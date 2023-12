„Audi“ gamykla Ingolštate nuo 2024 metų taps klimatui neutrali

Audi“ aplinkos apsaugos programoje „Mission: Zero“ numatyta, kad iki 2025 metų visos bendrovės gamyklos taps neutralios klimatui.

2018 metais šis tikslas buvo pasiektas „Audi“ gamykloje Briuselyje (Belgija), kur surenkami naujieji „Q8 e-tron“ visureigiai, o 2020-aisiais – ir Dėro (Vengrija) padalinyje. Čia gaminami ir Lietuvos rinkoje itin populiarūs „Audi Q3“ krosoveriai.

Sportiškieji „Audi R8“ ir „e-tron GT quattro“ modeliai nuo 2020 metų Heilbrone (Vokietija) esančioje „Böllinger Höfe“ gamykloje surenkami taip pat be neigiamo poveikio aplinkai.

„Poveikio aplinkai mažinimas visomis įmanomomis priemonėmis yra vienas iš kertinių „Audi“ įmonės strategijos punktų. Ingolštato gamykloje pradėdami naudoti vien tik iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą elektros energiją žengiame svarbų žingsnį link nulinio anglies junginių poveikio aplinkai gaminant automobilius“, – akcentuoja už gamybą ir logistiką atsakingas „Audi“ valdybos narys Gerd Walker. Ambicingo tikslo „Audi“ sieks taikydama keturiais esminiais principais pagrįstą aplinkosaugos koncepciją.

Pirmoji priemonė yra energijos sąnaudų mažinimas visose „Audi“ gamyklose. Tai jau dabar leidžia bendrovei pastebimai sumažinti anglies junginių emisiją. Pavyzdžiui, 2022 metais Ingolštate atlikti matavimai parodė, kad gamyklai pavyko sutaupyti daugiau nei 35 000 megavatvalandžių (MWh) elektros energijos ir tuo pačiu daugiau nei 5000 tonų sumažinti anglies junginių emisiją.

Be to, „Audi“ savarankiškai pasigamina elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir tai yra antrasis aplinkosaugos koncepcijos principas. Šiandien ant Ingolštato gamyklos stogo sumontuoti fotovoltiniai elementai užima 23 000 kv. metrų plotą. Artimiausiais metais „Audi“ ir toliau didins gamyklose savarankiškai pagaminamos elektros energijos kiekį. Pagrindinėje gamykloje šiuo metu planuojami ir įgyvendinami papildomi su tuo susiję inžineriniai projektai.

Trečiasis koncepcijos punktas – „Audi“ palaipsniui pereina prie tiekėjų, parduodančių tik iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą elektros energiją. Ingolštate nauji „Audi“ automobiliai jau nuo 2012 metų pradžios gaminami naudojant vien žaliąją energiją. Dėl tokio ankstyvo perėjimo prie iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos keturių žiedų prekės ženklas savo sektoriuje yra laikomas vienu iš tvarumo strategijos pradininkų.

Naudoja tik tvarų šildymą

„Netoli esančios naftos perdirbimo ir komunalinių atliekų perdirbimo gamyklos tiekia pagrindiniams Ingolštato pastatams perteklinę nulinės anglies junginių taršos šilumą. Be to, esame sukaupę didelį kiekį biodujų, todėl ir ateityje galėsime užtikrinti efektyvų šildymą be neigiamo poveikio aplinkai“, – aiškina „Audi“ grupės aplinkosaugos vadovas dr. Rüdiger Recknagel.

Pažangus šildymo sprendimas leidžia užtikrinti, kad visi gamyklos energijos poreikiai patenkinami naudojant beveik vien tik atsinaujinančius šaltinius. Ketvirtasis aplinkosaugos koncepcijos punktas numato, kad bet kokios emisijos, kurių „Audi“ kol kas negali išvengti (bet ne daugiau nei 10 proc. pradinių anglies junginių emisijų), yra kompensuojamos įsigyjant anglies dioksido kreditus. Bendrovė renkasi tik aukščiausios kokybės, aukso standarto aplinkosaugos iniciatyvas. Ingolštato gamykloje prie neišvengiamų emisijos šaltinių priskiriama netgi vidinė logistika.

Daugiau nei emisijų mažinimas

Aplinkosaugos programos „Mission:Zero“ priemonės neapsiriboja vien tik anglies junginių emisijų mažinimu, bet apima visas svarbiausias sritis – efektyvų vandens ir žaliavų naudojimą, aplinkos apsaugą bei biologinės įvairovės išsaugojimą. „Audi“ siekia pritaikyti žiedinės ekonomikos modelį, pagal kurį tokie ištekliai, kaip plastikas, vanduo ir visos pirminės žaliavos būtų naudojamos uždaruose cikluose. Pavyzdžiui, nuo 2019 metų Ingolštate veikiantis membraninis pramoninių nuotekų valymo bioreaktorius užtikrina efektyvesnį vandens naudojimą.

Šiais metais „Audi“ tapo pirmuoju „premium“ segmento automobilių gamintoju, prisijungusiu prie „Vandens išteklių valdymo aljanso“ (angl. Alliance for Water Stewardship, AWS). „Audi“ planuoja iki 2035 metų perpus sumažinti poveikį ekologijai turinčio vandens vartojimą. San Chosė Čiapoje (Meksika) gamykloje nuo 2018 metų automobiliai surenkami neišleidžiant nuotekų. Tai yra išskirtinis atsakingo vandens išteklių naudojimo pavyzdys.

Keturių žiedų prekės ženklas taip pat prisijungė prie pasaulinės iniciatyvos išsaugoti biologinę įvairovę ir įsipareigojo tuo rūpintis visose savo gamyklose. Miunchsmiunsteryje (Vokietija) esančią gamyklą supanti aplinka išlaikė pradinę savo formą ir biologinę įvairovę. Tai yra viena svarbiausių šioje srityje įmonės taikomų priemonių – maždaug 17 hektarų plote buvo sukurta buveinė įvairioms augalų ir gyvūnų rūšims.

Neužimami nauji žemės plotai

Vadovaudamasi vadinamąja „360factory“ koncepcija bendrovė ir ateityje skirs itin daug dėmesio tvariam savo gamyklų vystymui. Laikydamasi šio visapusiškai tvaraus požiūrio „Audi“ tęsia gamyklų modernizavimą, diegia jose naujus skaitmeninius sprendimus ir aktyviai ruošiasi e-mobilumo ateičiai. „360factory“ programa leidžia „Audi“ ne tik užtikrinti tvarumą, bet ir didinti gamybos lankstumą bei efektyvumą. Be to, neužimami naujiems pastatams reikalini žemės plotai.

Siekdama tvariai naudoti žemę „Audi“ atgaivina senas pramonines erdves. Ingolštato pietuose esantys pastatai buvo integruoti į bendrovės tvarumo planą ir tapo pagrindinės gamyklos atšakomis. Bendra „Audi“ ir Ingolštato miesto savivaldybės įmonė taip pat pertvarkė ir rytinėje miesto pusėje buvusią 75 hektarų ploto pramoninę dykvietę. Neužimant naujų žemės plotų čia buvo pastatytas technologijų parkas, o 15 hektarų paskirta biologinės įvairovės išsaugojimui ir kraštovaizdžio formavimui. Dabar čia auga natūralus miškas ir maistinių medžiagų nestokojančios pievos.