Aukcione parduos unikalų „Range Rover“: pasižymi unikalia kilme ir techninėmis charakteristikomis

2006 metų gamybos visureigis, kaip teigiama, yra vienintelis L322 serijos „Range Rover“, kuris turėjo 4,2 litro darbinio tūrio V8 benzininį variklį, išvystantį 400 AG (294 kW) galią. Dauguma tuo metu naudotų karališkų visureigių turėjo kuklesnes, dažniausiai dyzelines, jėgaines.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Šis konkretus egzempliorius tarnavo Vindzoro pilyje maždaug dvejus metus, iki 2008-ųjų, kai buvo pakeistas analogišku modeliu su 3,6 litro TDV8 dyzeliniu varikliu.
Automobilio kėbulas nudažytas karališkajai šeimai būdinga spalvų kombinacija – „Tonga Green“ žalia kėbulo spalva su smėlinės spalvos „Oxford Sand“ odiniu salonu.
Be jau minėtos variklio specifikacijos, visureigis buvo papildomai pritaikytas karališkosios šeimos poreikiams: iš „Land Rover“ padalinio „Special Vehicle Operations“ jis gavo ąžuolo apdailos paketą, šoninius laiptelius, galinius laikiklius patogesniam įlipimui, modifikuotą elektronikos sistemą komunikacijos ir saugumo įrangai, o ant kapoto puikuojasi medžioklinio šuns figūrėlė – dar vienas karališkosios gvardijos simbolis.
Aukcioną organizuojanti bendrovė „Iconic Auctioneers“ pažymi, kad net ir automobiliui nuvažiavus 193 000 kilometrų, automobilio būklė yra neįprastai gera.
Dėl savo išskirtinės kilmės ir itin retos komplektacijos šis visureigis vertinamas 50 000–70 000 svarų sterlingų suma.
Aukcionas vyks rugpjūčio 23 dieną Silverstouno žiedinių lenktynių trasoje vykstančio automobilių festivalio metu.
