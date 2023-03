5 greičiausi pasaulio automobiliai

REKLAMA

Greitų automobilių šiandien tikrai netrūksta, tačiau šie automobiliai yra visiškai kitoje lygoje. Visose įmanomose srityse. Pradedant inžineriniais sprendimais ir baigiant jų galimybėmis paspaudus akceleratoriaus pedalą.

Rimac Nevera

Maksimalus greitis – 412 km/val.

Elektra varomi superautomobiliai dar tik pradeda brautis į aukščiausiąją automobilių lygą. Nors elektrinė pavara padeda užtikrinti fenomenalią akceleraciją, tačiau ne visiems pavyksta sukurti tai, ką sukūrė „Rimac“.

„Rimac Nevera“ yra unikalus tuo, jog turi net keturis elektros motorus. Kiekvienas iš jų suka atskirus ratus. Šis sprendimas leido užtikrinti, jog „Rimac“ akceleracijos galimybės – nepakartojamos.

Gamintojas teigia, jog iki 100 km/val. jis įsibėgėja vos per 1,97 sekundės. Vis dėlto, 300 km/val. padalą jis peržengia gerokai lėčiau negu kiti šiame sąraše esantys automobiliai – per 9,3 sekundės.

SSC Tuatara

Maksimalus greitis – 431 km/val.

Tai yra vienas iš tų automobilių, kurios kūrimas buvo neįtikėtinai ilgas ir palydėtas vienu ar keliais skandalais. Visgi, automobilio kūrėjai norėdami į save atkreipti kuo daugiau dėmesio į pagalbą pasitelkė ne visiems priimtinus metodus.

Kuomet „SSC“ pradėjo šio superautomobilio serijinę gamybą, gamintojas paskelbė, jog jis gali pasiekti net 508 km/val. greitį. Vis dėlto, vėliau gamintojas pripažino, jog šis rodiklis nebuvo tikslus. Vėliau atlikti bandymai parodė, jog tikrasis superautomobilio maksimalus greitis siekia 431 km/val.

Kaip ir kitas amerikietiškas galiūnas iš „Hennessey“ stovyklos, „SSC“ naudoja 6,0 litrų darbinio tūrio, 8 cilindrų agregatą, išvystantį 1350 arklio galių. „SSC“ šį variklį taip pat pritaikė naudoti „E85“ degalus, kurio dėka variklio pajėgumas sugeba išaugti iki 1750 arklio galių.

Hennessey Venom F5

Maksimalus greitis – 437 km/val.

Vienas iš tų automobilių, kuris bandė pagerinti „Bugatti“ užfiksuotą greičio rekordą. Gamintojas netgi buvo pareiškęs, jog gali tai padaryti, tačiau tikrąjį potencialą „Venom F5“ turėtų pademonstruoti ateityje.

Atlikus oficialius bandymus, „Venom F5“ sugebėjo pasiekti 437 km/val. greitį, tačiau automobilio kūrėjai tikina, jog šis superautomobilis gali pasiekti 500 km/val. ribą.

JAV sukurtas automobilis naudoja ganėtinai nuosaikų, 6,6 litro, 8 cilindrų benzininį variklį. Vis dėlto, jo išvystoma galia – įspūdinga. „Venom F5“ turi 1817 arklio galių ir 1617 Nm išvystančią jėgainę.

Gamintojas deklaruoja, jog „Venom F5“ iki 100 km/val. spurtuoja per 2,6 sekundės, 200 km/val. ribą peržengia per 4,7 sekundės. Tuo tarpu 300 km/val. padalą automobilis pasiekia per 8,4 sekundės.

Bugatti Chiron Supersport 300+

Maksimalus greitis – 489 km/val.

„Bugatti“ visada buvo greitų, netgi greičiausių automobilių gamintoja, ir tai niekada nepasikeis, nes „Bugatti“ visuomet siekia pademonstruoti ką įmanoma padaryti į pagalbą pasitelkus geriausius pasaulio inžinierius.

Po „Bugatti Chiron Super Sport 300+“ pristatymo gamintojas pristatė dar keletą naujų „Chiron“ versijų, tačiau pastaroji, iki šiol, atlieka greičiausio „Bugatti“ modelio vaidmenį.

Kaip ir daugelis kitų, modernių „Bugatti“ modelių, įspūdingą greitį galintis pasiekti „Chiron“ naudoja W16 tipo variklį, gebantį išvystyti 1600 arklio galių ir 1600 Nm sukimo momentą.

Į pagalbą pasitelkęs keturių varančiųjų ratų pavarą, „Chiron“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 2,4 sekundės, 200 km/val. padalą peržengia per 5,8 sekundės, o 300 km/val. greitį pasiekia vos per 12,1 sekundės.

Koenigsegg Jesko Absolut

Maksimalus greitis – 498 km/val.

Palyginus su kitais automobilių gamintojais, Švedijoje įsikūrusi „Koenigsegg“ yra tarsi mažas žirnis dideliame puode. Vis dėlto, patį įspūdingiausia „Jesko“ superautomobilio versija pasižymi ne tik įspūdingais inžineriniais sprendimais, bet ir šiandien gali būti laikomas greičiausiu serijiniu automobiliu pasaulyje.

Ši „Jesko“ modelio versija naudoja V8 tipo variklį. Išskirtinai galinius ratus sukantis motoras generuoja 1280 arklio galių. Jeigu to per mažai, į degalų baką galima įpilti E85 rūšies degalus – tuomet variklio galia išauga iki 1600 AG.

Varikliui išvystant absoliučiai maksimalų pajėgumą, „Jesko“ iki 100 km/val. gali įsibėgėti vos per 2,5 sekundės bei pasiekti 498 km/val. maksimalų greitį.

Verta pažymėti, jog „Koenigsegg“ dar nėra išbandžiusio šio automobilio realiomis sąlygomis, tačiau įvairūs bandymai virtualioje realybėje rodo, jog „Jesko“ ganėtinai lengvai pasiekia beveik 500 km/val. greitį.