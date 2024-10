Rinkis gyvenimą

Prieš keletą dienų Sveikatos apsaugos ministerija išplatino pranešimą, kuriuo ragina tėvus per didžiąsias metų šventes nedovanoti saldumynų. Nors be šokolado Šv. Kalėdų neįsivaizduoja beveik nei vienas vaikas, vis dėlto, panašu, kad ministerija bando pakeisti vaikų mitybos įpročius. Ar tikrai per šventes nevertėtų vaikams dovanoti šokolado, atsako Santaros klinikų vaikų ligoninės gydytoja dietologė Žana Antonova, kurie viešėjo tv3.lt diskusijoje.