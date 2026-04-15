Pavojingiausios profesijos Lietuvoje: štai kur nelaimės darbe įvyksta dažniausiai
Viena sekundė ant nestabiliai pastatytų kopėčių, neprisegtas saugos diržas ar trumpas „greitai padarysiu“ momentas – būtent tokiose situacijose dažniausiai įvyksta sunkiausios nelaimės darbe. Nors darbuotojų sauga Lietuvoje po truputį gerėja, kai kurios profesijos vis dar išlieka itin pavojingos. Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, 2025 metais Lietuvoje darbo metu įvyko 18 mirtinų nelaimingų atsitikimų, o sunkius sužalojimus patyrė 122 darbuotojai.
(1)Dirbk saugiai 2026-05-08
„Niekas netikrino“: kodėl blaivumo kontrolės trūkumas gali kainuoti brangiai?
Darbas su technika – viena pavojingiausių veiklų darbo vietoje. Sandėliuose, gamybos ar logistikos įmonėse kasdien naudojami autokrautuvai, krautuvai ar kita technika reikalauja ypatingo dėmesio, nes net menkiausia klaida gali sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą. Būtent tokiose situacijose dažnai fiksuojami sunkūs sužalojimai – užtenka sekundės, kad neteisingas manevras ar pavėluota reakcija baigtųsi trauma.
Dirbk saugiai 2026-05-07
Dirbdami iš namų apsiplikėte kava? Galite tikėtis žalos atlyginimo: „Absoliučiai tos pačios taisyklės“
Nelaimingi atsitikimai darbe dažniausiai siejami su statybomis, miškininkyste ar žemės ūkiu, tačiau į laidą „Verta žinoti“ atvykusi Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Rita Zubkevičiūtė tikino, kad susižalojimų netrūksta ir socialiniuose darbuose, biuruose ar net dirbant nuotoliniu būdu. Moteris pasakojo apie tipiškiausią atvejį, kai biurų darbuotojai kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo. Tokių, anot R. Zubkevičiūtės, Valstybinė darbo inspekcija sulaukia itin dažnai.
Dirbk saugiai 2026-05-02
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„Sakė, kad čia tik smulkmena“: elektros gedimas darbe baigėsi trauma
Darbas su elektros įrenginiais laikomas vienu pavojingiausių – ypač transformatorinėse, kur aukšta įtampa ir sudėtinga įranga reikalauja maksimalios atsakomybės. Net ir, atrodytų, nedidelis gedimas tokioje aplinkoje gali kelti rimtą grėsmę sveikatai ar gyvybei. Specialistai pabrėžia, kad tokie darbai reikalauja ne tik žinių, bet ir griežto saugos taisyklių laikymosi, nes klaidos čia neatleidžiamos. Vis dėlto realybėje pavojus kartais nuvertinamas. Tomas (aut. past.
Dirbk saugiai 2026-04-30
Susižalojote darbo metu? Štai kada galite likti be kompensacijos
Pernai Lietuvoje įvyko 19 mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, o bendras nelaimingų atsitikimų skaičius siekė apie 5,5 tūkst. Nors per pastaruosius penkerius metus mirtinų nelaimių sumažėjo perpus, specialistai sako, kad toks skaičius mūsų šaliai vis dar yra didelis. Be to, dalis lengvesnių susižalojimų, tikėtina, apskritai nepatenka į statistiką. Dėl to reali situacija gali būti dar sudėtingesnė, nei rodo oficialūs duomenys.
Balandžio 28-oji – darbuotojų saugos diena: ar įmanoma pasiekti „nulį mirčių“ darbe?
Balandžio 28-ąją minima darbuotojų saugos ir sveikatos diena – tai ne tik simbolinė data, bet ir priminimas apie realias darbo vietose kylančias grėsmes. Nors technologijos tobulėja, o saugos reikalavimai griežtėja, nelaimingi atsitikimai darbe vis dar išlieka aktualia problema. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad ši diena skirta ne tik pagerbti nukentėjusius, bet ir įvertinti, ar darbo vietose sauga iš tiesų yra prioritetas, o ne formalumas.
Dirbk saugiai 2026-04-28
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Valandų valandos prie ekrano: „Pirmiausia pavargo akys, o vėliau prireikė rimtos priežiūros“
Darbas prie kompiuterio daugeliui tapo kasdienybe – ypač šiuolaikinėje darbo aplinkoje, kur didelė dalis užduočių atliekama naudojantis ekranais. Valandų valandos prie monitoriaus dažnai atrodo neišvengiamos, o akių nuovargis – tiesiog „darbo dalis“. Tačiau ignoruojami kūno signalai ilgainiui gali peraugti į rimtesnes sveikatos problemas. Laisvai samdoma tekstų rašytoja Eglė (aut. past. – vardas pakeistas) sutiko anonimiškai pasidalinti savo patirtimi.
Dirbk saugiai 2026-04-21
„Įsipjoviau ir pamiršau“: po kelių savaičių teko gydytis rimtai
Prekybos centruose darbas dažnai prasideda dar prieš atsidarant durims pirkėjams. Tuo metu darbuotojai priima prekes, jas išpakuoja, rūšiuoja ir ruošia išdėstymui salėje. Tempas intensyvus – kiekviena minutė svarbi, nes viskas turi būti paruošta laiku. Dėl pasikartojančių užduočių daugelis veiksmų atliekami automatiškai, o smulkūs incidentai neretai lieka nepastebėti. Vienas prekybos centro darbuotojas sutiko pasidalinti savo patirtimi anonimiškai.
Dirbk saugiai 2026-04-15
„Galvojau, čia sekundės darbas“: viena klaida darbe baigėsi trauma
Logistikos centrai šiandien yra vieni intensyviausių darbo sektorių – čia viskas vyksta greitai, tiksliai ir be sustojimo. Prekių srautai dideli, terminai griežti, o kiekviena minutė gali turėti įtakos visai tiekimo grandinei. Darbuotojai kasdien dirba su technika, kelia krovinius, juda tarp sandėliavimo zonų ir dažnai susiduria su spaudimu dirbti kuo efektyviau. Vienas tokio centro darbuotojas sutiko pasidalinti savo patirtimi anonimiškai.
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