apšvietimo sistemas, kuriomis galima rodyti ne tik įprastus šviesos signalus, bet ir įvairius simbolius bei tekstinius pranešimus. Kai kurios sistemos gali projektuoti vaizdus ir ant kelio dangos.

Vairuotojui tai suteikia galimybę perduoti informaciją aplinkiniams, tačiau kartu kyla klausimas, kas turėtų kontroliuoti tokių pranešimų turinį.

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Naujajame taisyklių projekte numatyta, kad automobilių gamintojai privalėtų tikrinti ir vertinti informaciją, kurią galima rodyti išoriniais automobilio šviesos įrenginiais. Dokumente taip pat reikalaujama įvertinti, ar tokie užrašai ir simboliai neblaškys kitų eismo dalyvių.

Tiesa, projekte nepaaiškinama, kokiu būdu gamintojai turėtų tikrinti vairuotojų kuriamus pranešimus ir koks turinys būtų laikomas nepriimtinu.

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Šis reikalavimas turi ir platesnį kontekstą. Kinijoje griežtai kontroliuojamas interneto ir viešai skelbiamos informacijos turinys, todėl galimybė automobilių žibintais rodyti laisvai pasirenkamus tekstus kelia klausimų ne tik dėl eismo saugumo, bet ir dėl cenzūros.

Draudimai paliestų ir automobilių salonus

Kinijos valdžia siūlo apriboti ir vadinamųjų nulinės gravitacijos sėdynių naudojimą. Tai prabangiuose automobiliuose montuojamos sėdynės, kurias galima stipriai atlošti ir pritaikyti poilsiui. Kai kurie gamintojai siūlo net galimybę jas išskleisti taip, kad salonas primintų miegamąjį.

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Pagal siūlomus reikalavimus automobiliui važiuojant tokių funkcijų naudoti nebebūtų galima. Tas pats draudimas būtų taikomas ir pasukamoms sėdynėms.

(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Xpeng“ elektromobilių pristatymas Vilniuje

Pagrindinė priežastis – keleivių saugumas. Stipriai atloštoje sėdynėje saugos diržai ir oro pagalvės per susidūrimą gali nebeveikti taip, kaip buvo numatyta juos projektuojant.

Dar vienas pokytis paliestų automobilių ekranus. Gamintojams būtų uždrausta montuoti sulankstomus ir lanksčiuosius ekranus, o didelių prietaisų skydelio bei informacijos ir pramogų sistemos ekranų saugumą tektų pagrįsti papildomais bandymais.

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Institucijos nori įsitikinti, kad tokia įranga netrukdo vairuotojui, išlieka patikima esant dideliems temperatūros pokyčiams ir nekelia papildomo pavojaus per eismo įvykį.

Svarbiausioms funkcijoms reikės įprastų mygtukų

Kinijos automobilių gamintojai buvo vieni aktyviausių fizinių mygtukų atsisakymo šalininkų. Kai kuriuose modeliuose net paprasčiausios automobilio funkcijos valdomos per centrinį jutiklinį ekraną.

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Tačiau naujasis projektas numato, kad svarbiausi valdymo įtaisai turėtų išlikti fiziniai. Tai aktualu šviesų, valytuvų, stiklų rasojimo šalinimo ir avarinių funkcijų valdymui.

Tokius veiksmus vairuotojas turėtų galėti atlikti nesinaudodamas jutiklinio ekrano meniu.

Papildomų reikalavimų sulauktų ir elektra valdomos durys. Gamintojai privalėtų užtikrinti, kad jas būtų galima atidaryti nutrūkus elektros tiekimui ar sugedus elektronikai.

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Projekte taip pat numatytas visiškai paslėptų durų rankenėlių draudimas. Tokių rankenėlių saugumas jau anksčiau buvo sukėlęs diskusijų po eismo įvykių, kai gelbėtojams kilo sunkumų atidarant apgadintų automobilių duris.

Tikrins ir remonto išlaidas

Valdžios institucijoms rūpi ne vien automobilių saugumas, bet ir jų remonto kaina. Šiuolaikiniuose modeliuose vis dažniau montuojami per visą automobilio plotį besitęsiantys žibintai. Nors jie atrodo įspūdingai, net nedidelis smūgis gali reikšti, kad teks keisti visą brangų šviesos įrenginį.

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Todėl gamintojai turėtų įvertinti neįprastų žibintų konstrukcijų remonto išlaidas dar prieš pradėdami serijinę gamybą.

Griežtesnė priežiūra numatoma ir naujų automobilių bandymams. Gamintojai turėtų pateikti daugiau įrodymų apie jų naudojamų technologijų patikimumą, atliktus saugumo bandymus ir atsparumą skirtingoms eksploatavimo sąlygoms.

Siūloma, kad nuo 2027 metų sausio 1 dienos šie dokumentai būtų privalomi tvirtinant naujus automobilių modelius.

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