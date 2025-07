Automobilių dizaino legenda pateko į avariją: nuskriejo nuo kelio ir apsivertė

Pasak Italijos žiniasklaidos, visureigis nuslydo nuo kelio ir nukrito į žemiau esančią gatvę, kur sustojo ant šono. Avarija įvyko vos už kelių kilometrų nuo dizainerio vilos La Celvijoje.

Į nelaimės vietą atvykę medikai Giugiaro suteikė pirmąją pagalbą vietoje, po to jis buvo sraigtasparniu nugabentas į Jonas Pauliaus II ligoninę Olbijoje. Nors dizaineris patyrė daugybinius sužalojimus, medikai patvirtino, kad jo gyvybei pavojus negresia.

Giorgetto Giugiaro, kuriam rugpjūčio 7-ąją sukaks 87-eri, yra vienas ryškiausių automobilių dizaino kūrėjų per visą automobilių raidos istoriją. Jo unikalios idėjos buvo pritaikytos eilėje skirtingų modelių. Tarp jų – pirmosios kartos „Volkswagen Golf“, „Passat“, „Scirocco“, „Audi 80“, „Fiat Panda“, „Lotus Esprit“ ir „Maserati 3200 GT“.

Dirbdamas su savo įkurta bendrove „Italdesign“, G. Giugiaro per daugiau nei keturis dešimtmečius sukūrė per 200 modelių, kurie pasiekė serijinę gamybą. Pranešama, kad italo sukurtų automobilių gamybos apimtys viršijo 60 milijonų vienetų visame pasaulyje.

Be to, jis kūrė ne tik automobilius. Jis taip pat yra sukūręs ne vieną fotoaparatą, traukinį, motociklą ir netgi makaronų formą. 1999 m. „Car of the Century“ komisija G. Giugiaro išrinko „šimtmečio automobilių dizaineriu“.