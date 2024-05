35 tūkst. eurų kaina ir 600 km nuvažiuojamas atstumas: savybės, kurias siūlys naujas „Kia“ elektromobilis

Pietų Korėjos bendrovė tikisi, jog nedidelis, tačiau gausiai įrengtas visureigis atneš teigiamų pokyčių tiek prekių ženklui, tiek ir viso pasaulio vairuotojams. Drąsi išorė ir intuityvus salonas, kuriame maksimaliai išplėsta erdvė, suteikia galimybę prie elektrinių visureigių pereiti platesniam vartotojui ratui. Didžiulį dėmesį medžiagoms ir apdailai skirianti įmonė „Kia“ siekia nustatyti naujus kompaktinių visureigių segmento standartus – tai ypač pabrėžiama automobilio salone.

Bendrovės dizaino filosofija „Suvienytos priešingybės“ (angl. Oposites United) buvo svarbiausia kuriant progresyvios, dinamiškos ir net kiek dramatiškos išvaizdos „Kia EV3“ modelį. Tai paryškina naujos kartos korėjiečių automobilių keliamą emocinį įspūdį.

Kia EV3 GT Line (22 nuotr.)

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kia EV3 GT Line

„EV3 puikiai įkūnija mūsų dizaino filosofiją – žaismingo dizaino derinį su apgalvotu funkcionalumu. Kompaktiška, bet įkvepianti išorė apgaubia erdvų vidų ir skatina leistis į atpalaiduojančias keliones“, – sakė bendrovės vykdomasis viceprezidentas ir „Kia Global Design“ vadovas Karimas Habibas.

„Remiantis šiuo loginiu pagrindu, futuristinę EV3 estetiką dar labiau paryškina drąsių spalvų gama. Erdviame salone panaudotos naujos organinės medžiagos perteikia jaunatvišką energijos ir žaismingumo pojūtį“, – pridūrė jis.

Geometrinių formų dizainas

Harmoningai deranti EV3 stogo linija ir geometriškas kėbulas įkūnija „Suvienytų priešingybių“ dizaino filosofiją. Šis emocingų ir racionalių, logiškų elementų išsiskyrimas sukuria inversijos estetiką, kuri apima kiekvieną kėbulo liniją, paviršių ir detalę.

Ilgas nuožulnus stogas ir hečbeko stiliaus galinis stiklas atspindi itin technišką kėbulo dizainą. Taip pat plokščia ir lygi automobilio kėbulo vidurinė dalis, smarkiai besiskirianti nuo juodos ir pilkos apatinės apdailos.

Būsimiems automobilio pirkėjams bus siūloma rinktis iš devynių kėbulo spalvų: keturios iš jų buvo sukurtos išskirtinai naujajam modeliui.

Salone – gamtos įkvėpta estetika

Sklandžiai, tiksliai ir paprastai suderinęs kontrastingus dalykus, gamintojas sukūrė itin funkcionalų saloną, kurio atmosfera leidžia mėgautis tiek trumpomis, tiek ilgomis išvykomis.

Elegantiška centrinė konsolė atskiria vairuotojo ir priekinio keleivio erdves. Šią konsolę taip pat sudaro stumdomasis stalelis ir dėtuvė. Konsolė lanksčiai konfigūruojama pagal keleivių poreikius. Apatinėje dalyje galima laikyti gėrimus, užkandžius ir net mažas kuprines, o asmeninius elektroninius daiktus – kaip antai nešiojamuosius ar planšetinius kompiuterius – galima pasidėti ant stalelio, kai automobilis stovi.

Kartu su daugybe parinkčių reguliuojamu aplinkos apšvietimu ir itin patogiomis sėdynėmis, kuriose yra USB-C įkrovimo lizdai ir atlenkimo funkcija, stumdomasis stalelis leidžia keleiviams maksimaliai atsipalaiduoti, kai EV3, pavyzdžiui, stovi įkrovimo vietoje.

Kurdami EV3 saloną, „Kia“ dizaineriai įkvėpimo sėmėsi iš gamtos, o šis požiūris padarė didelę įtaką kompaktiško visureigio vidaus spalvoms, medžiagoms ir apdailai. Vairuotojai galės rinktis iš įvairių apdailos spalvų, įskaitant subtilią pilką, šiltą pilką ir mėlyną, o juodas onikso atspalvis vyraus „GT-Line“ versijoje.

Siekiant sukurti jaukumo ir prabangos pojūtį, prietaisų skydelio ir durelių apdaila padengta aukščiausios kokybės perdirbtu audiniu. O polietileno tereftalatas (PET) – vienas lengviausiai pasaulyje perdirbamų plastikų – randamas daugelyje EV3 salono dalių, įskaitant sėdynes, konsolės apdailą, durų porankius, smulkius apvadus, grindų kilimėlius ir bagažinės dangalą.

Su viena įkrova nuvažiuos 600 km

Naujas „Kia“ elektromobilis bus siūlomas su dvejomis baterijų talpomis. Pigiausias modelis standartiškai bus komplektuojamas su 58,3 kWh talpos baterija, o štai brangesnės modifiakcijos iš gamyklos iškeliaus su 81,4 kWh talpos baterija.

Nepriklausomai nuo baterijos talpos, „Kia EV3“ naudos tokį patį 204 arklio galių, 283 Nm sukimo momentą išvystantį elektros variklį, kuris leis automobiliui iki 100 km/val. įsibėgėti per 7,5 sekundės. Maksimalus greitis sieks 170 km/val.

Gamintojas tvirtina, jog didžiausias talpos bateriją turinti versija su pilna įkrova sugebės nuvažiuoti iki 600 kilometrų distanciją. Be to, suradus atitinkamo galingumo įkrovimo stotelę (iki 130 kW), baterijos įkrova nuo 10 iki 80 proc. bus pasiekta per 30 minučių.

Pasirodys metų pabaigoje

Kaip ir daugelis naujausių „Kia“ modelių, iš pradžių jie pasirodys Pietų Korėjoje – „Kia“ markės gimtinėje. Vis dėlto, šių metų pabaigoje tikimasi „Kia EV3“ debiuto ir Europoje.

Gamintojas šiuo metu neatskleidžia tikslios pradinės „Kia EV3“ kainos, tačiau automobilių rinkos ekspertai spėja, jog kompaktiškas krosoveris kainuos nuo maždaug 35 tūkst. eurų.