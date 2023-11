10 greičiausių pasaulio automobilių

Greitų automobilių šiandien tikrai netrūksta, tačiau šie automobiliai yra visiškai kitoje lygoje. Visose įmanomose srityse. Pradedant inžineriniais sprendimais ir baigiant jų galimybėmis paspaudus akceleratoriaus pedalą.

Ferrari La’Ferrari

Maksimalus greitis – 352 km/val.

Tai buvo vienas pirmųjų savo rūšies atstovų, pradėjusių hibridinių superautomobilių erą. Kartu su „McLaren P1“ ir „Porsche 918 Spyder“, „LaFerrari“ įžengė į elektrifikuotų galiūnų erą bei parodė, jog papildomai montuojami elektros motorai gali būti naudojami ne tik siekiant sumažinti CO2 emisiją.

Itališkas „Ferrari“ nuo savo konkurentų skyrėsi tuo, jog hibridinė pavara buvo skirta išgauti maksimaliai dinamikai. Būtent todėl „LaFerrari“ negali tam tikro atstumo įveikti tik elektros režimu. Vietoje to, 963 arklio galias ir 950 Nm išvystanti jėgaine daro viską, jog adrenalino kiekis kraujyje visuomet būtų maksimalus.

REKLAMA

REKLAMA

„La’Ferrari“ maksimalus greitis šioje kompanijoje yra mažiausias, tačiau vargu ar sėdėdami vairuotojo ar keleivio sėdynėje vargu ar norėtumėte skųstis.

REKLAMA

Iki 100 km/val. jis įsibėgėja per 2,6 sekundės, 200 km/val. greitį jis pasiekia vos per 6,9 sekundės, o iki 300 km/val. įsibėgėja per 15 sekundžių.

Pagani Huayra

Maksimalus greitis – 383 km/val.

Ekscentriškumas yra pamatinė „Pagani“ automobilių savybė. Unikalios, neeilinės kėbulo formos nėra visiems priimtinos, tačiau kiekvienas iškilimas turi tam tikrą funkciją. „Huayra“ naudoja aktyvius aerodinamikos elementus, kurie padeda automobiliui išlikti stabiliam važiuojant tiesiąja ar posūkiuose.

REKLAMA

REKLAMA

„Pagani“ laikydamasi ilgamečių tradicijų, „Huayra“ automobilyje naudoja „Mercedes-Benz“ gaminamą V12 variklį, kurio pajėgumą lemia į kurią „Huayra“ versiją jis yra montuojamas.

Standartinėje modelio versijoje jis išvysto 740 arklio galių, „Huayra Roadster“ – 764 arklio galias, „Huayra Imola“ – 838 AG, „Huayra R“ – 850 AG.

Kaip bebūtų keista, tačiau praktiškai visų „Huayra“ versijų maksimalus greitis siekia 383 km/val. Nors „Huayra R“ šį greitį gali pasiekti greičiau, tačiau net ir standartinė „Huayra“ labai stipriai neatsiliktų nuo lenktynių trasoms skirto žvėries.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aston Martin Valkyrie

Maksimalus greitis – 402 km/val.

Ne vienerius metus kurtas „Aston Martin“ flagmanas siekė pademonstruoti kaip galėtų atrodyti Formulės 1 technologijų turintis superautomobilis, su kuriuo būtų galima šėlioti ne tik lenktynių trasoje.

„Valkyrie“ yra vienas iš tų retų automobilių, prie kurio sukūrimo ženkliai prisidėjo Formulės 1 specialistai. Vienas iš jų – „Red Bull“ aerodinamikos guru Adrianas Newey.

REKLAMA

Kadangi automobilio aerodinaminės savybės buvo laikomas prioritetu, unikali „Valkyrie“ konstrukcija padeda sukurti net 1814 kilogramų prispaudžiamąją jėgą važiuojant didesniu nei 250 km/val. greičiu.

„Aston Martin“ superautomobilis naudoja atmosferinį 6,5 litro, 12 cilindrų variklį, išvystantį 1000 arklio galių, tačiau tai nėra įspūdingiausias rodiklis. „Cosworth“ meistrų sukurtas motoras leidžia laužti tachometro rodyklę iki pat 11,100 aps/min.

REKLAMA

Koenigsegg Regera

Maksimalus greitis – 402 km/val.

„Koenigsegg“ ganėtinai retai pristato naujus modelius, tačiau kai jie tai padaro – visas pasaulis netenka amo. Ir „Regera“ yra kone idealus „Koenigsegg“ inžinerijos pavyzdys.

Visų pirma – tai iš tinklo įkraunamas hibridas, galintis vien elektros režimu nuvažiuoti 35 kilometrus siekiančią distanciją. Vis dėlto, hibridinė pavara buvo sukurta siekiant pademonstruoti įspūdingą pagreitį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gamintojas teigia, jog hibridinei pavarai veikiant maksimaliu pajėgumu, jos galia siekia 1822 arklio galias. Vis dėlto, įprastu režimu hibridinės pavaros galia siekia 1521 AG ir 2000 Nm.

Kaip ir kiti „Koenigsegg“ automobiliai, „Regera“ gali naudoti „95“ arba „E85“ rūšies degalus.

McLaren Speedtail

Maksimalus greitis – 402 km/val.

Vienas aerodinamiškiausių pastarojo dešimtmečio superautomobilių, kaip bebūtų keista, nebandė vaikytis greičio rekordų. Vis dėlto, ypatingai aptakus automobilio kėbulas leido „McLaren“ sukurti greičiausią bendrovės automobilį, kuris lenkia netgi legendinį „McLaren F1“.

REKLAMA

Aerodinamiką akcentavę automobilio kūrėjai taip pat pabrėžė, jog norint pasiekti įspūdingą greitį nereikia naudoti fenomenaliai pajėgaus motoro. Žinoma, „Speedtail“ naudoja 1050 arklio galių išvystantį variklį, tačiau greičiausiųjų automobilių gretose „Speedtail“ atrodo kaip „Golf GTI“ tarp gausybės „BMW M5“ ar „Mercedes-Benz E63 AMG“.

Nuo kitų šios klasės automobilių „Speedtail“ išsiskiria keliais, įdomiais sprendimais. Pavyzdžiui, vietoje tradicinių veidrodėlių jis naudoja vaizdo kameras, kurios įjungus „Velocity“ važiavimo režimą įsitraukia į automobilio kėbulo vidų.

REKLAMA

Priekiniai ratai taip pat turi iš anglies pluošto pagamintus gaubtus, dėl kurių sumažėjo oro pasipriešinimo koeficientas.

Rimac Nevera

Maksimalus greitis – 412 km/val.

Elektra varomi superautomobiliai dar tik pradeda brautis į aukščiausiąją automobilių lygą. Nors elektrinė pavara padeda užtikrinti fenomenalią akceleraciją, tačiau ne visiems pavyksta sukurti tai, ką sukūrė „Rimac“.

„Rimac Nevera“ yra unikalus tuo, jog turi net keturis elektros motorus. Kiekvienas iš jų suka atskirus ratus. Šis sprendimas leido užtikrinti, jog „Rimac“ akceleracijos galimybės – nepakartojamos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gamintojas teigia, jog iki 100 km/val. jis įsibėgėja vos per 1,97 sekundės. Vis dėlto, 300 km/val. padalą jis peržengia gerokai lėčiau negu kiti šiame sąraše esantys automobiliai – per 9,3 sekundės.

SSC Tuatara

Maksimalus greitis – 431 km/val.

Tai yra vienas iš tų automobilių, kurios kūrimas buvo neįtikėtinai ilgas ir palydėtas vienu ar keliais skandalais. Visgi, automobilio kūrėjai norėdami į save atkreipti kuo daugiau dėmesio į pagalbą pasitelkė ne visiems priimtinus metodus.

REKLAMA

Kuomet „SSC“ pradėjo šio superautomobilio serijinę gamybą, gamintojas paskelbė, jog jis gali pasiekti net 508 km/val. greitį. Vis dėlto, vėliau gamintojas pripažino, jog šis rodiklis nebuvo tikslus. Vėliau atlikti bandymai parodė, jog tikrasis superautomobilio maksimalus greitis siekia 431 km/val.

Kaip ir kitas amerikietiškas galiūnas iš „Hennessey“ stovyklos, „SSC“ naudoja 6,0 litrų darbinio tūrio, 8 cilindrų agregatą, išvystantį 1350 arklio galių. „SSC“ šį variklį taip pat pritaikė naudoti „E85“ degalus, kurio dėka variklio pajėgumas sugeba išaugti iki 1750 arklio galių.

REKLAMA

Hennessey Venom F5

Maksimalus greitis – 437 km/val.

Vienas iš tų automobilių, kuris bandė pagerinti „Bugatti“ užfiksuotą greičio rekordą. Gamintojas netgi buvo pareiškęs, jog gali tai padaryti, tačiau tikrąjį potencialą „Venom F5“ turėtų pademonstruoti ateityje.

Atlikus oficialius bandymus, „Venom F5“ sugebėjo pasiekti 437 km/val. greitį, tačiau automobilio kūrėjai tikina, jog šis superautomobilis gali pasiekti 500 km/val. ribą.

REKLAMA

REKLAMA

JAV sukurtas automobilis naudoja ganėtinai nuosaikų, 6,6 litro, 8 cilindrų benzininį variklį. Vis dėlto, jo išvystoma galia – įspūdinga. „Venom F5“ turi 1817 arklio galių ir 1617 Nm išvystančią jėgainę.

Gamintojas deklaruoja, jog „Venom F5“ iki 100 km/val. spurtuoja per 2,6 sekundės, 200 km/val. ribą peržengia per 4,7 sekundės. Tuo tarpu 300 km/val. padalą automobilis pasiekia per 8,4 sekundės.

Bugatti Chiron Supersport 300+

Maksimalus greitis – 489 km/val.

„Bugatti“ visada buvo greitų, netgi greičiausių automobilių gamintoja, ir tai niekada nepasikeis, nes „Bugatti“ visuomet siekia pademonstruoti ką įmanoma padaryti į pagalbą pasitelkus geriausius pasaulio inžinierius.

Po „Bugatti Chiron Super Sport 300+“ pristatymo gamintojas pristatė dar keletą naujų „Chiron“ versijų, tačiau pastaroji, iki šiol, atlieka greičiausio „Bugatti“ modelio vaidmenį.

Kaip ir daugelis kitų, modernių „Bugatti“ modelių, įspūdingą greitį galintis pasiekti „Chiron“ naudoja W16 tipo variklį, gebantį išvystyti 1600 arklio galių ir 1600 Nm sukimo momentą.

Į pagalbą pasitelkęs keturių varančiųjų ratų pavarą, „Chiron“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 2,4 sekundės, 200 km/val. padalą peržengia per 5,8 sekundės, o 300 km/val. greitį pasiekia vos per 12,1 sekundės.

REKLAMA

Koenigsegg Jesko Absolut

Maksimalus greitis – 498 km/val.

Palyginus su kitais automobilių gamintojais, Švedijoje įsikūrusi „Koenigsegg“ yra tarsi mažas žirnis dideliame puode. Vis dėlto, patį įspūdingiausia „Jesko“ superautomobilio versija pasižymi ne tik įspūdingais inžineriniais sprendimais, bet ir šiandien gali būti laikomas greičiausiu serijiniu automobiliu pasaulyje.

Ši „Jesko“ modelio versija naudoja V8 tipo variklį. Išskirtinai galinius ratus sukantis motoras generuoja 1280 arklio galių. Jeigu to per mažai, į degalų baką galima įpilti E85 rūšies degalus – tuomet variklio galia išauga iki 1600 AG.

Varikliui išvystant absoliučiai maksimalų pajėgumą, „Jesko“ iki 100 km/val. gali įsibėgėti vos per 2,5 sekundės bei pasiekti 498 km/val. maksimalų greitį.

Verta pažymėti, jog „Koenigsegg“ dar nėra išbandžiusio šio automobilio realiomis sąlygomis, tačiau įvairūs bandymai virtualioje realybėje rodo, jog „Jesko“ ganėtinai lengvai pasiekia beveik 500 km/val. greitį.