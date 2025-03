800 000 kilometrų su „Bentley Continental“: kiek šis malonumas kainavo vairuotojui?

Prabangūs automobiliai dažnai, geriausiu atveju, kasmet nuvažiuoja vos po kelis tūkstančius kilometrų. Praėjus keleriems metams jie iškeliauja į naujus namus, kuriuose taip pat dažniau stovi, o ne kur nors važiuoja, tačiau Jungtinėse Valstijose parduodamas naudotas „Bentley Continental GT“ iš kitų šios markės automobilių išsiskiria neįtikėtinai didele rida.

Prietaisų skydelyje matyti 514 636 mylių arba 828 226 kilometrų rida.

Vadovaujantis prietaisų skydelyje matoma informacija, galima sakyti, kad buvęs automobilio savininkas kas mėnesį įveikdavo po 5 000 kilometrų. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šis „Continental GT“ naudoja 6,0 litrų, W12 tipo variklį, kuris 100 kilometrų reikalauja 20-25 litrus benzino, vien tik išlaidos degalams per visą automobilio eksploatacijos laikotarpį savininkas išleido daugiau nei 300 000 eurų.

Šis neeilinis „Bentley“ šiuo metu parduodamas populiarioje automobilių aukcionų platformoje „Copart“. Kadangi „Copart“ specializuojasi parduodant apgadintus automobilius, galima daryti prielaidą, kad šio modelio eksploataciją nutraukė ne mechaninis gedimas, o avarija.

„Copart“ platformoje taip pat skelbiama, kad preliminari automobilio rinkos vertė siekia apie 30 000 eurų, tačiau norinčių „Continental GT“ įsigyti už šią sumą nėra daug. Šiuo metu preliminari automobilio kaina nesiekia net 1 000 eurų.