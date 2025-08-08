Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Aukcione parduos unikalų „Range Rover“: pasižymi unikalia kilme ir techninėmis charakteristikomis

2025-08-08 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 11:03

Vienas iš buvusių Jungtinės Karalystės monarchės Elžbietos II asmeninių visureigių netrukus bus parduodamas aukcione. Nors automobilis atrodo kukliai – tai tik žalsvas „Range Rover“ trečiosios kartos modelis su ruda oda aptrauktu salonu, tačiau jo kilmė ir techninės ypatybės daro šį modelį itin išskirtinį.

Karalienei priklausęs „Range Rover“ (nuotr. Organizatorių)
13

Vienas iš buvusių Jungtinės Karalystės monarchės Elžbietos II asmeninių visureigių netrukus bus parduodamas aukcione. Nors automobilis atrodo kukliai – tai tik žalsvas „Range Rover“ trečiosios kartos modelis su ruda oda aptrauktu salonu, tačiau jo kilmė ir techninės ypatybės daro šį modelį itin išskirtinį.

REKLAMA
0

2006 metų gamybos visureigis, kaip teigiama, yra vienintelis L322 serijos „Range Rover“, kuris turėjo 4,2 litro darbinio tūrio V8 benzininį variklį, išvystantį 400 AG (294 kW) galią. Dauguma tuo metu naudotų karališkų visureigių turėjo kuklesnes, dažniausiai dyzelines, jėgaines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Aukcione parduodamas „Range Rover“
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aukcione parduodamas „Range Rover“

Šis konkretus egzempliorius tarnavo Vindzoro pilyje maždaug dvejus metus, iki 2008-ųjų, kai buvo pakeistas analogišku modeliu su 3,6 litro TDV8 dyzeliniu varikliu.

REKLAMA

Automobilio kėbulas nudažytas karališkajai šeimai būdinga spalvų kombinacija – „Tonga Green“ žalia kėbulo spalva su smėlinės spalvos „Oxford Sand“ odiniu salonu.

 

Be jau minėtos variklio specifikacijos, visureigis buvo papildomai pritaikytas karališkosios šeimos poreikiams: iš „Land Rover“ padalinio „Special Vehicle Operations“ jis gavo ąžuolo apdailos paketą, šoninius laiptelius, galinius laikiklius patogesniam įlipimui, modifikuotą elektronikos sistemą komunikacijos ir saugumo įrangai, o ant kapoto puikuojasi medžioklinio šuns figūrėlė – dar vienas karališkosios gvardijos simbolis.

REKLAMA
REKLAMA

Aukcioną organizuojanti bendrovė „Iconic Auctioneers“ pažymi, kad net ir automobiliui nuvažiavus 193 000 kilometrų, automobilio būklė yra neįprastai gera.

Dėl savo išskirtinės kilmės ir itin retos komplektacijos šis visureigis vertinamas 50 000–70 000 svarų sterlingų suma.

Aukcionas vyks rugpjūčio 23 dieną Silverstouno žiedinių lenktynių trasoje vykstančio automobilių festivalio metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų