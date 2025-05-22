Autokroso savaitgalis Pavilkijo trasoje: dalyviai išsidalino „Weekend Grand Race“ taures

Šeštadienį trasą užvaldė „Weekend Grand Sprint“ – dalyviai varžėsi skirtingose klasėse, nuo priekine ašimi varomų automobilių iki moterų ir jaunimo įskaitų. Nors „Buggy“ klasėje startavo tik vienas sportininkas, žiūrovams jis padovanojo tikrą šou, o kiekviena klasė pateikė intriguojančių dvikovų.
Tarp ryškiausių rezultatų – Ričardas Jakimavičius, nugalėjęs tiek „OPEN“ klasėje, tiek tapęs trečiu „SPORT“ įskaitoje, o Dalius Mockapetris, nugalėjęs FWD klasėje, sekmadienį dar kartą įrodė meistriškumą komandiniuose važiavimuose.
„Weekend Grand Race“ varžybos(52 nuotr.)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Weekend Grand Race varžybos (nuotr. Organizatorių)
Greičiausi šeštadienio dalyviai pagal klases:
- FWD: Dalius Mockapetris (03:52,206)
- RWD: Aidas Ražukas (04:29,715)
- AWD: Dovydas Bučelis (04:29,805)
- SPORT: Ainoras Kuizinas (03:49,774)
- BUGGY: Karolis Bareika (03:54,611)
- MOTERŲ: Viktorija Suchackytė (04:09,998)
- JAUNIMO: Arnas Masiulionis (04:15,846)
- OPEN: Ričardas Jakimavičius (03:44,414)
Sekmadienio išbandymas – komandinis ištvermės ralis
Sekmadienį trasoje – visiškai kitokio pobūdžio iššūkis: komandinis ištvermės ralis „Weekend Grand Race“, kuriame startavo net 24 ekipažai. Jie varžėsi dviejose klasėse – „SPORT“ ir išskirtinėje „VARIO VIRVĖS“, kurios nariai įsipareigoja po lenktynių savo automobilius parduoti už simbolinę 1000 eurų sumą.
Tai šioms lenktynėms suteikia unikalų atspalvį – čia laimi ne tik greitis, bet ir ištvermė, bei gebėjimas išlaikyti techniką „gyvą“ iki finišo.
Po rytinių treniruočių ir paradinio važiavimo lenktynininkai stojo į 37 ratų finalą, kuriame netrūko dramų, netikėtų gedimų ir taktinių viražų. Tokios lenktynės – tai išbandymas ir vairuotojui, ir jo komandai, o kiekviena sekundė svarbi.
Klasė „SPORT“
1 vieta - komanda „Detransa autonuoma“;
2 vieta - komanda „MAK Racing“;
3 vieta - komanda „MOTORIKA“.
Klasė „VARIO VIRVĖS“
1 vieta - komanda „No Traction Racing“;
2 vieta - komanda „Ekrosas“;
3 vieta - komanda „Nepatyrę“.
Kvalifikacijų nugalėtojai taip pat buvo apdovanoti „Jusema“ taurėmis bei rėmėjų prizais:
Klasė „SPORT“
1 vieta - komanda „Detransa autonuoma“;
2 vieta - komanda „PREMO“;
3 vieta - komanda „RaiMiai“.
Klasė „VARIO VIRVĖS“
1 vieta - komanda „No Traction Racing“;
2 vieta - komanda „Netraukia“;
3 vieta - komanda „Ekrosas“.
Greičiausių vyro ir moters vairuotojų apdovanojimus atsiėmė komandos „Detransa autonuoma“ atstovai - Rūta Saladžienė ir Dalius Mockapetris.
Greičiausia vilkaviškiečių komanda tapo „MAK Racing“ ekipa.
Sportiškiausio automobilio konkurse nugalėjo komandos „Be kompaso“ Mitsubishi Carisma bolidas.
Šaltinis:
tv3.lt
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